ΑρχικήΔιεθνήΤρομακτικό ατύχημα με τελεφερίκ στην Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες, εγκλωβίστηκαν 100 επιβάτες στα 2.800 μέτρα - Δείτε βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Τρομακτικό ατύχημα με τελεφερίκ στην Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες, εγκλωβίστηκαν 100 επιβάτες στα 2.800 μέτρα - Δείτε βίντεο

 30.12.2025 - 17:03
Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν το πρωί της Τρίτης (30/12) σε ατύχημα που σημειώθηκε σε τελεφερίκ στη Μακουνιάγκα, στην επαρχία Verbano-Cusio-Ossola του Πιεμόντε της Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τέσσερα άτομα - τρεις επιβάτες και ένας χειριστής - τραυματίστηκαν όταν η καμπίνα του τελεφερίκ έφτασε στον σταθμό με υπερβολική ταχύτητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καμπίνα δεν επιβράδυνε κανονικά κατά την είσοδό της στον σταθμό και προσέκρουσε στη σταθερή μπάρα ασφαλείας.

«Παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα. Από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι το σύστημα δεν επιβράδυνε σωστά κατά την είσοδο στον σταθμό και η καμπίνα χτύπησε στο προστατευτικό φράγμα», δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA ο Φίλιππο Μπεσότσι, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Macugnaga Trasporti e Servizi, που έχει την ευθύνη διαχείρισης του τελεφερίκ.

Όπως πρόσθεσε, κανείς από τους τραυματίες δε βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. «Ευτυχώς δεν υπάρχει κανένας σοβαρά τραυματισμένος ούτε κίνδυνος για τη ζωή κάποιου. Από υγειονομικής πλευράς εμπλέκονται συνολικά έξι άτομα. Το πιο σοβαρό περιστατικό αφορά έναν 59χρονο με τραύμα στο χέρι, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρές εκδορές», ανέφερε.

Αναφερόμενος στα αίτια του ατυχήματος, ο Μπεσότσι εξήγησε ότι το σύστημα πέδησης «δε λειτούργησε σωστά και ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα έκτακτης ανάγκης». Όπως σημείωσε, το τελεφερίκ δε φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ωστόσο θα ακολουθήσουν ενδελεχείς τεχνικοί έλεγχοι.

Η επιχείρηση εκκένωσης ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 14:45, όταν και απομακρύνθηκαν όλοι οι περίπου 100 άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή του Passo del Moro, σε υψόμετρο περίπου 2.800 μέτρων, μετά τη διακοπή λειτουργίας του τελεφερίκ εξαιτίας του ατυχήματος. Όλοι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια πίσω στη βάση.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

