ΔΙΕΘΝΗ

Τρομακτική προσομοίωση δείχνει τι θα γίνει στον κόσμο αν ο Πούτιν πατήσει το κουμπί - Δείτε βίντεο

 27.09.2025 - 21:19
Τρομακτική προσομοίωση δείχνει τι θα γίνει στον κόσμο αν ο Πούτιν πατήσει το κουμπί - Δείτε βίντεο

Ένα βίντεο προσομοίωσης δείχνει με τρομακτικό τρόπο τι θα συνέβαινε αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδινε την εντολή για πυρηνική επίθεση στη Βρετανία, την στιγμή που δύο προπαγανδιστές Ρώσοι, έχουν υποστηρίξει ότι η Οξφόρδη και το Κέμπριτζ θα πρέπει να αποτελέσουν στόχο ώστε «η βρετανική ελίτ» και τα πανεπιστήμιά τους να καταστραφούν.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι δύο παραπάνω πανεπιστημιακές πόλεις, αφού φαίνεται ότι ο Πούτιν είχε καταρτίσει μια λίστα και με άλλα μέρη της Βρετανίας που αποτελούν στόχους της Ρωσίας.

Όπως ανέφερε η Financial Times, η Κάμπρια, το Χαλ και το Ρόσιθ περιλαμβάνονται ως πιθανοί στόχοι για ρωσική πυρηνική επίθεση, ενώ συνολικά 32 περιοχές σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται στο στόχαστρο.

Η τρομακτική προσομοίωση

Καθώς οι φόβοι γύρω από τη σύγκρουση εντείνονται, μια προσομοίωση έχει απεικονίσει τι θα συνέβαινε σε μια ενδεχόμενη πυρηνική επίθεση της Ρωσίας στη Βρετανία. Το βίντεο του Visualiser 3D στο YouTube, έχει δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη και δείχνει εκρήξεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τις επιπτώσεις τους.

Στο πρώτο στάδιο της επίθεσης, που στο βίντεο ονομάζεται «έναρξη», ο στρατός του Πούτιν θα εξαπέλυε «περίπου πενήντα έως εξήντα τακτικές πυρηνικές κεφαλές» προκειμένου να καταστρέψει τη στρατιωτική ισχύ της Βρετανίας. Αν η Ρωσία εξαπέλυε επίθεση, έχει εκτιμηθεί προηγουμένως, ότι θα περνούσαν περίπου 15 έως 20 λεπτά μέχρι να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία δεν θα έδιναν καμία προειδοποίηση.

Η προσομοίωση αναφέρει ότι σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία θα υπήρχαν «περίπου ένα εκατομμύριο» θύματα σε λιγότερο από δύο ώρες επίθεσης.

Στο δεύτερο στάδιο, θα ξεκινούσε πυρηνικός πόλεμος, καθώς η Ρωσία θα «χτυπούσε» στόχους που θα προκαλούσαν περισσότερα θύματα, όπως το Λονδίνο και μεγάλα βιομηχανικά οικονομικά κέντρα, σκοτώνοντας περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους.

Στη συνέχεια θα ακολουθούσε πυρηνική ραδιενεργή ρύπανση όπως εξηγεί το τρίτο στάδιο της προσομοίωσης, με την ακτινοβολία να εξαπλώνεται σε μεγάλη έκταση.

Το τρομακτικό κλιπ το εμφανίζει ως μια πράσινη ομίχλη, που εξαπλώνεται σε χώρες και θάλασσες, σκοτώνοντας περισσότερους ανθρώπους, ζώα και καταστρέφοντας το περιβάλλον. Καθώς θα περνούν οι μήνες, θα σημειώνονται εκατομμύρια ακόμη θάνατοι...

 
 
ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

