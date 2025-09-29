Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαVIDEO: Ποινική δίωξη στον ηθοποιό Β. Μπισμπίκη για τροχαίο στη Φιλοθέη - «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα» - Οι πρώτες του δηλώσεις
ΕΛΛΑΔΑ

VIDEO: Ποινική δίωξη στον ηθοποιό Β. Μπισμπίκη για τροχαίο στη Φιλοθέη - «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα» - Οι πρώτες του δηλώσεις

 29.09.2025 - 18:33
VIDEO: Ποινική δίωξη στον ηθοποιό Β. Μπισμπίκη για τροχαίο στη Φιλοθέη - «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα» - Οι πρώτες του δηλώσεις

Κατηγορία για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (που αφορά εγκατάλειψη οχημάτων) απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος συνελήφθη χθες, αφού ομολόγησε ότι είναι ο υπαίτιος για υλικές ζημιές που προκάλεσε με το όχημα του σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη.

Ο ηθοποιός παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Σεπτεμβρίου φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και εν συνεχεία σε τοιχίο και γκαραζόπορτα οικίας.

Με διάθεση να ζητήσει τα ρέστα εμφανίστηκε έξω από την Ευελπίδων και ενώ είχε αφεθεί ελεύθερος, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» δήλωσε χαρακτηριστικά λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος. Στη συνέχεια, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, εκνευρισμένος και ειρωνικός υπέδειξε στους δημοσιογράφους «με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».

Άλλωστε και εκείνος, ώρες μετά το ατύχημα και ενώ κανείς από τους παθόντες δεν ήξερε ποιος είχε προκαλέσει τις ζημιές, για τη θεατρική παράσταση στην οποία σημειώνει επιτυχία μιλούσε, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, όπου εμφανίστηκε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Υπενθυμίζεται ότι αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μίλτος Ζησίδης, δήλωσε: «Ο δικαστής άκουσε όσα είχαμε να πούμε και έκρινε ότι πρέπει να προσέλθουν μάρτυρες. Όσα σας ανέφερε ο κ. Μπισμπίκης επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη δικάσιμο. Η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που φαίνεται στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω, όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης».

Και πρόσθεσε: «Λίγες ώρες μετά το ατύχημα ο ίδιος ο Βασίλης μίλησε με την ασφαλιστική του και έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιωθέντων».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση ρεύματος: Πέντε πρακτικές συμβουλές για μείωση έως 70% στην κατανάλωση
Νέες κενές θέσεις εργασίας στην Κυβέρνηση – Υψηλή η κλίμακα – Όλες οι πληροφορίες
Σε κίνδυνο τα cryptos – Τι σημαίνει για την αγορά ένα shutdown στις ΗΠΑ
Τα 4 περίεργα σημάδια που δείχνουν ότι γερνάς
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Τι κατέδειξε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 34χρονου
Βίντεο: Γυναίκα έβγαλε βόλτα το πόνυ της στο κέντρο της Αθήνας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα προβλήματα για iPhone 17 και i0S26 - Τι συμβαίνει; Έρχεται νέα αναβάθμιση λογισμικού για βελτιώσεις

 29.09.2025 - 18:10
Επόμενο άρθρο

LIVE εικόνα: «Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

 29.09.2025 - 18:41
ΠτΔ: Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός του Κράτους - «Περισσότερες δαπάνες για αναπτυξιακά έργα αλλά και για την κοινωνική πολιτική»

ΠτΔ: Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός του Κράτους - «Περισσότερες δαπάνες για αναπτυξιακά έργα αλλά και για την κοινωνική πολιτική»

Στα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής της Κυβέρνησης στην οικονομία, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος προεδρεύει απογευματινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός του Κράτους - «Περισσότερες δαπάνες για αναπτυξιακά έργα αλλά και για την κοινωνική πολιτική»

ΠτΔ: Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός του Κράτους - «Περισσότερες δαπάνες για αναπτυξιακά έργα αλλά και για την κοινωνική πολιτική»

  •  29.09.2025 - 17:01
LIVE εικόνα: «Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

LIVE εικόνα: «Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

  •  29.09.2025 - 18:41
Επιστολή Στεφάνου σε Αρχή κατά της Διαφθοράς: Να εξεταστούν πολιτικές παρεμβάσεις και ο τρόπος λήψης αποφάσεων για Βασιλικό

Επιστολή Στεφάνου σε Αρχή κατά της Διαφθοράς: Να εξεταστούν πολιτικές παρεμβάσεις και ο τρόπος λήψης αποφάσεων για Βασιλικό

  •  29.09.2025 - 12:41
Σε κίνδυνο τα cryptos – Τι σημαίνει για την αγορά ένα shutdown στις ΗΠΑ

Σε κίνδυνο τα cryptos – Τι σημαίνει για την αγορά ένα shutdown στις ΗΠΑ

  •  29.09.2025 - 16:46
Νέες κενές θέσεις εργασίας στην Κυβέρνηση – Υψηλή η κλίμακα – Όλες οι πληροφορίες

Νέες κενές θέσεις εργασίας στην Κυβέρνηση – Υψηλή η κλίμακα – Όλες οι πληροφορίες

  •  29.09.2025 - 17:00
VIDEO: Ποινική δίωξη στον ηθοποιό Β. Μπισμπίκη για τροχαίο στη Φιλοθέη - «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα» - Οι πρώτες του δηλώσεις

VIDEO: Ποινική δίωξη στον ηθοποιό Β. Μπισμπίκη για τροχαίο στη Φιλοθέη - «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα» - Οι πρώτες του δηλώσεις

  •  29.09.2025 - 18:33
Γέροντας με… «παρελθόν» - Του είχαν περάσει χειροπέδες άλλες δύο φορές - Φυτώριο ναρκωτικών στην οικία του

Γέροντας με… «παρελθόν» - Του είχαν περάσει χειροπέδες άλλες δύο φορές - Φυτώριο ναρκωτικών στην οικία του

  •  29.09.2025 - 17:42
Νέα προβλήματα για iPhone 17 και i0S26 - Τι συμβαίνει; Έρχεται νέα αναβάθμιση λογισμικού για βελτιώσεις

Νέα προβλήματα για iPhone 17 και i0S26 - Τι συμβαίνει; Έρχεται νέα αναβάθμιση λογισμικού για βελτιώσεις

  •  29.09.2025 - 18:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα