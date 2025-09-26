Προκλητικός ο Τατάρ: «Θα πω στον ΓΓ ΟΗΕ ότι έκλεισε το κεφάλαιο ομοσπονδία»

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, η «προεδρία» σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε πως θα συνεχίσουν να εργάζονται σε «πλήρη αρμονία και συντονισμό» με την Τουρκία και πως οι δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν νωρίτερα σήμερα τούς έδωσαν «δύναμη ενόψει της αυριανής τριμερής συνάντησης».

«Όπως ο Πρόεδρος Ερντογάν της μητέρας πατρίδας ξεκάθαρα δήλωσε, το κεφάλαιο ομοσπονδία είναι κλειστό και δεν θα ξανανοίξει. Η κυριαρχική μας ισότητα είναι θεμελιώδης», είπε ο Τατάρ.

«Θα πω επίσης και αυτό στον ΓΓ σήμερα, έχουμε ειλικρινώς προσεγγίσει με θετική διάθεση ζητήματα όπως το άνοιγμα οδοφραγμάτων. Βλέπουμε ότι ο ηγέτης της ε/κ διοίκησης εκτοξεύει προσβολές στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, ευχαριστώντας την Ιορδανία γιατί δεν αγόρασε χαλλούμι από εμάς», είπε ο Τατάρ.

«Η ειλικρίνειά του (του ΠτΔ) πρέπει να αμφισβητείται. Η υποκρισία έχει όρια. Λέει ότι θέλει λύση, εντούτοις κάθε μέρα προσθέτει ένα νέο στοιχείο στην επιθετική πολιτική. Ο κόσμος πρέπει να δει την ανειλικρίνειά του», ισχυρίστηκε περαιτέρω.

Στο μεταξύ, σε άλλη ανακοίνωση που στάληκε από το «εκλογικό γραφείο» του, αναφέρεται ότι ο Τατάρ σχολίασε δηλώσεις του Τ. Ερντογάν κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη.

Είπε ότι οι δηλώσεις του Ερντογάν ήταν η πιο δυνατή επιβεβαίωση ότι η τουρκική υποστήριξη τους Τ/κ παραμένει αμετάβλητη και σταθερή.

Αναφέρθηκε στη δήλωση Ερντογάν ότι οι Τ/κ δεν θα αποδεχτούν ποτέ να είναι μειοψηφία στο νησί και ότι η μόνη ρεαλιστική λύση είναι «η αποδοχή της ύπαρξης δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί… Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δεν θα αφήσουμε ποτέ τους Τ/κ αδελφούς και αδελφές μας μόνους».

Ο Ερσίν Τατάρ υπόμνησε την ομιλία Ερντογάν στη ΓΣ των ΗΕ και πρόβαλε τον ισχυρισμό ότι «η αδιαλλαξία της ε/κ πλευράς, η επιθυμία για υπεροχή και η επιμονή να μας μετατρέψουν σε μειονότητα, έχουν εξαντλήσει αυτό το έδαφος. Οι Τούρκοι της Κύπρου είναι ίσοι ιδιοκτήτες του νησιού και δεν θα γίνουν ποτέ μειονότητα. Αυτή η αποφασιστικότητα είναι τώρα μια πραγματικότητα και η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να την αγνοήσει».

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι ο Τατάρ είπε πως η τ/κ πλευρά είναι ειλικρινά ανοικτή στο άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων και στον διάλογο και συνεργασία σε όλους τους τομείς, ισχυριζόμενος ότι δεν λαμβάνει την ανάλογη ανταπόκριση από την ε/κ πλευρά.

«Ο οδικός μας χάρτης είναι ξεκάθαρος. Μια τουρκική δημοκρατία της βόρειας Κύπρου που συνεργάζεται στη βάση της κυριαρχικής ισότητας, διασφαλίζει την τιμή και τα δικαιώματα των ανθρώπων μας, προσφέρει στη νεολαία μας ένα ασφαλές και ελεύθερο μέλλον και εκφράζει τον δίκαιο σκοπό μας πιο δυνατά στη διεθνή σκηνή. Αυτό το όραμα θα συνεχίσει να είναι ο οδικός χάρτης για τους Τούρκους της Κύπρου», υποστήριξε τέλος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ