Ιωάννα Μαλέσκου κατά του Γιώργου Λιάγκα: «Αισθάνθηκα δυσφορία και θλίψη…» - Τι συνέβη;

ΑΚΕΛ: Λεπτή ισορροπία ανάμεσα σε σταθερότητα και ανανέωση -Λουκαΐδης και Δαμιανού εντός, Χαραλαμπίδου και Κώστα εκτός
Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, στη συνεδρίαση που σηματοδότησε την εκκίνηση της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές του 2026, πήρε αποφάσεις που προκαλούν πολιτικό αντίκτυπο και συζητήσεις εντός και εκτός κόμματος. Η εξαίρεση από τον κανόνα των τριών θητειών για τους βουλευτές Γιώργο Λουκαΐδη και Άριστο Δαμιανού, σε συνδυασμό με την απουσία από τα ψηφοδέλτια της Ειρήνης Χαραλαμπίδου και του Κώστα Κώστα, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα τόσο για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ όσο και για τις ισορροπίες στη βάση.