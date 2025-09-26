Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli - «Η Κύπρος υποφέρει 51 χρόνια»

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους πολέμους στη Γάζα και την Ουκρανία, στέλνοντας μήνυμα στο Ιρσαήλ ότι δεν έχει καμία δικαιολογία να συνεχίζει τον πόλεμο, ενώ ήταν ξεκάθαρος ως προς τη συνεχιζόμενη ελληνική στήριξη προς το Κίεβο, υπογραμμίζοντας πως η χώρα μας δεν δέχεται αλλαγή συνόρων με τη βία.

«Η φετινή χρονιά έχει ένα ειδικό βάρος, καθώς φέτος γιορτάζουμε τα 80 χρόνια των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε ένα έθνος που ήταν στην απαρχή του οργανισμού. Η χώρα μου ήρθε κατεστραμμένη από τον πόλεμο. Τα Ηνωμένα Έθνη έδωσαν φωνή στις ελπίδες ανθρώπων που δεν είχαν ελευθερία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στον ΟΗΕ.

«Μία νέα παγκόσμια τάξη ανατέλλει. Η πολυμέρεια είναι σε καθεστώς πίεσης. Βλέπουμε μία νέα πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις. Η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η Τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόσμος αλλάζει. Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας. Επιζητούμε τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας. Δεν είμαστε βέβαια αφελείς, γνωρίζουμε τις απειλές και τους κινδύνους αστάθειας της γειτονιάς μας. Η Ελλάδα ήδη ξοδεύει πάνω από το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα» υπογράμμισε.



«Στην ΕΕ είμαστε αποφασισμένοι να διαδραματίσουμε έναν πιο αποφασιστικό ρόλο στην άμυνά μας. Η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα ότι ήρθε η ώρα για κοινό αμυντικό σχεδιασμό. Ο Ζαν Μονέ είπε ότι η Ευρώπη δημιουργήθηκε μέσω κρίσης. Έτσι ελήφθησαν αποφάσεις. Και είχε δίκιο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς» συνέχισε.



Για το Μεσανατολικό: «Το Ισραήλ είναι στρατηγικός μας εταίρος, αλλά αν συνεχίσει έτσι θα απομακρύνει τους φίλους του»



«Γινόμαστε μάρτυρες πολλών διαμαχών με χιλιάδες νεκρούς. Αν αποτύχουμε να δράσουμε, οι προοπτικές είναι ακόμα πιο ζοφερές» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στο Μεσανατολικό, σημείωσε: «Από την πρώτη ημέρα είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί. Μιλήσαμε για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Όμως, τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου».



Τόνισε, δε, ότι η χώρα μας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη λύση των δύο κρατών. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στο Ισραήλ ότι, μπορεί να είναι στρατηγικός εταίρος της χώρας μας, αλλά, με την στάση του, «αν συνεχίσει έτσι, θα απομακρύνει τους φίλους του».



Για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Δεν δεχόμαστε την αλλαγή των συνόρων με τη βία»



«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι στο τέταρτο έτος. Είναι ο πόλεμος για τη Δημοκρατία και την αξιοπρέπεια. Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία χωρίς καμία επιφύλαξη. Και θα συνεχίσει να το κάνει. Δεν μπορεί να υπάρξει διαδικασία ειρήνης χωρίς κατάπαυση του πυρός και χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι. Εκτιμούμε τις προσπάθειες του κ. Τραμπ. Στηρίζουμε μια άμεση κατάπαυση του πυρός» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Αθήνα δεν δέχεται αλλαγή των συνόρων με τη βία.



Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή στο Σουδάν.



Για τις σχέσεις με την Τουρκία: Το casus beli πρέπει να αρθεί

«Η Ανατολική Μεσόγειος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως η μετανάστευση. Σε κάθε μας σχέση με κάθε γείτονα η Ελλάδα έχει πυξίδα τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αναζητά ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά πρέπει να μας επιτρέψουν να βρούμε λύση και για τις δύο πλευρές. Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που είναι μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Το casus beli πρέπει να αρθεί» υπογράμμισε, στέλνοντας μήνυμα στη γείτονα.



«Για το Κυπριακό, η Κύπρος υποφέρει για 51 χρόνια… Με τη Λιβύη είμαστε γείτονες. Πρέπει να καθορίσουν μόνοι τους το μέλλον τους, χωρίς καμία παρέμβαση» είπε, απευθύνοντας κάλεσμα για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στη βάση του Δικαίου της Θάλασσας».



«Στη Συρία, μετά από 14 χρόνια αιματοχυσίας, υπάρχει νέα ελπίδα για τον λαό» τόνισε επίσης.



«Στα δυτικά Βαλκάνια, η περιοχή έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των εθνών» επισήμανε.



Για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τους κινδύνους του Διαδικτύου: Η ελληνική πρόταση για πανευρωπαϊκή ηλικία πρόσβασης στα social media εξετάζεται από την Κομισιόν



Για την τεχνολογία, ο πρωθυπουργός είπε: «Στην Ελλάδα δάσκαλοι και μαθητές θα δουν στην πράξη την τεχνητή νοημοσύνη. Μας επιτρέπει να προλαμβάνουμε πυρκαγιές. Ωστόσο, το ΑΙ μπορεί να γίνει και επικίνδυνο… Να προστατευτεί η υγεία των παιδιών μας».



Υπογράμμισε, δε, ότι η ελληνική πρόταση για πανευρωπαϊκή ηλικία πρόσβασης στα social media εξετάζεται από την Κομισιόν. «Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να χτίσουμε έναν κόσμο ασφάλειας» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του στον ΟΗΕ.

