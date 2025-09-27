Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Τουλάχιστον 31 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε προεκλογική συγκέντρωση στην Ινδία - Δείτε βίντεο

 27.09.2025 - 21:33
Τουλάχιστον 31 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε προεκλογική συγκέντρωση στην Ινδία - Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 31 άτομα σκοτώθηκαν και περισσότερα από 50 τραυματίστηκαν το Σάββατο στην Ινδία, σε μια συγκέντρωση που διοργάνωσε ο ηθοποιός Βιτζέι (Vijay), ο οποίος κάνει προεκλογική εκστρατεία.

«Τριάντα ένα άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 50 νοσηλεύονται», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή Καρούρ του Ταμίλ Ναντού, όπου συνέβη το περιστατικό, στο ειδησεογραφικό μέσο Reuters. 

Από την πλευρά του, ο  πολιτειακός βουλευτής Σεντίλ Μπαλάτζι δήλωσε στους δημοσιογράφους τοπικών ειδησεογραφικών μέσων ότι 58 άτομα νοσηλεύονται, αφού ποδοπατήθηκαν - ενώ αναφερθείς στη συγκέντρωση, τη χαρακτήρισε ως «πανικό».

Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός του Ταμίλ Ναντού, ΜΚ Στάλιν, θα επισκεφθεί την περιοχή την Κυριακή.

Μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί για τη συνάντηση, που ήταν μέρος της περιοδείας του Βιτζέι στην πολιτεία για το πολιτικό του κόμμα Tamilaga Vettri Kazhagam.

Ο Βιτζέι, ο οποίος είναι γνωστός ηθοποιός και χρησιμοποιεί μόνο το μικρό του όνομα, ίδρυσε ένα πολιτικό κόμμα πέρυσι και ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία αυτό το μήνα, ενόψει των πολιτειακών εκλογών που θα διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ του Ταμίλ Ναντού είναι βαθιά λυπηρό», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στο X.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Τρομακτική προσομοίωση δείχνει τι θα γίνει στον κόσμο αν ο Πούτιν πατήσει το κουμπί - Δείτε βίντεο

 27.09.2025 - 21:19
Το μήνυμα ότι ο στόχος είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά μετέφερε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στους δύο ηγέτες – τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τ/κ ηγέτη - κατά την συνάντηση που είχαν το Σάββατο στην έδρα των Ηνωμένων  Εθνών, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης.

