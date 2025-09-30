«Επιλέγουν να πιστεύουν τον Τατάρ» – Τι είπε ο Χριστοδουλίδης για Κυπριακό, ανασχηματισμό και GSI

Στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στη Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στη Λεμεσό, και κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη ότι ο ΓΓ των ΗΕ ποτέ δεν είπε πως οι συνομιλίες στο Κυπριακό θα ξεκινήσουν από το σημείο που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «άκουσα τις δηλώσεις του κ. Τατάρ και όλων αυτών στην ελληνοκυπριακή πλευρά που επιλέγουν συνειδητά να πιστεύουν τον κ. Τατάρ και όχι τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ευτυχώς στη συνάντηση ήμασταν έξι άτομα. Δεν ήμουν μόνος μου, συνοδευόμουν από τον Διαπραγματευτή και από τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο.

Πέραν από όλα αυτά, η συνάντηση, θεωρώ ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, τις εξέλιξης -υπάρχει μια διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές - δεν μπορούσε να οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό ότι ο Γενικός Γραμματέας, παρόλα αυτά, παρόλο που γνώριζε το δεδομένο αυτό, προχώρησε με τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης, δείχνει την πολιτική του βούληση, το ανέφερε στα εισαγωγικά του σχόλια και αναμένουμε μετά την εκλογική διαδικασία να επισκεφθεί την Κύπρο η κα Ολγκίν, όπως ο ΓΓ μάς έχει αναφέρει, ήταν κάτι που ζητήσαμε και εμείς, και να επισκεφθεί και τις εγγυήτριες δυνάμεις και τις Βρυξέλλες, ώστε να ετοιμαστεί το έδαφος για τη διευρυμένη πριν το τέλος του έτους, με μοναδικό στόχο, πλέον, να πάμε στην ουσία του Κυπριακού, που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών».

Ερωτηθείς αν δεν θα έπρεπε να αναφέρεται αυτό στην ανακοίνωση του ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ήταν μια ανακοίνωση γενική. Επαναλαμβάνω, δεν ήμασταν μόνοι μας στη συνάντηση και μου κάνει εντύπωση, όχι το τι λέει ο κ. Τατάρ, γιατί δεν ανέμενα να πει οτιδήποτε διαφορετικό, αλλά για αυτούς που επιλέγουν στην ελληνοκυπριακή πλευρά να πιστεύουν τον κ. Τατάρ και όχι τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, ήταν μια συνάντηση στην παρουσία και άλλων».

Ερωτηθείς για το θέμα ενδεχόμενου ανασχηματισμού, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «δεν έχω κάτι να προσθέσω. Βλέπω τα δημοσιεύματα, έλεγαν θα κάνω ανασχηματισμό πριν τη Νέα Υόρκη, όταν δεν τον έκανα πριν τη Νέα Υόρκη είπαν ότι θα τον κάνω μετά τη Νέα Υόρκη. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχουν ψίθυροι περί δυστοκίας στην εξεύρεση ατόμων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «καμία απολύτως δυστοκία. Αν βρεθεί οποιοσδήποτε από αυτούς που γράφουν, ότι έχω προσεγγίσει κάποιον, τότε τον καλώ δημόσια να το αναφέρει».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ακούγονται φωνές από τα κόμματα της συμπολίτευσης ότι θα πρέπει να αποφασίσει τώρα ο Πρόεδρος αν θα κάνει ανασχηματισμό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είναι συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και θα αποφασίσω και όταν λάβω τις αποφάσεις μου θα τις ανακοινώσω».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως αν η Κύπρος δώσει τα 67 εκατομμύρια ευρώ για τον GSI τότε κινδυνεύει η κυπριακή οικονομία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «τα 67 εκατομμύρια αφορούν το τερματικό. Από εκεί και πέρα χαίρομαι γιατί έχουμε ξανά έναν πλεονασματικό, αναπτυξιακό προϋπολογισμό, με αυξημένες δαπάνες και για αναπτυξιακά έργα, αλλά και για κοινωνικές παροχές, αυξημένες από ό,τι και από το 2025. Χαίρομαι για τη μείωση του δημόσιου χρέους, θα τα αναφέρω όλα αυτά τώρα στη συνάντηση που θα έχω με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Χαίρομαι που η ανεργία είναι σε επίπεδα του 2008. Χαίρομαι για τις αναβαθμίσεις που έχει να τις πετύχουμε από το 2011.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον GSI, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, βρέθηκα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, έχουμε μια κοινή ανακοίνωση Τύπου. Όσο καθυστερεί η υλοποίηση δεν είναι θετικό. Είναι κάτι που επιβαρύνει και αγγίζει και άλλες πτυχές, συμπεριλαμβανόμενων και οικονομικών. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι δεσμευμένη στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, για αυτό και στον προϋπολογισμό και του 2025 αλλά και του 2026 υπάρχει σχετική πρόνοια των 25 εκατομμυρίων».

Ερωτηθείς αν αυτό θα γίνει χωρίς προϋποθέσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «προϋποθέσεις είναι να υλοποιηθούν κάποια δεδομένα. Είναι σημαντικό να υλοποιηθούν κάποια πράγματα τα οποία όσο καθυστερούν επηρεάζουν και τη βιωσιμότητα του έργου, επηρεάζουν και άλλα δεδομένα».

Ερωτηθείς για τους διορισμούς Επιτρόπων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «οι διορισμοί Επιτρόπων γίνονται και όταν δεν επηρεάζουν ό, τι κι αν λένε, όσα κι αν γράφουν, την ώρα που πρέπει να γίνουν, όλα θα γίνουν».