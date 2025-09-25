Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία σχετικά με την έρευνα για τον Τριαντόπουλο κατέθεσαν οι γονείς του Βάιου Βλάχου που σκοτώθηκε στα Τέμπη

 25.09.2025 - 16:04
Νέα στοιχεία σχετικά με την έρευνα για τον Τριαντόπουλο κατέθεσαν οι γονείς του Βάιου Βλάχου που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Οι γονείς του θύματος του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, Βάιου Βλάχου, Μαρία και Χρήστος Βλάχος, κατέθεσαν στην αρεοπαγίτη – ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη νέα στοιχεία, όπως υποστηρίζουν, που αφορούν την έρευνα με κεντρικό κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο.

Οι γονείς του άτυχου Βάιου ήταν οι πρώτοι οι οποίοι είχαν καταθέσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση των Τεμπών.

Η Μαρία και ο Χρήστος Βλάχος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, κατέθεσαν νέα στοιχεία που κινούνται σε δύο επίπεδα.

Πρώτον, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ο κ. Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στις εργασίες που έγιναν, καθώς και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στις ομάδες των εργαζομένων στο χώρο από τις πρώτες κιόλας ώρες που σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Δεύτερον, παρέδωσαν στην ανακρίτρια στοιχεία που αντικρούουν προηγούμενες καταθέσεις πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων που ελέγχονται ποινικά στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση του μπαζώματος.

Οι γονείς του Βάιου κάνουν λόγο για ένα συγκεκριμένο χρονολόγιο, που αποτυπώνονται όσα έγιναν εκείνες τις κρίσιμες ώρες, το οποίο θα αξιολογηθεί από την ανακρίτρια μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία.

Το ζεύγος Βλάχου αποδίδει στον Χρήστο Τριαντόπουλο ρόλο συντονιστή, επικαλούμενο συγκεκριμένα στοιχεία και ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Μεγάρου Μαξίμου, ενώ κάνουν λόγο για πλήρη αποδόμηση των ισχυρισμών του πρώην υφυπουργού, επί των οποίων είχε βασιστεί το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Επιπρόσθετα, οι γονείς του Βάιου Βάχου κατέθεσαν στοιχεία, που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, δείχνουν τις μεθοδεύσεις με τις οποίες τα ελεγχόμενα πρόσωπα προσπαθούν να αποκρύψουν τον συντονισμό, τις ενέργειες και τις εντολές που δόθηκαν σχετικά με την επέμβαση και την επιχείρηση στο χώρο του μπαζώματος.

Παράλληλα, επαναλαμβάνουν ότι εξαιτίας της αλλοίωσης στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος πολλοί συγγενείς, όπως και η δική τους οικογένεια, αναγκάστηκαν να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές για να συγκεντρώσουν στοιχεία και να φωτίσουν σκοτεινά σημεία της υπόθεσης, την ώρα μάλιστα που πενθούσαν για τον χαμό του παιδιού τους.

Τέλος, η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται και αφού περατωθεί η έρευνα θα κληθούν σε απολογία οι κατηγορούμενοι πριν η δικογραφία διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

