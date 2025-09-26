Επικός μπαμπάς: Δίνει «οδηγίες» στο μωρό του για να σταθεί τυχερός με τη μαμά - Δείτε βίντεο

Ένα μωρό τεσσάρων μηνών έγινε… συνένοχος στα σχέδια του μπαμπά του, σε μια σκηνή που προκάλεσε ξεκαρδιστικά σχόλια στα social media. Ο μπαμπάς θέλησε να μια τρυφερή κουβέντα στην κόρη του πριν τον ύπνο μόνο που δεν σκέφτηκε ότι η στιγμή θα καταγραφόταν από το baby monitor.

Σε απόσπασμα που ανέβασε η μαμά, στο TikTok, φαίνεται ο μπαμπάς να σκύβει πάνω από την κούνια και να λέει στην κόρη του με σοβαρό ύφος: «Σε παρακαλώ να είσαι ήσυχη, γιατί ο μπαμπάς θέλει να κοιμηθεί με τη μαμά απόψε. Αν ακούσεις περίεργους θορύβους, ξανακλείσε τα μάτια σου, ΟΚ; Αυτό είναι το game plan μας, μην με απογοητεύσεις!»

Το αστείο; Όλα καταγράφηκαν από την κάμερα και βγήκαν… στη φόρα.

Η Maria πίστευε ότι θα απαθανατίσει μια γλυκιά στιγμή πατέρα-κόρης, αλλά αντί αυτού βρέθηκε με ένα βίντεο που έριξε το TikTok. Το ανέβασε με τη λεζάντα: «Όχι η cute στιγμή που νόμιζα ότι κατέγραφα», και το αποτέλεσμα ήταν χιλιάδες αντιδράσεις.

Οι χρήστες «λύγισαν» από τα γέλια

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο ήταν απολαυστικά:

«Το μωρό έκλεισε τα μάτια λες και κατάλαβε την αποστολή!»

«Αυτό είναι και γλυκό και ξεκαρδιστικό μαζί.»

«Παίξτε το βίντεο στα 21α γενέθλια της μικρής – θα είναι θρυλικό!»

Η ίδια η μαμά συμφώνησε με το τελευταίο σχόλιο, απαντώντας: «Τέλεια ιδέα! Έτσι θα καταλάβει γιατί έχει περισσότερα αδέρφια και λιγότερα λεφτά να ξοδέψει!».

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr