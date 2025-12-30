Ο πιο οικονομικός προορισμός για να δεις το Βόρειο Σέλας από κοντά

Ένα έτος φεύγει, ένα άλλο έρχεται, κι εμείς σχεδόν «κατασκευαστικά» (σαν να υπάρχει η σχετική ρύθμιση μέσα μας, δίχως να το θέλουμε ή να το επιδιώκουμε) σκεφτόμαστε «τι έκανα για πάρτη μου, τι έκανα για μένα;» (που έχει τραγουδήσει και η Μαρινέλλα).

Συνήθως, οι υποσχέσεις που δίνουμε στον εαυτό μας τη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου πέφτουν στο κενό, καθώς μας παρασύρει η καθημερινότητα. Εμείς όμως τις κάνουμε, σαν από υποχρέωση. Σαν να θέλουμε να βάλουμε τον εαυτό μας απέναντι για να τον κρίνουμε – λες και δεν το κάναμε αυτό επαρκώς όλες τις προηγούμενες ημέρες.

Βέβαια, από μια ηλικία και μετά, αν έχουμε κάνει τη δουλειά που χρειάζεται (βλ. ψυχοθεραπεία), έχουμε την «τεχνογνωσία» που απαιτείται για να μας αγκαλιάσουμε, να μας συγχωρήσουμε και να μας υποσχεθούμε πως το νέο έτος θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.

Άλλωστε, τι είναι η ζωή; Ένας μαραθώνιος, που γίνεται κουραστικός όταν όλα παραμένουν ίδια για χρόνια. Όταν δηλαδή αγνοούμε πως όλα προχωρούν προς τα εμπρός, είτε με εμάς, είτε χωρίς εμάς. Τουλάχιστον, ας ανέβουμε στο τρένο της εξέλιξης και ας το συνεχίσουμε από εκεί.

Αν σου αρέσουν τα ταξίδια, θα σου εξηγήσω όλους τους λόγους που αξίζει να επισκεφθείς το Sommarøy στη Νορβηγία. iStock

Στο δικό μου «τρένο» έχουν μπει εδώ και χρόνια τα ταξίδια. Τα θέλω μου εν τω μεταξύ, είναι πολύ συγκεκριμένα:

Δεν πάω πουθενά που να είναι χειρότερα από την Ελλάδα , με μεγαλύτερα ποσοστά «μαυρίλας», πόνου, ασέβειας και δυστυχίας.

, με μεγαλύτερα ποσοστά «μαυρίλας», πόνου, ασέβειας και δυστυχίας. Θέλω να υπάρχει φύση, από αυτή που δεν την καίνε και δεν την παραμελούν.

Κάπως έτσι, πήγα στην Κορέα. Κάπως έτσι, πήγα στην Ισλανδία. Κάπως έτσι, έθεσα ως επόμενο στόχο το Sommarøy στη Νορβηγία.

Στο Sommarøy κάνει πάρτι το Βόρειο Σέλας

Αυτό που με κέρδισε στον συγκεκριμένο νορβηγικό προορισμό είναι ότι δεν «νιώθει» από ρολόγια και χρόνο. Σαν τον Χριστό Ραχών, εκείνο το χωριό στην Ικαρία που τα ξημερώματα αγοράζεις ό,τι μπορείς να βρεις σε κάθε άλλο χωριό μόνο τις εργάσιμες ώρες. Ικαρία όμως έχω πάει (και θα ξαναπάω κάποια στιγμή). Οπότε, το επόμενο project είναι το μικρό ψαροχώρι βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

Το «χωρίς χρόνο» είναι τόσο μεταφορικό όσο και κυριολεκτικό, καθώς το Sommarøy τελεί υπό το φαινόμενο του μεσονυχτίου ήλιου. Τουτέστιν, από τις 18 Μαΐου έως τις 26 Ιουλίου, ο ήλιος δεν δύει ποτέ πλήρως, με τα παραδοσιακά ωράρια –αυτά που θες ρολόι για να συμβαδίσεις– να γίνονται άχρηστα. Μπορεί έτσι τα ξημερώματα να δεις ντόπιους να κουρεύουν το γκαζόν ή να κοινωνικοποιούνται, όπως θα έκανες εσύ εδώ ένα –όποιο– απόγευμα.

To Sommarøy είναι ένα μέρος ιδανικό για να δεις το Βόρειο Σέλας χωρίς να... πουληθείς. iStock

Τον χειμώνα, ισχύει το αντίθετο: για μήνες δεν υπάρχει ανατολή του ηλίου. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, στο Sommarøy έχει αρχίσει ο χειμώνας. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει κυρίως σκοτάδι και… πολύ Βόρειο Σέλας, στις πιο μαγευτικές εκδόσεις του.

Οι κάτοικοι του Sommarøy είχαν προτείνει το 2019 να γίνει η γενέτειρά τους η πρώτη επίσημη ζώνη «χωρίς χρόνο» του πλανήτη. Μάζεψαν τις υπογραφές που χρειάζονταν και κρέμασαν ρολόγια στη γέφυρα που συνδέει το νησί με την ηπειρωτική χώρα, πριν υποβάλλουν αίτηση στην κυβέρνηση για «ευέλικτα ωράρια».

Αυτό που έγινε γνωστό αργότερα ήταν πως επρόκειτο για καμπάνια η οποία οργανώθηκε με την υποστήριξη της Innovation Norway (βλ. κρατική εταιρεία προώθησης του τουρισμού) για την ενίσχυση του τουρισμού. Εκ των υστέρων, η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη για τυχόν παραπλανητικές εντυπώσεις που δημιούργησε η καμπάνια.

Το ταξίδι μέχρι εκεί δεν είναι σύντομο, αλλά έχει πολλά να σου δώσει. Αndreas Vonlanthen / Unsplash

Πώς θα πάμε στο Sommarøy

Γίνεται αντιληπτό πως δεν υπάρχει απευθείας πτήση από την Ελλάδα για το Sommarøy. Ο στόχος είναι να φτάσουμε στο Tromsø, όπου θα πάρουμε ένα λεωφορείο (γραμμή 420 - Svipper, στα 100 μέτρα από το terminal) ή αυτοκίνητο. Σε μία ώρα (52 χλμ.) θα έχουμε φτάσει στον τελικό προορισμό. Για να φτάσουμε στο αεροδρόμιο του Tromsø, θα πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον μια στάση στο Όσλο, τη Στοκχόλμη ή την Κοπεγχάγη.

Συνολικά, θα χρειαστούμε 8 με 12 ώρες από τη στιγμή που θα απογειωθεί η πτήση από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» έως την άφιξη στο Sommarøy. Θα μας στοιχίσει από 200 έως 500 ευρώ (πήγαινε, έλα), ανάλογα με το πόσο νωρίς θα κλείσουμε τα αεροπορικά εισιτήρια.

Eνδεικτικά, δίνω αναχώρηση για τις 5 Ιανουαρίου 2026, στις 7:05 π.μ. από την Αθήνα για τη Ζυρίχη (με Swiss). Θα φτάσουμε στις 8:55 π.μ., θα περιμένουμε 4:30 ώρες και θα επιβιβαστούμε σε πτήση για το Tromsø, στη 1:25 μ.μ. Θα προσγειωθούμε στις 5:25 μ.μ. Για όλα αυτά, θα χρειαστεί να δώσουμε 180 ευρώ. Συν τα 10 ευρώ για το λεωφορείο από το Tromsø στο Sommarøy, μάλλον θα κάνετε το καλύτερο deal που θα μπορούσατε να κάνετε αυτήν την περίοδο, για να δείτε πράγματα που δεν θα δείτε αλλού.

Άλλα τόσα θα στοιχίσει η επιστροφή (την έβαλα για 11 Ιανουαρίου), με τα ίδια αεροδρόμια και τις ίδιες ώρες αναμονής. Συνολικά, λοιπόν, τα μεταφορικά θα σας στοιχίσουν 390 ευρώ. Τι άλλο να κάνουμε για εσάς; Όχι, πείτε.