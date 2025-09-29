Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γέροντας με… «παρελθόν» - Του είχαν περάσει χειροπέδες άλλες δύο φορές - Φυτώριο ναρκωτικών στην οικία του

 29.09.2025 - 17:42
Γέροντας με… «παρελθόν» - Του είχαν περάσει χειροπέδες άλλες δύο φορές - Φυτώριο ναρκωτικών στην οικία του

Γνωστός στις Αρχές είναι ο 81χρονος, από την επαρχία Λάρνακας, στην οικία του οποίου βρέθηκε μικρό φυτώριο ναρκωτικών καθώς και σύστημα επεξεργασίας και αποξήρανσης κάνναβης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στο κελί για έξι ημέρες ο ηλικιωμένος 81 ετών για φυτά κάνναβης και ποσότητα κάνναβης

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο πρόσωπο απασχολεί την Αστυνομία για υποθέσεις ναρκωτικών, καθότι είχε συλληφθεί τόσο το 2020, όσο και το 2022 για παρόμοιας φύσης αδικήματα. Ως εκ τούτου, η τελευταία ανακάλυψη δενδρυλλίων κάνναβης στην αυλή της κατοικίας του ηλικιωμένου έπειτα από αξιολόγηση πληροφορίας δεν αποτέλεσε έκπληξη για τα μέλη της ΥΚΑΝ.

Σημειώνεται πως στην οικία του 81χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυτά κάνναβης, ποσότητα κάνναβης καθώς κι ένα σύστημα που χρησιμεύει στην αποξήρανση της κάνναβης. Η έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών της ΥΚΑΝ για εντοπισμό προσώπων που ασχολούνται με τη διακίνηση και την καλλιέργεια ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν δύο δενδρύλλια κάνναβης, ύψους πέραν των τριών μέτρων, κι ένα τρίτο φυτό, ύψους 90 εκατοστών, το οποίο είχε φυτευτεί σε γλάστρα. Εντοπίστηκε, επίσης, ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους περίπου 118 γραμμαρίων καθώς και το σύστημα που επεξεργάζεται και αποξηραίνει την κάνναβη.

Τα φυτά ήταν στην αυλή της κατοικίας του ηλικιωμένου, η οποία, όπως πληροφορούμαστε, είναι ειδικά διαμορφωμένη ώστε να μην υπάρχει θέα από τον δρόμο που περνά μπροστά από το σπίτι.

Ο 81χρονος διαμένει μόνος του στην κατοικία. Τη Δευτέρα (29/9) οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και προφυλακίστηκε για περίοδο έξι ημερών. Ανακρινόμενος, παραδέχθηκε ότι τα φυτά και τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στο σπίτι του ήταν για δική του χρήση.

Λόγω, όμως, της μεγάλης ποσότητας που εντοπίστηκε, οι ανακριτές της ΥΚΑΝ είναι πεπεισμένοι ότι ο ύποπτος ασχολείτο και με την προμήθεια ναρκωτικών σε άλλους χρήστες. Προς τούτο, αναζητούνται μαρτυρίες καθώς και τα πρόσωπα που ενδεχομένως να συνεργάζονταν μαζί του. Για τον σκοπό αυτό, έχει παραληφθεί για εξετάσεις το κινητό τηλέφωνο του 81χρονου.

Μεταξύ άλλων, αναζητείται το πρόσωπο που του προμήθευσε τους σπόρους. Διερευνάται, ακόμα, κατά πόσον στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και συγγενικό πρόσωπο του ηλικιωμένου.

 

