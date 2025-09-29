Νέα προβλήματα για iPhone 17 και i0S26 - Τι συμβαίνει; Έρχεται νέα αναβάθμιση λογισμικού για βελτιώσεις

Αρχικά, η επερχόμενη ενημέρωση αναμενόταν να φέρει τον αριθμό build 23A350, ωστόσο πλέον εκτιμάται ότι θα κυκλοφορήσει ως 23A355, υποδεικνύοντας ότι έχουν προστεθεί επιπλέον διορθώσεις ή αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό.

Το MacRumors επιβεβαιώνει επίσης την ύπαρξη της ενημέρωσης, καθώς η δραστηριότητα γύρω από το iOS 26.0.1 έχει εντοπιστεί στα εσωτερικά logs επισκεψιμότητας από συσκευές που δοκιμάζουν το νέο λογισμικό.

Η νέα έκδοση αναμένεται να διορθώσει αρκετά προβλήματα που έχουν αναφερθεί από χρήστες:

Πρόβλημα με την κάμερα σε ορισμένα μοντέλα iPhone Air και iPhone 17 Pro

Αποσυνδέσεις Wi-Fi που παρατηρούνται σε iPhone Air, iPhone 17, 17 Pro και 17 Pro Max – το σφάλμα αυτό προκαλεί και διακοπές στο ασύρματο CarPlay

Σφάλμα στην εφαρμογή Ημερολόγιο, όπου η αναζήτηση δεν λειτουργεί σωστά για μερίδα χρηστών

Πρόβλημα με τη λήψη του Apple Intelligence, το οποίο επηρεάζει χρήστες των iPhone Air, iPhone 17, 17 Pro και 17 Pro Max

Η κυκλοφορία του iOS 26.0.1 αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς η Apple φαίνεται να έχει επιταχύνει τη διαδικασία δοκιμών.

Παράλληλα, το iOS 26.1 βρίσκεται ήδη σε φάση δοκιμών beta και αναμένεται να περιλαμβάνει τις ίδιες διορθώσεις με την έκδοση 26.0.1. Επιπλέον, φέρνει νέες λειτουργίες όπως το Apple Intelligence και το Live Translation για τα συμβατά AirPods σε περισσότερες γλώσσες, καθώς και μικρές βελτιώσεις σε εφαρμογές όπως το Apple Music, το Ημερολόγιο, οι Φωτογραφίες και το Safari.

Πρόβλημα με το Apple Intelligence σε ορισμένα iPhone 17 – Έρχεται fix από την Apple

Ορισμένοι κάτοχοι των νέων iPhone 17 αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη λήψη και εγκατάσταση του Apple Intelligence, του νέου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης της Apple, που παρουσιάστηκε πρόσφατα με το iOS 26.

Το ζήτημα φαίνεται να επηρεάζει περιορισμένο αριθμό χρηστών, οι οποίοι αναφέρουν ότι οι λειτουργίες του Apple Intelligence – όπως τα Genmoji, το Image Playground και τα νέα εργαλεία γραφής – δεν είναι διαθέσιμες, καθώς η εγκατάσταση της λειτουργίας δεν ολοκληρώνεται σωστά.

Η υποστήριξη της Apple έχει ήδη λάβει γνώση του προβλήματος και, σύμφωνα με αναφορές, εργάζεται για την επίλυσή του. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν η διόρθωση θα γίνει από την πλευρά του διακομιστή ή αν απαιτείται νέα έκδοση του iOS.

Ορισμένοι χρήστες έχουν καταφέρει να παρακάμψουν προσωρινά το πρόβλημα με μερικές “χειροκίνητες” λύσεις, όπως:

Εναλλαγή από δεδομένα κινητής σε Wi-Fi

Αλλαγή γλώσσας συστήματος και επανεκκίνηση

Επαναφορά της συσκευής και επαναφορά από iCloud backup

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης

Αλλαγή περιοχής και επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου

Γενική επαναφορά ρυθμίσεων συστήματος

Παρά τα παραπάνω, για πολλούς χρήστες το πρόβλημα παραμένει.

Η Apple αυτή τη στιγμή εργάζεται πάνω στο iOS 26.0.1, ενώ η beta έκδοση του iOS 26.1 είναι ήδη διαθέσιμη για προγραμματιστές και δημόσιους beta testers.

Είναι πιθανό μια από τις επόμενες ενημερώσεις να περιλαμβάνει τη σχετική διόρθωση.