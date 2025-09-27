Ecommbx
VIDEO - Απίστευτο σκηνικό σε γάμο: Καλεσμένη παρήγγειλε πίτσα γιατί τους άφησαν 8 ώρες νηστικούς

 27.09.2025 - 08:42
Viral στο TikTok: Καλεσμένη παρήγγειλε πίτσα σε γάμο αφού περίμενε 8 ώρες χωρίς φαγητό – Οι αντιδράσεις διχάζουν το κοινό.

Ένα απίστευτο σκηνικό σε γάμο έχει γίνει viral στο TikTok, προκαλώντας χιλιάδες αντιδράσεις. Μια καλεσμένη αποκάλυψε ότι παρέμεινε χωρίς φαγητό για 8 ώρες και αποφάσισε να παραγγείλει… πίτσα στη δεξίωση.

Το βίντεο ανέβηκε από την TikToker Lisa (@lisa.divass), η οποία μοιράζεται ιστορίες των followers της, και προκάλεσε έντονη συζήτηση για το αν η κίνηση της καλεσμένης ήταν δικαιολογημένη ή αγενής.


Τι συνέβη στον γάμο

Ο γάμος ξεκίνησε το μεσημέρι στις 12:00, αλλά μέχρι τις 20:00 οι καλεσμένοι δεν είχαν λάβει κανένα γεύμα, ούτε υπήρχε τρόπος να αγοράσουν κάτι στον χώρο.

Μια καλεσμένη, εξαντλημένη από την πείνα, αποφάσισε μαζί με μια φίλη της να παραγγείλει takeaway πίτσα. Το φαγητό έφτασε στην αίθουσα και οι δυο τους το μοιράστηκαν με άλλους καλεσμένους του τραπεζιού.

Όταν η νύφη το έμαθε, αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την πράξη «ντροπιαστική» και λέγοντας πως αν περίμεναν μισή ώρα ακόμα, θα είχε σερβιριστεί το κανονικό γεύμα.

 


Οι αντιδράσεις στο TikTok

Η ιστορία δίχασε τους χρήστες: Κάποιοι σχολίασαν πως το λάθος δεν ήταν η παραγγελία, αλλά το ότι έφαγαν την πίτσα μέσα στην αίθουσα. Άλλοι είπαν πως το να τη μοιράσουν με άλλους καλεσμένους έκανε την κατάσταση ακόμα πιο «ντροπιαστική». Αντίθετα, πολλοί υποστήριξαν ότι ήταν απόλυτα λογικό: «Οχτώ ώρες χωρίς φαγητό σε γάμο είναι απαράδεκτο», έγραψε ένας χρήστης. Κάποιος άλλος συμπλήρωσε: «Αν δεν φροντίζεις τους καλεσμένους σου, μην περιμένεις να δείχνουν κατανόηση».

Η απάντηση διχάζει, αλλά το βέβαιο είναι ότι η ιστορία αυτή συνεχίζει να σαρώνει το TikTok και να προκαλεί έντονες συζητήσεις.

Πηγή: gazzetta.gr

