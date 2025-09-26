Ecommbx
Σε κελί 9 τετραγωνικών αναμένεται να οδηγηθεί ο Νικολά Σαρκοζί – Έγκλειστος 23 ώρες την ημέρα

 26.09.2025 - 19:24
Στις φυλακές του Παρισιού, που βρίσκονται στο 14ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, αναμένεται να οδηγηθεί ο Νικολά Σαρκοζί, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος καταδικάστηκε χθες Πέμπτη σε πενταετή φυλάκιση για σύσταση συμμορίας στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από το καθεστώς Καντάφι, θα μάθει την ημερομηνία έναρξης της φυλάκισής του στις 13 Οκτωβρίου.

Το μέγιστο διάστημα που θα έχει τη δυνατότητα να παραμείνει εκτός φυλακής μετά τις 13 Οκτωβρίου είναι τέσσερις μήνες.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες περί φυλάκισής του σε σωφρονιστικό ίδρυμα του Παρισιού, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα έχει ένα κελί 9 τετραγωνικών μέτρων που, όπως όλα τα άλλα κελιά, θα έχει τουαλέτα, ψυγείο και τηλεόραση και θα παραμένει κλεισμένος σε αυτό είκοσι τρεις ώρες το εικοσιτετράωρο.

Φυλακή τρομοκρατών και δικτατόρων

Αν και οι Αρχές δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί επίσημα, το πιο πιθανό σενάριο είναι η φυλάκισή του στο ιστορικό La Santé του Παρισιού.
 
Το La Santé, με μακρά ιστορία που περιλαμβάνει την κράτηση του διαβόητου «Κάρλος το Τσακάλι» και του πρώην δικτάτορα του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα, διαθέτει ειδική πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα». Εκεί, στο λεγόμενο «VIP τμήμα», έχουν φυλακιστεί κατά το παρελθόν πολιτικές προσωπικότητες όπως ο πρώην στενός συνεργάτης του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεάν.

Οι κρατούμενοι σε αυτή την πτέρυγα διαμένουν σε μονόκλινα κελιά, απομονώνονται στις εξωτερικές δραστηριότητες για λόγους ασφαλείας, αλλά κατά τα λοιπά οι συνθήκες δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από το υπόλοιπο σωφρονιστικό ίδρυμα.
 
Όπως σημειώνει ο Ζουλιέν Φίσμαϊστερ από το Παρατηρητήριο Διεθνών Φυλακών, το La Santé έχει πρόσφατα ανακαινιστεί και οι εγκαταστάσεις είναι καλύτερες από άλλες φυλακές της χώρας. Τα κελιά (9-12 τ.μ.) διαθέτουν δικό τους ντους, ενώ ο Σαρκοζί θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε τηλέφωνο και τηλεόραση, με κόστος 14 ευρώ τον μήνα. Τα γεύματα παραδίδονται στους κρατούμενους, ενώ υπάρχει δυνατότητα αγοράς προϊόντων για προετοιμασία φαγητού εντός του κελιού.
«Δεν ευχόμαστε τη φυλακή σε κανέναν, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη φορά ένας εκπρόσωπος κοινωνικού κύκλου που συνήθως αποφεύγει τη φυλάκιση, βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτή την πραγματικότητα», σχολίασε ο Φίσμαϊστερ.

Για τον ίδιο τον Σαρκοζί, που ως πρόεδρος είχε υιοθετήσει σκληρή ρητορική κατά της εγκληματικότητας χαρακτηρίζοντας τους νεαρούς ταραχοποιούς «αποβράσματα», η εμπειρία της φυλάκισης ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαιτέρως δύσκολη, σχολιάζει το Reuters.

Παρά τις ανακαινίσεις, το La Santé αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υπερπληθυσμού. Σύμφωνα με στοιχεία του Αυγούστου, εκεί κρατούνται 1.243 άτομα ενώ η χωρητικότητά του είναι 657.
 
Η φυλακή La Santé αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και «συμβολικά» σωφρονιστικά ιδρύματα της Γαλλίας. Χτίστηκε το 1867, στη συνοικία Μονπαρνάς του Παρισιού, και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1868. Το όνομά της («Η Υγεία») προέρχεται από τον δρόμο όπου βρίσκεται, την οδό Rue de la Santé.

Αρχικά σχεδιάστηκε ως πρότυπη φυλακή με έμφαση στον έλεγχο και την απομόνωση των κρατουμένων, βασισμένη στο αμερικανικό «σύστημα της Φιλαδέλφειας», με μεμονωμένα κελιά για κάθε κρατούμενο. Σταδιακά εξελίχθηκε σε φυλακή «υψηλής ασφάλειας», όπου οδηγήθηκαν πολιτικοί κρατούμενοι, τρομοκράτες, αλλά και γνωστές προσωπικότητες.

Μεταξύ των διασημότερων κρατουμένων της ήταν ο Κάρλος το Τσακάλι, ο Μανουέλ Νοριέγκα, καθώς και Γάλλοι πολιτικοί και επιχειρηματίες που καταδικάστηκαν για οικονομικά ή πολιτικά σκάνδαλα. Μέχρι το 1972, στη La Santé λειτουργούσε και χώρος εκτελέσεων με γκιλοτίνα.

Η φυλακή γνώρισε σημαντικές καταγγελίες για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης (υπερπληθυσμός, βία, αυτοκτονίες). Το 2014 έκλεισε προσωρινά για πλήρη ανακαίνιση, και επαναλειτούργησε το 2019, με σύγχρονα κελιά, βελτιωμένες συνθήκες υγιεινής και ειδικές πτέρυγες για ευάλωτους κρατούμενους, όπως πολιτικές προσωπικότητες ή άτομα υψηλού κινδύνου.

Σήμερα παραμένει ένα από τα πλέον εμβληματικά σωφρονιστικά ιδρύματα της Γαλλίας, με χωρητικότητα περίπου 650 κρατουμένων, αν και στην πράξη φιλοξενεί διπλάσιο αριθμό.
 
Πιθανό να ζητήσει «βραχιολάκι»

Στον απόηχο της χθεσινής απόφασης του γαλλικού δικαστηρίου, τόσο ο δικηγόρος του Νικολά Σαρκοζί, Ζαν Μισέλ Νταρουά, όσο και πολιτικά πρόσωπα φίλα προσκείμενα στον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας έκαναν λόγο για άδικη απόφαση αφήνοντας να εννοηθεί πως πρόκειται για πολιτική δίωξη.

Ορισμένοι εκ των υποστηρικτών του Νικολά Σαρκοζί θεωρούν πως ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε να κάνει χρήση του δικαιώματός του να απονέμει χάρη σε καταδικασμένους, ωστόσο ο δικηγόρος του πρώην προέδρου δήλωσε πως δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα διότι ο Νικολά Σαρκοζί επιθυμεί να αποδείξει την αθωότητά του.

Ο Νικολά Σαρκοζί έχει ωστόσο το δικαίωμα, μετά τη φυλάκισή του, να ζητήσει να αποφυλακιστεί και στη συνέχεια να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό με «ηλεκτρονικό βραχιολάκι».
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

