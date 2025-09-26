Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ στη Νέα Υόρκη: Συναντήθηκε με Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ - Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και Κυπριακό

 26.09.2025 - 19:48
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία στην περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση των διμερών σχέσεων με το Κουβέιτ, με έμφαση στους τομείς των επενδύσεων, του τουρισμού και της εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το Κουβέιτ στην προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, ιδιαίτερα υπό την ιδιότητά του ως εκ περιτροπής Προεδρεύοντος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Αναφέρθηκε επισης στην επικείμενη ανάληψη, τον Ιανουάριο του 2026, της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, τονίζοντας ότι η ενίσχυση των σχέσεων με τις χώρες του Κόλπου και ευρύτερα της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα. Επανέλαβε επίσης την πάγια στήριξη της Κύπρου στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ – Κουβέιτ και ΕΕ – Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ευχαριστίες για τη σταθερή θέση αρχών του Κουβέιτ στο Κυπριακό και ενημέρωσε τον Πρίγκιπα Διάδοχο για τις τελευταίες εξελίξεις στο εθνικό μας θέμα.

Από την πλευρά του ο Διάδοχος του Θρόνου του Κουβέιτ εξέφρασε ευχαριστίες προς την Κυπριακή Δημοκρατία για τον ανθρωπιστικο ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή με ενέργειες, όπως η εκκένωση τρίτων υπηκόων.

 

