Τραγωδία στη Λεμεσό: Έπεσε από τον δεύτερο όροφο και βρήκε τραγικό θάνατο 32χρονος - Προσπάθησε να μπει από το παράθυρο στο υπνοδωμάτιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στη 1 τα ξημερώματα λήφθηκε μήνυμα για τραυματισμένο πρόσωπο. Μέλη της δύναμης έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον άτυχο άνδρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας με καταγωγή από τις Φιλιππίνες επιχείρησε να εισέλθει στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος από το παράθυρο, μετά από καβγά με τη συμβία του.

Αυτός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Αστυνομία διερευνά αφύσικο θάνατο για την υπόθεση.