Το γνωρίζατε; Έτσι πρέπει να μιλάτε στη γάτα σας για να σας καταλαβαίνει

Έχετε σκεφτεί μήπως κάνετε κάτι λάθος; Μήπως φταίει το όνομά της; Μήπως φταίει ο τρόπος που της μιλάτε; Τι δεν κάνετε σωστά και δεν μπορείτε να της τραβήξετε την προσοχή όταν θέλετε;

Μπορεί οι γάτες να παρουσιάζονται ως ξεροκέφαλες, ανεξάρτητες και ντίβες, όμως μπορούν να καταλάβουν πολύ καλά τους ανθρώπους – εξάλλου είναι πραγματικά πανέξυπνες.

Σύμφωνα με μία έρευνα που δημοσιεύτηκε στο ερευνητικό περιοδικό Animal Cognition, από τους Γάλλους ερευνητές Charlotte de Mouzon, Marine Gonthier και Gérard Leboucher, για να έχετε περισσότερες πιθανότητες να μην είναι παγερά αδιάφορη απέναντί σας η γατούλα σας, θα πρέπει να της μιλάτε όπως θα μιλούσατε σε ένα μωράκι. Ναι, καλά διαβάσατε. Το λεγόμενο baby talk βοηθάει τους κηδεμόνες γατών να κερδίζουν την προσοχή των μικρών τους αίλουρων. Και όταν λέμε baby talk εννοούμε να μιλάτε στη γάτα σας με πιο γλυκό και υψηλό τόνο φωνής, δίνοντας έμφαση στα φωνήεντα, όπως δηλαδή θα μιλούσατε και σε ένα μωράκι.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 16 γάτες ηλικίας μεταξύ 8 μηνών και 2 ετών, των οποίων οι κηδεμόνες ήταν φοιτητές της Εθνικής Κτηνιατρικής Σχολής στο Alfort της Γαλλίας.

Αρέσει, δηλαδή, στις γάτες να τους μιλάει ο κηδεμόνας τους με αυτόν τον τρόπο;

Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Δυστυχώς, οι γάτες δε μιλάνε όπως εμείς για να μπορούν να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση. Όμως, μπορούμε να μετρήσουμε την αντίδρασή τους όταν ο κηδεμόνας τους μιλάει κανονικά και όταν μιλάει μωρουδίστικα. Και αυτό που μας λένε τα αποτελέσματα είναι ότι αυτοί οι μικροί αίλουροι είναι πιθανότερο να ανταποκριθούν στον αγαπημένο τους άνθρωπο όταν τους μιλάει όπως στα μωρά, παρά όπως μιλάει σε έναν ενήλικα συνομιλητή του. Μάλιστα, οι γάτες στο baby talk μπορεί να νιαουρίσουν σα να απαντάνε σε ό,τι τους λέγεται ή να αρχίσουν να περπατάνε πίσω από τον κηδεμόνα τους.

Καταλαβαίνει η γάτα σας ότι τη φωνάζετε, και αν ναι, αυτό οφείλεται στη χροιά της φωνής σας, ή στο άκουσμα του ονόματός της;

Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση στο baby talk;

Δυστυχώς, ούτε σε αυτό έχουμε ξεκάθαρη απάντηση. Οι περισσότεροι ειδικοί, όμως, πιστεύουν ότι αυτή η ανταπόκριση οφείλεται σε εξελικτικούς παράγοντες που αφορούν κυρίως το κυνήγι. Οι γάτες εξελίχθηκαν για να ακούν ήχους σε υψηλές συχνότητες, ήχους που εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να “συλλάβουμε” με την ακοή μας, όπως είναι αυτοί που προέρχονται από ποντίκια, αρουραίους και άλλα τρωκτικά. Οπότε, οι μελετητές θεωρούν ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γάτες να ανταποκρίνονται καλύτερα σε υψηλές συχνότητες.

Κάθε φορά που οι άνθρωποι μιλάνε σε μωρά, ίσως υποσυνείδητα, γλυκαίνουν τη φωνή τους, την κάνουν να ακούγεται πιο ψιλή. Σε αυτή τη φωνή μια γάτα ανταποκρίνεται γρηγορότερα απ’ ότι σε μια φωνή σε κανονικό τόνο. Αυτό δικαιολογεί εν μέρει και γιατί οι γάτες τείνουν να δένονται περισσότερο με τις γυναίκες παρά με τους άντρες – λόγω της πιο ψιλής φωνής τους.

Τι άλλο έδειξε η έρευνα των Γάλλων μελετητών;

Οι Charlotte de Mouzon, Marine Gonthier και Gérard Leboucher, δεν έμειναν μόνο στο baby talk. Αυτό που ανάφεραν στην έρευνά τους είναι ότι μια γάτα μπορεί να ξεχωρίσει τη φωνή του κηδεμόνα τους από τη φωνή ενός ξένου, ακόμα και αν ο ξένος μιλάει μωρουδίστικα. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, όσο και να προσπαθούσαν οι ξένοι προς τη γάτα άνθρωποι να τραβήξουν την προσοχή της, μιλώντας με το λεγόμενο baby talk, δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν. Αντίθετα, όταν ο κηδεμόνας τους τούς μιλούσε με γλυκό τρόπο και ψιλή φωνή, ανταποκρινόταν σχεδόν αμέσως.

Γιατί, όμως, αρέσει στους ανθρώπους να μιλάνε μωρουδίστικα στα κατοικίδιά τους;

Αυτή η συμπεριφορά δεν αφορά μόνο τους κηδεμόνες γάτας, αλλά γενικά τους κηδεμόνες κατοικιδίων. Ίσως αυτό να είναι μια ασυνείδητη ανάγκη που έχουμε να μιλάμε με ψιλή, τραγουδιστή φωνή όταν υποθέτουμε ότι ο ακροατής μας δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι του λέμε. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν μιλάμε σε ένα μωράκι, σε κάποιον ξένο ή σε ένα ζωάκι. Οπότε, ίσως αυτός είναι ο λόγος που μιλάμε στα αγαπημένα μας κατοικίδια μωρουδίστικα. Και ελπίζουμε να μας καταλαβαίνουν έστω και λίγο.

Συνοψίζοντας

Για να σας καταλαβαίνει, λοιπόν, η γάτα σας όταν της απευθύνεται τον λόγο, μιλήστε της μωρουδίστικα. Θα ανταποκριθεί. Ή τουλάχιστον έτσι λένε οι έρευνες. Αλλά και να αδιαφορήσει, μην το πάρετε κατάκαρδα. Έτσι είναι οι λατρεμένες μας γατούλες. Θα μιλήσουν όταν θέλουν να μιλήσουν και θα ανταποκριθούν όταν πραγματικά θέλουν να ανταποκριθούν. Όπως κι να είναι όμως, εμείς τις λατρεύουμε!

Πηγή: topetmou.gr