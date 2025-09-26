Επεκτείνονται τα Jumbo στην Κύπρο με δύο νέα υπερ-καταστήματα – Πότε θα τα δούμε

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025 που ανακοίνωσε ο Όμιλος JUMBO, η διοίκηση αναφέρει ότι αυτά επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα και την ευελιξία του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξημένο κόστος μεταφορών, πληθωριστικές πιέσεις και δασμολογικό “Bras de fer”, ο ‘Ομιλος JUMBO συνεχίζει να προσφέρει προϊόντα σε ελκυστικές τιμές με υψηλή ποιότητα στους καταναλωτές και ταυτόχρονα μερίσματα στους μετόχους-συνεταίρους του.

Δίκτυο καταστημάτων

Ο Όμιλος JUMBO συνεχίζει την ισχυρή αναπτυξιακή του τροχιά, αριθμώντας σήμερα 89 καταστήματα: 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία.

Μέσα από σταθερά βήματα, ο Όμιλος στοχεύει κατά μέσο όρο στο άνοιγμα δύο νέων υπερ-καταστημάτων ετησίως, προσαρμόζοντας τον ρυθμό ανάπτυξης στις συνθήκες κάθε αγοράς και ενισχύοντας τη στρατηγική του και με εξαγορές καταστημάτων που σήμερα λειτουργούν με μίσθωση.

Στρατηγική ανάπτυξης ανά χώρα:

Κύπρος: Μέσα στην επόμενη πενταετία, θα λειτουργήσουν δύο νέα υπερ-καταστήματα.

Ελλάδα: Κατά το 2025 και μέχρι σήμερα, έχουν αγοραστεί 2 υπάρχοντα καταστήματα που λειτουργούσαν με μίσθωση ενώ σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η αγορά ακόμα 2 μισθωμένων καταστημάτων. Επιπλέον, προγραμματίζεται ανάπτυξη ενός νέου καταστήματος κάθε τρία χρόνια.

Βουλγαρία: Στα επόμενα 2–3 χρόνια προβλέπεται προσθήκη ενός νέου υπερ-καταστήματος.

Ρουμανία: Διατηρείται ο ρυθμός ανάπτυξης ενός νέου υπερ-καταστήματος ανά έτος.

Στρατηγικές επενδύσεις

Ο Όμιλος επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος σε όλες τις χώρες παρουσίας του, ενισχύοντας τη θέση του στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Παράλληλα, υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις σε κυβερνοασφάλεια, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τον εκσυγχρονισμό του ERP συστήματος, με στόχο τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας, την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Ο Όμιλος προχωρά στην προσθήκη δύο νέων κέντρων διανομής, συνολικής επένδυσης που αναμένεται να ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ, με ολοκλήρωση εντός 3–5 ετών.

Μέσω συνεργασιών franchise, ο Όμιλος έχει παρουσία με 41 καταστήματα που φέρουν το σήμα της JUMBO σε επτά χώρες: Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ.

Η Διοίκηση αξιολογεί διαρκώς επιχειρηματικές προτάσεις για πιθανές συνεργασίες σε χώρες εκτός της Ευρωζώνης.

Πηγή: newmoney.gr