«Σέρνεται» τo Wi-Fi; Μην τοποθετείτε το router κοντά σε αυτές τις συσκευές
«Σέρνεται» τo Wi-Fi; Μην τοποθετείτε το router κοντά σε αυτές τις συσκευές

 30.12.2025 - 16:35
«Σέρνεται» τo Wi-Fi; Μην τοποθετείτε το router κοντά σε αυτές τις συσκευές

Όλοι έχει τύχει να εκνευριστούμε με το αργό Wi-Fi την ώρα που προσπαθούμε να δούμε μια ταινία με streaming ή να εργαστούμε από το σπίτι.

Το πρόβλημα δεν οφείλεται πάντα στην χαμηλή ισχύ του δρομολογητή –το σήμα μπορεί να επηρεαστεί και από ορισμένες οικιακές συσκευές, αναφέρει στην Express ειδικός των ασύρματων δικτύων.

H τοποθέτηση του router στο κατάλληλο σημείο μπορεί να περιορίσει το πρόβλημα.

Φούρνος μικροκυμάτων

Οι φούρνοι μικροκυμάτων εκπέμπουν ακτινοβολία στη συχνότητα των 2,4 gigahertz, στην οποία λειτουργούν πολλά οικιακά router.

Και παρόλο που οι φούρνοι είναι θωρακισμένοι έναντι της ακτινοβολίας, μια μικρή ποσότητα ενέργειας μπορεί να διαρρέει.

Αυτό σημαίνει ότι το σήμα του WiFi μπορεί να είναι αδύναμο ή να παρουσιάζει διακοπές αν λειτουργεί φούρνος μικροκυμάτων σε μικρή απόσταση.

Το πρόβλημα αυτό πάντως δεν εμφανίζεται σε νεότερα δίκτυα Wi-Fi στα 5 ή 6 GHz.

Ψυγεία και άλλες μεταλλικές συσκευές

Οι μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες, όπως τα ψυγεία, οι κουζίνες και τα πλυντήρια μπορεί να απορροφούν ή να ανακλούν το σήμα του ασύρματου δικτύου και να μειώνουν έτσι την εμβέλειά τους.

Ασύρματα τηλέφωνα

Τα ασύρματα τηλέφωνα παλαιότερης τεχνολογίας λειτουργούν στη συχνότητα των 2,4 GHz που χρησιμοποιούν πολλοί ασύρματοι δρομολογητές, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές.

Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα με αντικατάσταση του παλιού τηλεφώνου με σύγχρονη συσκευή DECT 6.0 ή με τη χρήση νεότερου δρομολογητή σε συχνότητες 5 ή 6 GHz.

Συσκευές Bluetooth

Παρεμβολές και αδύναμο σήμα μπορούν επίσης να προκαλέσουν οι συσκευές Bluetooth, για παράδειγμα τα ασύρματα ηχεία, καθώς λειτουργούν στη συχνότητα των 2,4 GHz στην οποία βασίζονται πολλοί δρομολογητές.

Δεδομένου πάντως ότι το σήμα του WiFi είναι πολύ ισχυρότερο, οι καθυστερήσεις είναι συνήθως μικρές ή αμελητέες.

Αν πάντως χρησιμοποιείται πολλές συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα, μια λύση θα ήταν οι νεότερο δρομολογητές 5 ή 6 GHz.

Συσκευές παρακολούθησης μωρού

Η ποιότητα του σήματος Wi-Fi μπορεί επίσης να υποβαθμιστεί από ορισμένες συσκευές παρακολούθησης μωρού που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα των 2,4 GHz.

Αντίθετα, το πρόβλημα δεν εμφανίζεται με συσκευές παρακολούθησης που βασίζονται στην τεχνολογία DECT ή χρησιμοποιούν το ίδιο το Wi-Fi.

Φυσικά εμπόδια

Τα σήματα του Wi-Fi μπορεί να ανακλώνται ή να απορροφώνται από φυσικά εμπόδια όπως οι μεγάλες τηλεοράσεις, οι καθρέπτες και οι τοίχοι.

Αν και μπορεί να είναι δελεαστικό να κρύβετε τον δρομολογητή σε ντουλάπι ή πίσω από έπιπλα, καλύτερο είναι να τον εγκαταστήσετε σε ανοιχτή, υπερυψωμένη θέση.

Αν το Wi-Fi συνεχίζει να μην λειτουργεί ικανοποιητικά, η αναβάθμιση σε συσκευή 5 ή 6 GHz μπορεί να λύσει το πρόβλημα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να εγκαταστήσετε αναμεταδότες ή σύστημα mesh που καλύπτει όλο το σπίτι.

Πηγή: in.gr

Η λύση στην παρανομία σε σχέση με τους σφετερισμούς περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, είναι η επίλυση του Κυπριακού, τόνισε, την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την επίσκεψή του στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, που θα φιλοξενήσει μεγάλο μέρος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

