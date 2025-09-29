Ecommbx
LIKE ONLINE

Αναβαθμίζονται τα smartphone της Samsung - Οι νέες λειτουργίες με ΑΙ - Όσα ξέρουμε για την ενημέρωση One UI

 29.09.2025 - 17:24
Αναβαθμίζονται τα smartphone της Samsung - Οι νέες λειτουργίες με ΑΙ - Όσα ξέρουμε για την ενημέρωση One UI

Η Samsung μάλλον παραλείπει την έκδοση 8.1 και το Galaxy S26 πρόκειται να λάβει το One UI 8.5 με νέα εργαλεία AI, λειτουργίες απορρήτου και βελτιωμένες ενημερώσεις, βασισμένη στο Android 16.

Συσκευές όπως τα Galaxy S26 Pro, S26 Edge και S26 Ultra αναμένεται να είναι τα πρώτα θα το υποστηρίζουν με την κυκλοφορία του να τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2026.

Η Samsung πιθανότατα παραλείπει τις εκδόσεις 8.1 και 8.1.1 υπέρ μιας σημαντικής ενημέρωσης. Οι παλαιότερες συσκευές θα μπορούσαν να λάβουν τη νέα διεπαφή χρήστη από τον Μάρτιο.

Οι κάτοχοι της σειράς Galaxy S26 πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Η Samsung θα μπορούσε να επιταχύνει περαιτέρω τη στρατηγική ενημέρωσης, ώστε να ακολουθήσουν σύντομα και άλλες σειρές.

Το One UI 8.5 βελτιώνει σημαντικά AI και ασφάλεια

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Galaxy AI. Έχει σκοπό να κάνει τα εργαλεία AI για επεξεργασία εικόνας και μετάφραση γλώσσας ακόμα πιο ισχυρά.

Οι βελτιώσεις απορρήτου και ασφάλειας βασίζονται σε λειτουργίες του Android 16, όπως το "Post-Theft Lockdown" και ενισχύονται από το Knox.

Galaxy AI

Εκκίνηση: Το Galaxy AI είναι η σουίτα AI της Samsung που έκανε το ντεμπούτο της το 2024 με τη σειρά Galaxy S24. Ενσωματώνει δυνατότητες πολυτροπικής τεχνητής νοημοσύνης σε συσκευές όπως smartphone, πτυσσόμενα και tablet για εξατομικευμένες εμπειρίες.

Βασικά χαρακτηριστικά: Περιλαμβάνει Live Translate (μετάφραση σε πραγματικό χρόνο), Circle to Search (αναζήτηση εικόνων), Note Assist (περιλήψεις), Generative Edit (επεξεργασία εικόνας) και Chat Assist (βελτιστοποίηση κειμένου). Επεκτάθηκε με ενσωμάτωση με το Google Gemini.

Διαθεσιμότητα: Υποστηρίζεται σε περισσότερες από 400 εκατομμύρια συσκευές Galaxy μέχρι το τέλος του 2025. Ενημερώσεις για παλαιότερα μοντέλα όπως S23, Z Fold5 και Tab S9. διαφέρουν ανά περιοχή, απαιτείται λογαριασμός Samsung.

Κόστος: Όλες οι λειτουργίες δωρεάν μέχρι το τέλος του 2025. Τα εγγενή εργαλεία της Samsung, όπως το Live Translate και το Writing Assist, θα παραμείνουν δωρεάν, ενώ τα προηγμένα (π.χ. Gemini Advanced) ενδέχεται να απαιτούν εγγραφή.

