Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠαρουσιαστής του Fox News ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο του ΟΗΕ, μετά το απρόοπτο του Τραμπ με τις κυλιόμενες σκάλες
ΔΙΕΘΝΗ

Παρουσιαστής του Fox News ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο του ΟΗΕ, μετά το απρόοπτο του Τραμπ με τις κυλιόμενες σκάλες

 27.09.2025 - 08:40
Παρουσιαστής του Fox News ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο του ΟΗΕ, μετά το απρόοπτο του Τραμπ με τις κυλιόμενες σκάλες

Τα Ηνωμένα Έθνη υπέστησαν σοκ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ, όταν ένας παρουσιαστής του συντηρητικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο του Οργανισμού, επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντιμετώπισε προβλήματα με μια κυλιόμενη σκάλα και με τον τηλεϋποβολέα κατά τη Γενική Συνέλευση αυτής της εβδομάδας.

Ο παρουσιαστής, ονόματι, Τζέσι Γουότερς έκανε αυτό το σχόλιο ενώ συζητούσε την ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ωστόσο, ο παρουσιαστής ζήτησε κατ’ ιδίαν συγγνώμη στη Μελίσα Φλέμινγκ, την επικεφαλής της υπηρεσίας επικοινωνιών του ΟΗΕ, αφού προηγουμένως τα Ηνωμένα Έθνη διαμαρτυρήθηκαν στο κανάλι για τα σχόλια που έκανε.

«Δεν είναι αστείο, ούτε αποτελεί ειρωνεία, να ζητάς τον βομβαρδισμό, τη ρίψη αερίων, την καταστροφή αυτού του κτιρίου. Αυτού του είδους η ρητορική είναι απαράδεκτη», είπε ο Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους.

«Γνωρίζουμε με οδυνηρό τρόπο τι συμβαίνει όταν απευθύνονται απειλές σε βάρος των Ηνωμένων Εθνών. Χάσαμε φίλους μας στη Βαγδάτη. Εγώ ο ίδιος περπάτησα στα συντρίμμια του κτιρίου στο Αλγέρι, όταν βομβαρδίστηκε (η αποστολή του ΟΗΕ), οι συνάδελφοί μας στην Αμπούτζα βομβαρδίστηκαν επίσης», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραπονέθηκε για την κυλιόμενη σκάλα που σταμάτησε μόλις πάτησε στο πρώτο σκαλί της και για τον τηλεϋποβολέα που δεν λειτουργούσε. «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, είτε να φύγουμε από τον ΟΗΕ ή να τον βομβαρδίσουμε. Ίσως να του ρίξουμε αέρια (…) πρέπει να τον καταστρέψουμε» είπε ο παρουσιαστής.

Ο ΟΗΕ λέει ότι η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε, αναγκάζοντας τον Τραμπ και τη σύζυγό του να την ανέβουν περπατώντας, επειδή ένας εικονολήπτης του Λευκού Οίκου ενεργοποίησε κατά λάθος τον μηχανισμό ασφαλείας. Όσον αφορά το πρόβλημα με τον τηλεϋποβολέα, ο ΟΗΕ λέει ότι ο χειρισμός του ήταν ευθύνη του Λευκού Οίκου.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο - Διασωληνωμένη η 25χρονη - Υπό κράτηση ο οδηγός που την παρέσυρε
Στα ύψη σήμερα η θερμοκρασία: Πότε αναμένουμε ξανά βροχές; - Αυτός θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Δείτε αναλυτικά
United by Pride 2025: Η δικοινοτική πορεία υπερηφάνειας επιστρέφει για τέταρτη χρονιά – «Σπάμε ταμπού, χτίζουμε κοινότητα»
Έτσι θα «βαφτίζονται» οι καταιγίδες από τον Οκτώβριο - Πώς επιλέχθηκαν τα ονόματα
Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού 2025 – Ο Τομέας της Φιλοξενίας μπροστά σε συνεχεις προκλήσεις και ευκαιρίες
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Απίστευτο σκηνικό σε γάμο: Καλεσμένη παρήγγειλε πίτσα γιατί τους άφησαν 8 ώρες νηστικούς

 27.09.2025 - 08:42
Επόμενο άρθρο

Τροχαίο στη Λευκωσία: Ανατράπηκε όχημα - Στο νοσοκομείο ο οδηγός – Ποια η κατάσταση της υγείας του

 27.09.2025 - 08:52
Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

Στη Νέα Υόρκη πραγματοποιείται σήμερα η πολυαναμενόμενη τριμερής για το Κυπριακό, σε ένα σκηνικό όπου η λέξη-κλειδί είναι «συντήρηση».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

  •  27.09.2025 - 07:44
Σήμερα η τριμερής στη Νέα Υόρκη – Στόχος ο καθορισμός νέας συνάντησης μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα

Σήμερα η τριμερής στη Νέα Υόρκη – Στόχος ο καθορισμός νέας συνάντησης μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα

  •  27.09.2025 - 09:11
Οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο - Διασωληνωμένη η 25χρονη - Υπό κράτηση ο οδηγός που την παρέσυρε

Οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο - Διασωληνωμένη η 25χρονη - Υπό κράτηση ο οδηγός που την παρέσυρε

  •  27.09.2025 - 07:21
United by Pride 2025: Η δικοινοτική πορεία υπερηφάνειας επιστρέφει για τέταρτη χρονιά – «Σπάμε ταμπού, χτίζουμε κοινότητα»

United by Pride 2025: Η δικοινοτική πορεία υπερηφάνειας επιστρέφει για τέταρτη χρονιά – «Σπάμε ταμπού, χτίζουμε κοινότητα»

  •  27.09.2025 - 07:45
Θα συνεχιστούν οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» -Τι λένε οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Θα συνεχιστούν οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» -Τι λένε οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

  •  27.09.2025 - 08:24
Έτσι θα «βαφτίζονται» οι καταιγίδες από τον Οκτώβριο - Πώς επιλέχθηκαν τα ονόματα

Έτσι θα «βαφτίζονται» οι καταιγίδες από τον Οκτώβριο - Πώς επιλέχθηκαν τα ονόματα

  •  27.09.2025 - 07:47
Παρουσιαστής του Fox News ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο του ΟΗΕ, μετά το απρόοπτο του Τραμπ με τις κυλιόμενες σκάλες

Παρουσιαστής του Fox News ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο του ΟΗΕ, μετά το απρόοπτο του Τραμπ με τις κυλιόμενες σκάλες

  •  27.09.2025 - 08:40
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  27.09.2025 - 07:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα