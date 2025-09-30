Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Έτσι απαντά στις φήμες περί ανασχηματισμού

«Δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Ακούγονται διάφοροι ψίθυροι για δυστοκία – δεν υπάρχει καμία απολύτως δυστοκία. Αν βρεθεί οποιοσδήποτε από αυτούς που γράφουν ότι έχω προσεγγίσει κάποιον, τότε τον καλώ δημόσια να το αναφέρει», σημείωσε.

Αναφερόμενος και στις τοποθετήσεις κομμάτων της συμπολίτευσης, ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι ο ανασχηματισμός αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας. «Είναι συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα αποφασίσω και όταν λάβω τις αποφάσεις μου θα τις ανακοινώσω», τόνισε χαρακτηριστικά