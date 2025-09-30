Υπόθεση 5 Ελληνοκυπρίων: «Διπλό δικαστήριο» στα κατεχόμενα – Αναβολή και νέα «δίκη» αύριο

Η αναβολή δόθηκε κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης για να εξασφαλίσει την παρουσία ως μάρτυρα ειδικού εμπειρογνώμονα από την Τουρκία. Παράλληλα, αύριο θα συνεχιστεί στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου η διαδικασία που αφορά άλλες κατηγορίες εναντίον τους.

Κατά τη σημερινή διαδικασία στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία η υπεράσπιση ζήτησε αναβολή προκειμένου να καλέσει ως μάρτυρα έναν εμπειρογνώμονα. Όπως αναφέρθηκε στο «δικαστήριο», δεν κατέστη δυνατόν να εξευρεθεί ειδικός επί του συγκεκριμένου θέματος στα κατεχόμενα, ενώ δεν υπάρχει επιθυμία από εμπειρογνώμονες από τις ελεύθερες περιοχές να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Η πλευρά της υπεράσπισης τόνισε τη σπουδαιότητα της μαρτυρίας αυτής για την υπόθεση και ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με ειδικούς από την Τουρκία, ζητώντας τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Η "κατηγορούσα αρχή» δεν προέβαλε ένσταση στο αίτημα, με αποτέλεσμα το «δικαστήριο» να ορίσει ως νέα ημερομηνία για τη συνέχιση της ακρόασης την 8η Οκτωβρίου.

Ξεχωριστή «δίκη» στο Τρίκωμο

Την ίδια ώρα, οι πέντε Ελληνοκύπριοι αντιμετωπίζουν και δεύτερη «υπόθεση» που "εκδικάζεται" στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου. Η αυριανή ακροαματική διαδικασία αφορά κατηγορίες για «παράνομη είσοδο σε ξένη περιουσία», «πρόκληση ανησυχίας» και «παραβίαση προσωπικών δεδομένων».

Στη συγκεκριμένη «δίκη» αναμένεται να κληθούν μάρτυρες, οι οποίοι φέρονται να τράβηξαν τις φωτογραφίες που σχετίζονται με την υπόθεση.