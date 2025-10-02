Ecommbx
Αυτό το σπάνιο νόμισμα των 2 ευρώ αξίζει έως 1.700 ευρώ στη συλλεκτική αγορά

 02.10.2025 - 08:18
Αυτό το σπάνιο νόμισμα των 2 ευρώ αξίζει έως 1.700 ευρώ στη συλλεκτική αγορά

Ένα νόμισμα των δύο ευρώ που εκδόθηκε στη Γαλλία το 2001 έχει τραβήξει την προσοχή των συλλεκτών λόγω των σπάνιων σχεδιαστικών λαθών του.

Το κέρμα, γνωστό ως «Δέντρο της Ζωής», σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη Joaquín Jiménez και απεικονίζει ένα δέντρο στο κέντρο ενός εξάγωνου, περιβαλλόμενο από το γαλλικό σύνθημα «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα».

Το νόμισμα φέρει επίσης τα γράμματα «R» και «F» εκατέρωθεν του κορμού και το έτος 2001 στο κάτω μέρος της ασημένιας άκρης, περιτριγυρισμένο από αστέρια που συμπληρώνουν την περιφέρεια. Αυτό που το καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμο είναι τα σπάνια λάθη κοπής: οι δύο αριθμοί «0» του έτους προεξέχουν από την άκρη, ενώ μερικά αστέρια επεκτείνονται πέρα από την περιφέρεια και ακουμπούν το χρυσό κέντρο.

Η τιμή του...
Η σπανιότητα του συγκεκριμένου κέρματος και τα σχεδιαστικά του χαρακτηριστικά το καθιστούν ιδιαίτερα περιζήτητο στους συλλέκτες, με την αξία του να φτάνει έως και 1.700 ευρώ στην αγορά. Ωστόσο, δεν έχουν την ίδια αξία όλα τα νομίσματα με το «Δέντρο της Ζωής». Η υψηλή τιμή αφορά αποκλειστικά τα αντίτυπα που εκδόθηκαν το 2001 με τα συγκεκριμένα λάθη.

Οι ειδικοί στη νομισματική σημειώνουν ότι η αναγνώριση λεπτομερειών όπως αυτές είναι κρίσιμη, καθώς ένα νόμισμα που φαίνεται κοινό μπορεί να κρύβει σημαντική συλλεκτική αξία. Για όσους ενδιαφέρονται για τη συλλογή νομισμάτων, η προσεκτική εξέταση κάθε λεπτομέρειας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα προσοδοφόρα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 02.10.2025 - 08:09
