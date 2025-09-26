Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΈρχεται πτώση της θερμοκρασίας και βροχές αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Ο καιρός μέχρι την Τρίτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας και βροχές αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Ο καιρός μέχρι την Τρίτη

 26.09.2025 - 23:00
Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας και βροχές αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Ο καιρός μέχρι την Τρίτη

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ενώ αργότερα στο εσωτερικό και στα ανατολικά, πιθανό να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ασθενείς 3 και αρχικά τοπικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης ο καιρός θα καταστεί σύντομα κυρίως αίθριος. Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανό να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 και τοπικά στα νότια παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ αργότερα θα σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, κυρίως σε περιοχές του εσωτερικού και ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν αργότερα, μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση μέχρι την Τρίτη για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεκτείνονται τα Jumbo στην Κύπρο με δύο νέα υπερ-καταστήματα – Πότε θα τα δούμε
Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο του 31χρονου Λάκη - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη η 25χρονη - Θετικοί σε νάρκοτεστ οι δύο οδηγοί - Συνελήφθη ο ένας
Νέο στέκι στη Λάρνακα ανοίγει για όλη τη μέρα - Από brunch μέχρι κοκτέιλ - Δείτε φωοτογραφίες
«Έφυγε» η Λέλια Χατζηθεοδοσίου μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο - Πότε θα γίνει η κηδεία και η επιθυμία της οικογένειας
«Ντου» Αστυνομίας σε περιφραγμένο χωράφι: Το μετέτρεψαν σε «νεκροταφείο» αμπελοπουλιών - Όσα εντοπίστηκαν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των πάρτι porta potty στο Ντουμπάι - Παγίδευε γυναίκες από την Ουγκάντα με δήθεν δουλειές σε σούπερ μάρκετ - Βίντεο

 26.09.2025 - 22:34
Επόμενο άρθρο

Προκλητικός ο Τατάρ: «Θα πω στον ΓΓ ΟΗΕ ότι έκλεισε το κεφάλαιο ομοσπονδία»

 26.09.2025 - 23:07
ΠτΔ στη Νέα Υόρκη: Συναντήθηκε με Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ - Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και Κυπριακό

ΠτΔ στη Νέα Υόρκη: Συναντήθηκε με Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ - Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και Κυπριακό

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ στη Νέα Υόρκη: Συναντήθηκε με Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ - Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και Κυπριακό

ΠτΔ στη Νέα Υόρκη: Συναντήθηκε με Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ - Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και Κυπριακό

  •  26.09.2025 - 19:48
ΑΤΑ: Ικανοποιημένες οι συντεχνίες από την πολύωρη συνάντηση - Τα βήματα που έγιναν και τι ακολουθεί

ΑΤΑ: Ικανοποιημένες οι συντεχνίες από την πολύωρη συνάντηση - Τα βήματα που έγιναν και τι ακολουθεί

  •  26.09.2025 - 22:02
Βασιλικό: Υπό πίεση για τα 67 εκατ. ευρώ που ζητά η ΕΕ - Το Υπουργείο Ενέργειας περιμένει νομική συμβουλή

Βασιλικό: Υπό πίεση για τα 67 εκατ. ευρώ που ζητά η ΕΕ - Το Υπουργείο Ενέργειας περιμένει νομική συμβουλή

  •  26.09.2025 - 13:14
Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli - «Η Κύπρος υποφέρει 51 χρόνια»

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli - «Η Κύπρος υποφέρει 51 χρόνια»

  •  26.09.2025 - 20:18
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη η 25χρονη - Θετικοί σε νάρκοτεστ οι δύο οδηγοί - Συνελήφθη ο ένας

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη η 25χρονη - Θετικοί σε νάρκοτεστ οι δύο οδηγοί - Συνελήφθη ο ένας

  •  26.09.2025 - 20:53
Εκτελωνιστές: Δεύτερες σκέψεις για την απεργία - Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση ξανά το Σάββατο

Εκτελωνιστές: Δεύτερες σκέψεις για την απεργία - Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση ξανά το Σάββατο

  •  26.09.2025 - 21:23
Λάρνακα: Εντόπισαν από δίκτυα μέχρι παγιδευμένα πτηνά στην κατοχή του 55χρονου - Δείτε φωτογραφίες

Λάρνακα: Εντόπισαν από δίκτυα μέχρι παγιδευμένα πτηνά στην κατοχή του 55χρονου - Δείτε φωτογραφίες

  •  26.09.2025 - 18:01
Το ΑΙ προβλέπει τους επόμενους έξι νικητές της Χρυσής Μπάλας

Το ΑΙ προβλέπει τους επόμενους έξι νικητές της Χρυσής Μπάλας

  •  26.09.2025 - 18:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα