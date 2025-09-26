Ecommbx
Νέα προσπάθεια να τα βρουν για την ΑΤΑ - Τα λένε σήμερα συντεχνίες και Υπ. Εργασίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα προσπάθεια να τα βρουν για την ΑΤΑ - Τα λένε σήμερα συντεχνίες και Υπ. Εργασίας

 26.09.2025 - 07:20
Νέα προσπάθεια να τα βρουν για την ΑΤΑ - Τα λένε σήμερα συντεχνίες και Υπ. Εργασίας

Νέα συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα οι συντεχνίες με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννη Παναγιώτου, αναφορικά με το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ATA).

Σύμφωνα με δηλώσεις του ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέα Μάτσα, η συνάντηση ορίστηκε έπειτα από πρόσκληση του Υπουργού.

Οι συντεχνίες ανακοίνωσαν την περασμένη Τετάρτη, μετά την πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΣΕΚ στη Λευκωσία, την απόφασή τους να κλιμακώσουν τα απεργιακά μέτρα, σε περίπωση που αυτό κριθεί σκόπιμο.

Όπως δήλωσε την Τετάρτη ο κ. Μάτσας, πλαισιωμένος από την Γενική Γραμματέα της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, τον Πρόεδρο της ΔΕΟΚ, Στέλιο Χριστοδούλου, και τον Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ, Στρατή Ματθαίου, οι συντεχνίες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για τη σημερινή συνάντηση «με θετική διάθεση» . Ακόμη απηύθυνε κάλεσμα προς το Υπουργείο και την εργοδοτική πλευρά «να εμπλακούν σε μία διαδικασία, η οποία θα βρίσκεται στο πλαίσιο της μεταβατικής συμφωνίας, έτσι ώστε ο θεσμός της ΑΤΑ να αποκατασταθεί πλήρως».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, δήλωσε την περασμένη Δευτέρα, στο περιθώριο της παρουσίας του στην Kοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι είναι απαραίτητη η εποικοδομητική συμβολή όλων των μερών που συναποτελούν την τριμερή κοινωνική συνεργασία.

«Η τοποθέτηση της κάθε πλευράς σε σχέση με τις προτεραιότητες που θέτει πρέπει να γίνεται σεβαστή. Όμως, για να επιτευχθεί συμφωνία που να είναι κοινά αποδεκτή, κανένας δεν αναμένεται να επιτύχει πλήρως αυτό που θεωρεί σωστό. Διαφορετικά, αν η κάθε πλευρά επιμένει αποκλειστικά στις δικές της θέσεις, πολύ περισσότερο δυσκολεύει την προσπάθεια αυτή», ανέφερε.

Στα 8 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ενδεχομένως να ανέρχεται η ποσότητα φυσικού αερίου στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος», της κυπριακής ΑΟΖ, βάσει της ενημέρωσης, στην οποία προέβη η ExxonMobil προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

