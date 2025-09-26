Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΒίντεο: Παρουσιαστής του Fox News ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο του ΟΗΕ, μετά το απρόοπτο του Τραμπ με τις κυλιόμενες σκάλες - Υποχρεώθηκε σε συγγνώμη
ΔΙΕΘΝΗ

Βίντεο: Παρουσιαστής του Fox News ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο του ΟΗΕ, μετά το απρόοπτο του Τραμπ με τις κυλιόμενες σκάλες - Υποχρεώθηκε σε συγγνώμη

 26.09.2025 - 23:31
Βίντεο: Παρουσιαστής του Fox News ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο του ΟΗΕ, μετά το απρόοπτο του Τραμπ με τις κυλιόμενες σκάλες - Υποχρεώθηκε σε συγγνώμη

Τα Ηνωμένα Έθνη υπέστησαν σοκ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ, όταν ένας παρουσιαστής του συντηρητικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο του Οργανισμού, επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντιμετώπισε προβλήματα με μια κυλιόμενη σκάλα και με τον τηλεϋποβολέα κατά τη Γενική Συνέλευση αυτής της εβδομάδας.

Ο παρουσιαστής, ονόματι, Τζέσι Γουότερς έκανε αυτό το σχόλιο ενώ συζητούσε την ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ωστόσο, ο παρουσιαστής  ζήτησε κατ’ ιδίαν συγγνώμη στη Μελίσα Φλέμινγκ, την επικεφαλής της υπηρεσίας επικοινωνιών του ΟΗΕ, αφού προηγουμένως τα Ηνωμένα Έθνη διαμαρτυρήθηκαν στο κανάλι για τα σχόλια που έκανε.

«Δεν είναι αστείο, ούτε αποτελεί ειρωνεία, να ζητάς τον βομβαρδισμό, τη ρίψη αερίων, την καταστροφή αυτού του κτιρίου. Αυτού του είδους η ρητορική είναι απαράδεκτη», είπε ο Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους.

«Γνωρίζουμε με οδυνηρό τρόπο τι συμβαίνει όταν απευθύνονται απειλές σε βάρος των Ηνωμένων Εθνών. Χάσαμε φίλους μας στη Βαγδάτη. Εγώ ο ίδιος περπάτησα στα συντρίμμια του κτιρίου στο Αλγέρι, όταν βομβαρδίστηκε (η αποστολή του ΟΗΕ), οι συνάδελφοί μας στην Αμπούτζα βομβαρδίστηκαν επίσης», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραπονέθηκε για την κυλιόμενη σκάλα που σταμάτησε μόλις πάτησε στο πρώτο σκαλί της και για τον τηλεϋποβολέα που δεν λειτουργούσε. «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, είτε να φύγουμε από τον ΟΗΕ ή να τον βομβαρδίσουμε. Ίσως να του ρίξουμε αέρια (…) πρέπει να τον καταστρέψουμε» είπε ο παρουσιαστής.

Ο ΟΗΕ λέει ότι η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε, αναγκάζοντας τον Τραμπ και τη σύζυγό του να την ανέβουν περπατώντας, επειδή ένας εικονολήπτης του Λευκού Οίκου ενεργοποίησε κατά λάθος τον μηχανισμό ασφαλείας. Όσον αφορά το πρόβλημα με τον τηλεϋποβολέα, ο OHE λέει ότι ο χειρισμός του ήταν ευθύνη του Λευκού Οίκου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεκτείνονται τα Jumbo στην Κύπρο με δύο νέα υπερ-καταστήματα – Πότε θα τα δούμε
Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο του 31χρονου Λάκη - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη η 25χρονη - Θετικοί σε νάρκοτεστ οι δύο οδηγοί - Συνελήφθη ο ένας
Νέο στέκι στη Λάρνακα ανοίγει για όλη τη μέρα - Από brunch μέχρι κοκτέιλ - Δείτε φωοτογραφίες
«Έφυγε» η Λέλια Χατζηθεοδοσίου μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο - Πότε θα γίνει η κηδεία και η επιθυμία της οικογένειας
«Ντου» Αστυνομίας σε περιφραγμένο χωράφι: Το μετέτρεψαν σε «νεκροταφείο» αμπελοπουλιών - Όσα εντοπίστηκαν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προκλητικός ο Τατάρ: «Θα πω στον ΓΓ ΟΗΕ ότι έκλεισε το κεφάλαιο ομοσπονδία»

 26.09.2025 - 23:07
ΠτΔ στη Νέα Υόρκη: Συναντήθηκε με Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ - Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και Κυπριακό

ΠτΔ στη Νέα Υόρκη: Συναντήθηκε με Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ - Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και Κυπριακό

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ στη Νέα Υόρκη: Συναντήθηκε με Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ - Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και Κυπριακό

ΠτΔ στη Νέα Υόρκη: Συναντήθηκε με Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ - Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και Κυπριακό

  •  26.09.2025 - 19:48
ΑΤΑ: Ικανοποιημένες οι συντεχνίες από την πολύωρη συνάντηση - Τα βήματα που έγιναν και τι ακολουθεί

ΑΤΑ: Ικανοποιημένες οι συντεχνίες από την πολύωρη συνάντηση - Τα βήματα που έγιναν και τι ακολουθεί

  •  26.09.2025 - 22:02
Βασιλικό: Υπό πίεση για τα 67 εκατ. ευρώ που ζητά η ΕΕ - Το Υπουργείο Ενέργειας περιμένει νομική συμβουλή

Βασιλικό: Υπό πίεση για τα 67 εκατ. ευρώ που ζητά η ΕΕ - Το Υπουργείο Ενέργειας περιμένει νομική συμβουλή

  •  26.09.2025 - 13:14
Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli - «Η Κύπρος υποφέρει 51 χρόνια»

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli - «Η Κύπρος υποφέρει 51 χρόνια»

  •  26.09.2025 - 20:18
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη η 25χρονη - Θετικοί σε νάρκοτεστ οι δύο οδηγοί - Συνελήφθη ο ένας

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη η 25χρονη - Θετικοί σε νάρκοτεστ οι δύο οδηγοί - Συνελήφθη ο ένας

  •  26.09.2025 - 20:53
Εκτελωνιστές: Δεύτερες σκέψεις για την απεργία - Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση ξανά το Σάββατο

Εκτελωνιστές: Δεύτερες σκέψεις για την απεργία - Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση ξανά το Σάββατο

  •  26.09.2025 - 21:23
Λάρνακα: Εντόπισαν από δίκτυα μέχρι παγιδευμένα πτηνά στην κατοχή του 55χρονου - Δείτε φωτογραφίες

Λάρνακα: Εντόπισαν από δίκτυα μέχρι παγιδευμένα πτηνά στην κατοχή του 55χρονου - Δείτε φωτογραφίες

  •  26.09.2025 - 18:01
Το ΑΙ προβλέπει τους επόμενους έξι νικητές της Χρυσής Μπάλας

Το ΑΙ προβλέπει τους επόμενους έξι νικητές της Χρυσής Μπάλας

  •  26.09.2025 - 18:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα