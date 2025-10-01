Τέλος τα «υπόγεια» tattoo – Νέοι αυστηροί κανόνες για καλλιτέχνες και piercing σε δημόσια διαβούλευση

Μετά από τέσσερα χρόνια εφαρμογής του ισχύοντος πλαισίου, εντοπίστηκαν κενά και παραθυράκια, τα οποία τώρα κλείνουν με πιο αυστηρούς όρους για επαγγελματίες και χώρους εργασίας.

Τι αλλάζει στην πράξη

Τέλος τα «κατ’ οίκον» tattoo: Δεν θα μπορεί κανείς να στήσει studio σε σπίτι ή γκαράζ. Όσοι το κάνουν κινδυνεύουν με καταγγελία και έφοδο με συνοδεία Αστυνομίας.

Φεστιβάλ με άδεια: Οι γνωστές διοργανώσεις με καλλιτέχνες tattoo από Κύπρο και εξωτερικό θα απαιτούν πλέον ειδική γραπτή άδεια. Οι διοργανωτές θα πρέπει να δηλώνουν αναλυτικά ποιοι συμμετέχουν, πού θα γίνει η εκδήλωση και ποια μέτρα υγιεινής θα τηρηθούν. Αν δεν τηρηθούν οι όροι; Η άδεια ακυρώνεται.

Κινητά studio: Θα επιτρέπονται μόνο αν πάρουν έγκριση από την αρμόδια αρχή.

Σκληρές προδιαγραφές υγιεινής: Αποστείρωση με μηχανήματα, χρήση εργαλείων μίας χρήσης, ειδικοί κάδοι για μολυσματικά απόβλητα και πιστοποιημένος εξοπλισμός θα είναι πλέον υποχρεωτικά.

Σαφή προσόντα για επαγγελματίες: Όσοι θέλουν να εγγραφούν ως tattoo artists ή piercers θα πρέπει να είναι άνω των 20 ετών, να έχουν καθαρό ποινικό μητρώο, να περάσουν ιατρικές εξετάσεις και να διαθέτουν αποδεδειγμένη εκπαίδευση και πρακτική. Προβλέπεται και υποχρεωτικό πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών.

Ψηφιακά μητρώα: Καταργείται το παλιό μητρώο ασκουμένων και όλα περνούν σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα με υποκατηγορίες.

Μεταβατική περίοδος για παλιούς

Όσοι εργάζονται ήδη στον χώρο και έχουν εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, θα έχουν προθεσμία έξι μηνών για να εγγραφούν στο νέο σύστημα.

Το Υπουργείο καλεί επαγγελματίες και πολίτες να καταθέσουν απόψεις στην πλατφόρμα η-Διαβούλευση μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2025.