Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας και βροχές αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές - Ο καιρός μέχρι την Τρίτη

Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ενώ αργότερα στο εσωτερικό και στα ανατολικά, πιθανό να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ασθενείς 3 και αρχικά τοπικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης ο καιρός θα καταστεί σύντομα κυρίως αίθριος. Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανό να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 και τοπικά στα νότια παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ αργότερα θα σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, κυρίως σε περιοχές του εσωτερικού και ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν αργότερα, μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση μέχρι την Τρίτη για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

