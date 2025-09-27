Ecommbx
Δέσμευση Γκουτέρες για το Κυπριακό: «Δεν θα τα παρατήσω» - Ζήτησε τον ερχομό της Ολγκίν μετά τις «εκλογές» ο ΠτΔ

 27.09.2025 - 22:23
Την απόλυτη δέσμευσή του για το Κυπριακό εξέφρασε το Σάββατο ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κατά τη συνάντησή του, στη Νέα Υόρκη, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ, με τον Επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού να λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, «δεν θα τα παρατήσω».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Γκουτέρες ανέφερε ότι στόχος είναι να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις απο εκεί που σταμάτησαν στο Κραντ Μοντανά. «Ήξερα οτι δεν θα υπάρχει εξέλιξη σε αυτή τη συνάντηση, αλλά ήθελα να δείξω ότι είμαι απόλυτα δεσμευμένος» συμπλήρωσε ο κ. Γκουτέρες, όπως προστίθεται.

Ακόμη, αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε από τον ΓΓ ΟΗΕ να στείλει την Προσωπική του Απεσταλμένη Μαρία Άνχελα Όλγκιν αμέσως μετά τις εκλογές στα Κατεχόμενα, με τον ΓΓ ΟΗΕ να απαντάει ότι η κ. Ολγκίν θα έρθει σύντομα στην Κυπριακή Δημοκρατία για να προετοιμάσει το έδαφος για την επόμενη διευρυμένη συνάντηση και να οργανώσει τα επόμενα βήματα.

Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι ο ΓΓ ΟΗΕ πρώτη φορά ανέφερε οτι «οι συνομιλίες θα συνεχιστούν απο το σημείο που σταμάτησαν στο Κραντ Μοντανά». 

Ακόμη, οι πληροφορίες αναφέρουν πως κατά τη συνάντηση ο κ. Τατάρ κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά για μία σειρά από θέματα, σε σχέση με τη διακοπή εξαγωγών χαλλουμιού από τα κατεχόμενα στην Ιορδανία, την αγορά όπλων από το Ισραήλ, την εισδοχή της Κύπρου στο Σένγκεν, ενέργειες ώστε να αποκλειστεί η φοίτηση φοιτητών απο την Αφρική σε παράνομα "πανεπιστήμια" στα κατεχόμενα και τις συλλήψεις σφετεριστών ε/κ περιουσιών, με την απάντηση από πλευράς Προέδρου της Δημοκρατίας να εστιάζει στο γεγονός ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε ένα παιχνίδι επίρριψης ευθυνών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Το μήνυμα ότι ο στόχος είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά μετέφερε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στους δύο ηγέτες – τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τ/κ ηγέτη - κατά την συνάντηση που είχαν το Σάββατο στην έδρα των Ηνωμένων  Εθνών, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης.

