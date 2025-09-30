Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΥπόθεση 5 Ελληνοκυπρίων: «Διπλό δικαστήριο» στα κατεχόμενα – Αναβολή και νέα «δίκη» αύριο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπόθεση 5 Ελληνοκυπρίων: «Διπλό δικαστήριο» στα κατεχόμενα – Αναβολή και νέα «δίκη» αύριο

 30.09.2025 - 12:57
Υπόθεση 5 Ελληνοκυπρίων: «Διπλό δικαστήριο» στα κατεχόμενα – Αναβολή και νέα «δίκη» αύριο

Αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου η ακροαματική διαδικασία στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα για τους πέντε Ελληνοκύπριους που κατηγορούνται για «παράνομη είσοδο σε στρατιωτική ζώνη».

Η αναβολή δόθηκε κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης για να εξασφαλίσει την παρουσία ως μάρτυρα ειδικού εμπειρογνώμονα από την Τουρκία. Παράλληλα, αύριο θα συνεχιστεί στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου η διαδικασία που αφορά άλλες κατηγορίες εναντίον τους.

Κατά τη σημερινή διαδικασία στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία η υπεράσπιση ζήτησε αναβολή προκειμένου να καλέσει ως μάρτυρα έναν εμπειρογνώμονα. Όπως αναφέρθηκε στο «δικαστήριο», δεν κατέστη δυνατόν να εξευρεθεί ειδικός επί του συγκεκριμένου θέματος στα κατεχόμενα, ενώ δεν υπάρχει επιθυμία από εμπειρογνώμονες από τις ελεύθερες περιοχές να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Η πλευρά της υπεράσπισης τόνισε τη σπουδαιότητα της μαρτυρίας αυτής για την υπόθεση και ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με ειδικούς από την Τουρκία, ζητώντας τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Η "κατηγορούσα αρχή» δεν προέβαλε ένσταση στο αίτημα, με αποτέλεσμα το «δικαστήριο» να ορίσει ως νέα ημερομηνία για τη συνέχιση της ακρόασης την 8η Οκτωβρίου.

Ξεχωριστή «δίκη» στο Τρίκωμο

Την ίδια ώρα, οι πέντε Ελληνοκύπριοι αντιμετωπίζουν και δεύτερη «υπόθεση» που "εκδικάζεται" στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου. Η αυριανή ακροαματική διαδικασία αφορά κατηγορίες για «παράνομη είσοδο σε ξένη περιουσία», «πρόκληση ανησυχίας» και «παραβίαση προσωπικών δεδομένων».

Στη συγκεκριμένη «δίκη» αναμένεται να κληθούν μάρτυρες, οι οποίοι φέρονται να τράβηξαν τις φωτογραφίες που σχετίζονται με την υπόθεση. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Γνωστοί στις Αρχές οι δύο που αναζητούνται – Ποια η κατάσταση υγείας του 42χρονου θύματος
Φόνος στη Λεμεσό: Δεν συνάδει η σκηνή με τα τραύματα του 31χρονου - Έμεναν άλλοι τρεις στο διαμέρισμα - Αρνείται εμπλοκή η 26χρονη
VIDEO: Η εξήγηση του Φειδία και της Στυλιάνας για την απόφαση για εγκράτεια μέχρι τον γάμο -«Έπεσα κάτω και έκλαιγα»
Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Διαμάντω Αντωνιάδου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Βίντεο: Χωρίς βαλίτσες οι Κύπριοι βουλευτές στο Μπιλούντ – Διπλή ταλαιπωρία μετά τον εφιάλτη στον αέρα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έτσι απαντά στις φήμες περί ανασχηματισμού

 30.09.2025 - 12:16
Επόμενο άρθρο

«Επιλέγουν να πιστεύουν τον Τατάρ» – Τι είπε ο Χριστοδουλίδης για Κυπριακό, ανασχηματισμό και GSI

 30.09.2025 - 13:01
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έτσι απαντά στις φήμες περί ανασχηματισμού

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έτσι απαντά στις φήμες περί ανασχηματισμού

Σχολιάζοντας τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί ενδεχόμενου ανασχηματισμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κάτι να προσθέσει επί του θέματος, απορρίπτοντας παράλληλα τις φήμες περί δυστοκίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έτσι απαντά στις φήμες περί ανασχηματισμού

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έτσι απαντά στις φήμες περί ανασχηματισμού

  •  30.09.2025 - 12:16
Φόνος στη Λεμεσό: Δεν συνάδει η σκηνή με τα τραύματα του 31χρονου - Έμεναν άλλοι τρεις στο διαμέρισμα - Αρνείται εμπλοκή η 26χρονη

Φόνος στη Λεμεσό: Δεν συνάδει η σκηνή με τα τραύματα του 31χρονου - Έμεναν άλλοι τρεις στο διαμέρισμα - Αρνείται εμπλοκή η 26χρονη

  •  30.09.2025 - 11:44
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Γνωστοί στις Αρχές οι δύο που αναζητούνται – Ποια η κατάσταση υγείας του 42χρονου θύματος

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Γνωστοί στις Αρχές οι δύο που αναζητούνται – Ποια η κατάσταση υγείας του 42χρονου θύματος

  •  30.09.2025 - 11:59
Χρίστος Τσίγκης: «Η αγορά ηλεκτρισμού ανοίγει μόνο στα χαρτιά» – «Βλέπει» στρέβλωση σε βάρος των καταναλωτών

Χρίστος Τσίγκης: «Η αγορά ηλεκτρισμού ανοίγει μόνο στα χαρτιά» – «Βλέπει» στρέβλωση σε βάρος των καταναλωτών

  •  30.09.2025 - 11:54
Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

Οκτώ μήνες πριν τις κάλπες: Το πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό - Από το Άλμα στο ΕΛΑΜ - Οι νέοι «πρωταγωνιστές»

  •  30.09.2025 - 06:28
«Καμπανάκι» Ελεγκτικής: Χάνονται 200εκ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο – Φράγματα χωρίς ασφάλεια, γεωτρήσεις χωρίς προστασία

«Καμπανάκι» Ελεγκτικής: Χάνονται 200εκ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο – Φράγματα χωρίς ασφάλεια, γεωτρήσεις χωρίς προστασία

  •  30.09.2025 - 09:02
Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ

Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ

  •  30.09.2025 - 09:14
Ανατροπή από το Εφετείο: Παραμένει κρατούμενος Ιρανός αιτητής ασύλου – Κρίθηκε επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη

Ανατροπή από το Εφετείο: Παραμένει κρατούμενος Ιρανός αιτητής ασύλου – Κρίθηκε επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη

  •  30.09.2025 - 11:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα