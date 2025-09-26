Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΕπεκτείνονται τα Jumbo στην Κύπρο με δύο νέα υπερ-καταστήματα – Πότε θα τα δούμε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επεκτείνονται τα Jumbo στην Κύπρο με δύο νέα υπερ-καταστήματα – Πότε θα τα δούμε

 26.09.2025 - 09:29
Επεκτείνονται τα Jumbo στην Κύπρο με δύο νέα υπερ-καταστήματα – Πότε θα τα δούμε

Αύξηση πωλήσεων περίπου +8% σε σχέση με πέρυσι κατά την περίοδο Ιανουάριος–Αύγουστος 2025 εμφανίζει ο Όμιλος Jumbo.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025 που ανακοίνωσε ο Όμιλος JUMBO, η διοίκηση αναφέρει ότι αυτά επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα και την ευελιξία του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξημένο κόστος μεταφορών, πληθωριστικές πιέσεις και δασμολογικό “Bras de fer”, ο ‘Ομιλος JUMBO συνεχίζει να προσφέρει προϊόντα σε ελκυστικές τιμές με υψηλή ποιότητα στους καταναλωτές και ταυτόχρονα μερίσματα στους μετόχους-συνεταίρους του.

Δίκτυο καταστημάτων

Ο Όμιλος JUMBO συνεχίζει την ισχυρή αναπτυξιακή του τροχιά, αριθμώντας σήμερα 89 καταστήματα: 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία.

Μέσα από σταθερά βήματα, ο Όμιλος στοχεύει κατά μέσο όρο στο άνοιγμα δύο νέων υπερ-καταστημάτων ετησίως, προσαρμόζοντας τον ρυθμό ανάπτυξης στις συνθήκες κάθε αγοράς και ενισχύοντας τη στρατηγική του και με εξαγορές καταστημάτων που σήμερα λειτουργούν με μίσθωση.

Στρατηγική ανάπτυξης ανά χώρα:

Κύπρος: Μέσα στην επόμενη πενταετία, θα λειτουργήσουν δύο νέα υπερ-καταστήματα.

Ελλάδα: Κατά το 2025 και μέχρι σήμερα, έχουν αγοραστεί 2 υπάρχοντα καταστήματα που λειτουργούσαν με μίσθωση ενώ σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η αγορά ακόμα 2 μισθωμένων καταστημάτων. Επιπλέον, προγραμματίζεται ανάπτυξη ενός νέου καταστήματος κάθε τρία χρόνια.

Βουλγαρία: Στα επόμενα 2–3 χρόνια προβλέπεται προσθήκη ενός νέου υπερ-καταστήματος.

Ρουμανία: Διατηρείται ο ρυθμός ανάπτυξης ενός νέου υπερ-καταστήματος ανά έτος.

Στρατηγικές επενδύσεις

Ο Όμιλος επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος σε όλες τις χώρες παρουσίας του, ενισχύοντας τη θέση του στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Παράλληλα, υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις σε κυβερνοασφάλεια, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τον εκσυγχρονισμό του ERP συστήματος, με στόχο τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας, την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Ο Όμιλος προχωρά στην προσθήκη δύο νέων κέντρων διανομής, συνολικής επένδυσης που αναμένεται να ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ, με ολοκλήρωση εντός 3–5 ετών.

Μέσω συνεργασιών franchise, ο Όμιλος έχει παρουσία με 41 καταστήματα που φέρουν το σήμα της JUMBO σε επτά χώρες: Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ.

Η Διοίκηση αξιολογεί διαρκώς επιχειρηματικές προτάσεις για πιθανές συνεργασίες σε χώρες εκτός της Ευρωζώνης.

Πηγή: newmoney.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νεαρός προσπαθούσε να κλέψει μοτοσικλέτα στη Λεμεσό - Τον περιόρισαν πολίτες
Τους κάναμε δύο τους «γάρους»: Έκαναν τον τόπο όλο δικό τους για να παρκάρουν - Δείτε φωτογραφίες
Το απόλυτο χάος στη Λεμεσό – Το χαλασμένο μηχάνημα για έργα έφερε απίστευτη κίνηση στους δρόμους – Δείτε φωτογραφίες
Νέο στέκι στη Λάρνακα ανοίγει για όλη τη μέρα - Από brunch μέχρι κοκτέιλ - Δείτε φωοτογραφίες
Επεκτείνονται τα Jumbo στην Κύπρο με δύο νέα υπερ-καταστήματα – Πότε θα τα δούμε
Τα ζώδια σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου: Τοξότες, το μυστήριο σας καλεί - 3 ζώδια χτίζουν κάτι σταθερό για το μέλλον

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς - Τους έπιασαν για ληστεία περιπτέρου τον Αύγουστο

 26.09.2025 - 09:20
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Άννα Βίσση: Δεν θα πιστέψεις τι έκανε μετά τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο

 26.09.2025 - 09:30
Συνάντηση ΠτΔ με ExxonMobil: Στα 8 με 9 τρισεκ. κυβικά πόδια η ποσότητα φυσικού αερίου σε «Πήγασος» και «Γλαύκος»

Συνάντηση ΠτΔ με ExxonMobil: Στα 8 με 9 τρισεκ. κυβικά πόδια η ποσότητα φυσικού αερίου σε «Πήγασος» και «Γλαύκος»

Στα 8 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ενδεχομένως να ανέρχεται η ποσότητα φυσικού αερίου στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος», της κυπριακής ΑΟΖ, βάσει της ενημέρωσης, στην οποία προέβη η ExxonMobil προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση ΠτΔ με ExxonMobil: Στα 8 με 9 τρισεκ. κυβικά πόδια η ποσότητα φυσικού αερίου σε «Πήγασος» και «Γλαύκος»

Συνάντηση ΠτΔ με ExxonMobil: Στα 8 με 9 τρισεκ. κυβικά πόδια η ποσότητα φυσικού αερίου σε «Πήγασος» και «Γλαύκος»

  •  26.09.2025 - 06:31
Το ΑΚΕΛ μπροστά στις εξαιρέσεις και τα διλήμματα ανανέωσης - Στην τελική ευθεία το ΔΗΚΟ για τα ψηφοδέλτια

Το ΑΚΕΛ μπροστά στις εξαιρέσεις και τα διλήμματα ανανέωσης - Στην τελική ευθεία το ΔΗΚΟ για τα ψηφοδέλτια

  •  26.09.2025 - 06:27
Τι πήρε και τι έδωσε ο Τραμπ στον Ερντογάν - Το παζάρι για τα F-35 και το ρωσικό πετρέλαιο

Τι πήρε και τι έδωσε ο Τραμπ στον Ερντογάν - Το παζάρι για τα F-35 και το ρωσικό πετρέλαιο

  •  26.09.2025 - 09:08
Το απόλυτο χάος στη Λεμεσό – Το χαλασμένο μηχάνημα για έργα έφερε απίστευτη κίνηση στους δρόμους – Δείτε φωτογραφίες

Το απόλυτο χάος στη Λεμεσό – Το χαλασμένο μηχάνημα για έργα έφερε απίστευτη κίνηση στους δρόμους – Δείτε φωτογραφίες

  •  26.09.2025 - 08:56
Επεκτείνονται τα Jumbo στην Κύπρο με δύο νέα υπερ-καταστήματα – Πότε θα τα δούμε

Επεκτείνονται τα Jumbo στην Κύπρο με δύο νέα υπερ-καταστήματα – Πότε θα τα δούμε

  •  26.09.2025 - 09:29
Νέο στέκι στη Λάρνακα ανοίγει για όλη τη μέρα - Από brunch μέχρι κοκτέιλ - Δείτε φωοτογραφίες

Νέο στέκι στη Λάρνακα ανοίγει για όλη τη μέρα - Από brunch μέχρι κοκτέιλ - Δείτε φωοτογραφίες

  •  26.09.2025 - 08:34
Τους κάναμε δύο τους «γάρους»: Έκαναν τον τόπο όλο δικό τους για να παρκάρουν - Δείτε φωτογραφίες

Τους κάναμε δύο τους «γάρους»: Έκαναν τον τόπο όλο δικό τους για να παρκάρουν - Δείτε φωτογραφίες

  •  26.09.2025 - 08:25
Τα ζώδια σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου: Τοξότες, το μυστήριο σας καλεί - 3 ζώδια χτίζουν κάτι σταθερό για το μέλλον

Τα ζώδια σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου: Τοξότες, το μυστήριο σας καλεί - 3 ζώδια χτίζουν κάτι σταθερό για το μέλλον

  •  26.09.2025 - 07:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα