VIDEO: Ποινική δίωξη στον ηθοποιό Β. Μπισμπίκη για τροχαίο στη Φιλοθέη - «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα» - Οι πρώτες του δηλώσεις

Ο ηθοποιός παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Σεπτεμβρίου φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και εν συνεχεία σε τοιχίο και γκαραζόπορτα οικίας.

Με διάθεση να ζητήσει τα ρέστα εμφανίστηκε έξω από την Ευελπίδων και ενώ είχε αφεθεί ελεύθερος, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» δήλωσε χαρακτηριστικά λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος. Στη συνέχεια, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, εκνευρισμένος και ειρωνικός υπέδειξε στους δημοσιογράφους «με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».

Άλλωστε και εκείνος, ώρες μετά το ατύχημα και ενώ κανείς από τους παθόντες δεν ήξερε ποιος είχε προκαλέσει τις ζημιές, για τη θεατρική παράσταση στην οποία σημειώνει επιτυχία μιλούσε, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, όπου εμφανίστηκε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Υπενθυμίζεται ότι αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μίλτος Ζησίδης, δήλωσε: «Ο δικαστής άκουσε όσα είχαμε να πούμε και έκρινε ότι πρέπει να προσέλθουν μάρτυρες. Όσα σας ανέφερε ο κ. Μπισμπίκης επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη δικάσιμο. Η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που φαίνεται στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω, όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης».

Και πρόσθεσε: «Λίγες ώρες μετά το ατύχημα ο ίδιος ο Βασίλης μίλησε με την ασφαλιστική του και έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιωθέντων».