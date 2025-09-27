Τουλάχιστον 31 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε προεκλογική συγκέντρωση στην Ινδία - Δείτε βίντεο

«Τριάντα ένα άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 50 νοσηλεύονται», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή Καρούρ του Ταμίλ Ναντού, όπου συνέβη το περιστατικό, στο ειδησεογραφικό μέσο Reuters.

Από την πλευρά του, ο πολιτειακός βουλευτής Σεντίλ Μπαλάτζι δήλωσε στους δημοσιογράφους τοπικών ειδησεογραφικών μέσων ότι 58 άτομα νοσηλεύονται, αφού ποδοπατήθηκαν - ενώ αναφερθείς στη συγκέντρωση, τη χαρακτήρισε ως «πανικό».



Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός του Ταμίλ Ναντού, ΜΚ Στάλιν, θα επισκεφθεί την περιοχή την Κυριακή.





Μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί για τη συνάντηση, που ήταν μέρος της περιοδείας του Βιτζέι στην πολιτεία για το πολιτικό του κόμμα Tamilaga Vettri Kazhagam.

Ο Βιτζέι, ο οποίος είναι γνωστός ηθοποιός και χρησιμοποιεί μόνο το μικρό του όνομα, ίδρυσε ένα πολιτικό κόμμα πέρυσι και ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία αυτό το μήνα, ενόψει των πολιτειακών εκλογών που θα διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.





«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ του Ταμίλ Ναντού είναι βαθιά λυπηρό», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στο X.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα