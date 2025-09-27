Καταδικάστηκε 22χρονη που κακοποιούσε παιδιά ενώ δούλευε σε νηπιαγωγεία στο Λονδίνο

Η 22χρονη Ροξάνα Λέκα κακοποιούσε παιδιά από τον Οκτώβριο του 2023 ως τον Ιούνιο του 2024 ενώ δούλευε σε δύο διαφορετικά νηπιαγωγεία στο Λονδίνο.

τραυματισμούς, γρατσουνιές και μώλωπες στα σώματά τους.







Τα «σαδιστικά» - όπως τα αποκάλεσε η δικαστής Σάρα Πλατσκ κατά την επιβολή της ποινής στην 22χρονη - εγκλήματά της αποκαλύφθηκαν τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αφού άλλοι εργαζόμενοι την έπιασαν να τσιμπάει μερικά παιδιά στο δεύτερο νηπιαγωγείο που δούλευε.



Έπειτα από το περιστατικό αυτό, αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας εξέτασαν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του νηπιαγωγείου και ανακάλυψαν ότι είχε κακοποιήσει σωματικά επανειλημμένα τα παιδιά κάτω από τα ρούχα τους, στα χέρια, τα πόδια και την κοιλιά τους – με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να κλαίνε.



Σε ένα περιστατικό, η Ροξάνα Λέκα κλώτσησε ένα μικρό αγόρι στο πρόσωπο αρκετές φορές, ενώ, επίσης, κλώτσησε το στόμα ενός άλλου παιδιού, όταν αυτό έβαλε τα κλάματα. Μάλιστα, η 22χρονη πέταξε πολλά παιδιά κάτω, με αποτέλεσμα εκείνα να χτυπήσουν το κεφάλι τους.



Σε άλλη περίπτωση, έβαλε το βάρος της στην πλάτη ενός παιδιού και στα βίντεο φαινόταν η ίδια να τραβά παιδιά προς το μέρος της, ενώ εκείνα προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τα βασανιστήρια που τα υπέβαλλε.



Κακοποιούσε παιδιά «ξανά και ξανά» Κατά τη σύλληψή της, η Λέκα είχε παραδεχθεί στις Αρχές ότι κάπνιζε κάνναβη πριν από τις βάρδιές της και σε κάποια στιγμή την είδαν να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο μόλις ένα μέτρο μακριά από ένα μικρό μωρό.



«Οι πρώτες μέρες της δίκης ήταν οι χειρότερες δύο μέρες της ζωής μου. Ήταν τρομακτικό να βλέπω πόσο αδίστακτη ήταν η Ροξάνα στο να κακοποιεί ένα παιδί ξανά και ξανά», είπε μία μητέρα κατά τη διάρκεια της δίκης, με δάκρια στα μάτια, γράφει ο Independent.



Πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματά της, η ίδια μητέρα είχε τραβήξει μια φωτογραφία ενός μώλωπα στο αυτί του γιου της, ο οποίος, όπως είπε, θα τον είχε κάνει να «ουρλιάζει» από τον πόνο, ενώ δήλωσε ότι μετά από όλα αυτά, η οικογένειά της αναγκάστηκε να μετακομίσει μετακομίσει από την περιοχή.



Κατά το διάστημα που εργαζόταν στο δεύτερο νηπιαγωγείο, το σχολείο Twickenham Green Montessori μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2024, αρκετοί γονείς ανέφεραν πως τα παιδιά τους έφεραν ασυνήθιστουςκαιστα σώματά τους.Τα «σαδιστικά» - όπως τα αποκάλεσε η δικαστής Σάρα Πλατσκ κατά την επιβολή της ποινής στην 22χρονη -της αποκαλύφθηκαν τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αφού άλλοι εργαζόμενοι την έπιασαν να τσιμπάει μερικά παιδιά στο δεύτεροπου δούλευε.Έπειτα από το περιστατικό αυτό, αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας εξέτασαν τααπό τις κάμερες ασφαλείας του νηπιαγωγείου και ανακάλυψαν ότι, στα χέρια, τα πόδια και την κοιλιά τους – με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να κλαίνε.Σε ένα περιστατικό, η Ροξάνα Λέκα, ενώ, επίσης, κλώτσησε το στόμα ενός άλλου παιδιού, όταν αυτό έβαλε τα κλάματα. Μάλιστα, η 22χρονη πέταξε πολλά παιδιά κάτω, με αποτέλεσμα εκείνα να χτυπήσουν το κεφάλι τους.Σε άλλη περίπτωση, έβαλε το βάρος της στην πλάτη ενός παιδιού και στα βίντεο φαινόταν η ίδια να τραβά παιδιά προς το μέρος της, ενώ εκείνα προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τα βασανιστήρια που τα υπέβαλλε.Κατά τη σύλληψή της, η Λέκα είχε παραδεχθεί στις Αρχές ότι κάπνιζεπριν από τις βάρδιές της και σε κάποια στιγμή την είδαν να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο μόλις ένα μέτρο μακριά από ένα μικρό μωρό.«Οι πρώτες μέρες της δίκης ήταν οι χειρότερες δύο μέρες της ζωής μου. Ήταν τρομακτικό να βλέπω πόσο αδίστακτη ήταν η Ροξάνα στο να κακοποιεί ένα παιδί ξανά και ξανά», είπε μία μητέρα κατά τη διάρκεια της δίκης, με δάκρια στα μάτια, γράφει ο Independent.Πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματά της, η ίδια μητέρα είχε τραβήξει μια φωτογραφία ενόςστο αυτί του γιου της, ο οποίος, όπως είπε, θα τον είχε κάνει να «ουρλιάζει» από τον πόνο, ενώ δήλωσε ότι μετά από όλα αυτά, η οικογένειά της αναγκάστηκε να μετακομίσει μετακομίσει από την περιοχή.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία μου είναι ότι ο γιος μου θα πιστέψει ότι αυτό είναι κάτι που κάνουν οι ενήλικες στα παιδιά. Θα με βασανίζει για πάντα η σκέψη ότι ο γιος μου και άλλα 20 παιδιά έπρεπε να περάσουν κάτι τέτοιο», συμπλήρωσε,



Άλλοι γονείς είπαν ότι ένιωθαν «δυσπιστία» όταν άφηναν τα παιδιά τους, και μερικοί διαπίστωσαν ότι τα μικρά τους παιδιά είχαν προβλήματα ύπνου και άγχος αποχωρισμού.



Αρκετοί περιέγραψαν το αίσθημα ενοχής που ένιωθαν επειδή έστειλαν τα παιδιά τους στο νηπιαγωγείο, και ότι αυτό τους έκανε να «αμφισβητήσουν τον τρόπο που ανατρέφουν τα παιδιά τους».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα