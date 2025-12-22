Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΥΠΟΙΚ για GSI: «Θέση μου είναι η θέση της Κυβέρνησης»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ για GSI: «Θέση μου είναι η θέση της Κυβέρνησης»

 22.12.2025 - 13:39
ΥΠΟΙΚ για GSI: «Θέση μου είναι η θέση της Κυβέρνησης»

Στις δηλώσεις που έκανε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας, παρέπεμπεμψε τη Δευτέρα, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σημειώνοντας ότι θέση του είναι η θέση της Κυβέρνησης.

Την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε αναφέρει ότι η Κυβέρνηση είναι υπέρ του στρατηγικού στόχου που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Κληθείς να σχολιάσει τη Δευτέρα, στο πλαίσιο δηλώσεων μετά τη συνάντησή του με τον Διοικητή της ΚΤΚ, αναφορές του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, για διγλωσσία της Kυβέρνησης για τον GSI, ο Υπουργός ανέφερε ότι η θέση του είναι η θέση της Κυβέρνησης "και είναι αυτή που έχει προδιαγράψει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και προηγουμένως ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι υπάρχει ανάγκη να επικαιροποιηθούν κάποιες οικονομικές και τεχνικές πτυχές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσει η Κυβέρνηση οποιεσδήποτε διεργασίες και ενέργειες", ανέφερε.

Κληθείς να σχολιάσει τη θέση της Κομισιόν πως δεν θεωρεί ότι χρειάζεται μια νέα μελέτη για το έργο, είπε ότι "δεν θα σχολιάσω τοποθετήσεις κανενός. Εγώ σχολιάζω θέσεις της Κυβέρνησης. Θέσεις της Κυβέρνησης είναι αυτές που έχει προδιαγράψει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες, και μαζί με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας πριν μερικές βδομάδες", ανέφερε.

Σε ερώτηση αν η Κυβέρνηση θα προχωρήσει με την καταβολή των €25 εκ., είπε ότι το ποσό υπάρχει στον προϋπολογισμό. "Όταν πληρούνται οι συνθήκες, υπάρχουν στον προϋπολογισμό", πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν ο ίδιος εξακολουθεί να θεωρεί το έργο μη βιώσιμο, ο κ. Κεραυνός είπε ότι «δεν είμαι εγώ που θεωρώ μη βιώσιμο το έργο. Για κάθε έργο γίνονται μελέτες. Υπάρχει τώρα η αντίληψη ότι πρέπει να υπάρξει μια επικαιροποίηση. Έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που και η Επιτροπή Ενέργειας έχει εγκρίνει το ποσό, έχει μια δεκαετία. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι συνεχείς. Τα δεδομένα αλλάζουν. Γι’ αυτό υπάρχει και η επίσημη θέση Ελλάδας και Κύπρου ότι πρέπει να υπάρχει επικαιροποίηση", ανέφερε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιστρέφει στις ελεύθερες περιοχές Ε/κ - Πλήρωσε χιλιάδες ευρώ στο «δικαστήριο»
Τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: «Έσβησε» 71χρονη μετά από τροχαίο - Δείτε φωτογραφίες
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Γιορτινά τραπέζια: Πόσες θερμίδες έχουν τα αλκοολούχα ποτά που θα επιλέξουμε; Ο «μύθος» και η επιλογή στα κρασιά - Διατροφολόγος στο «Τ»
Αγώνας δρόμου για τα φωτοβολταϊκά - «Δεν ξέρουμε τι θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου» – Αναμονή…μηνών για εγκρίσεις net metering
VIDEO - Πανικός σε πανεπιστήμιο: Κυλιόμενη σκάλα «έτρεχε» με ιλιγγιώδη ταχύτητα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Πανικός σε πανεπιστήμιο: Κυλιόμενη σκάλα «έτρεχε» με ιλιγγιώδη ταχύτητα

 22.12.2025 - 13:21
Επόμενο άρθρο

Το γκολ της χρονιάς στη Super League 2 με ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ψαλιδάκι (ΒΙΝΤΕΟ)

 22.12.2025 - 13:51
Έτσι έγινε το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος -Δείτε φωτογραφίες

Έτσι έγινε το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος -Δείτε φωτογραφίες

Τραγικό θάνατο βρήκε η 71χρονη Σύλβια Γεωργίου Τζιόουνς από τη Λεμεσό, όταν γύρω στις 10:40 παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 64χρονη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έτσι έγινε το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος -Δείτε φωτογραφίες

Έτσι έγινε το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος -Δείτε φωτογραφίες

  •  22.12.2025 - 14:26
Ψηφίστηκε η φορολογική μεταρρύθμιση: Αφορολόγητο €22.000 και μεγάλες αλλαγές από το 2026

Ψηφίστηκε η φορολογική μεταρρύθμιση: Αφορολόγητο €22.000 και μεγάλες αλλαγές από το 2026

  •  22.12.2025 - 14:37
ΥΠΟΙΚ για GSI: «Θέση μου είναι η θέση της Κυβέρνησης»

ΥΠΟΙΚ για GSI: «Θέση μου είναι η θέση της Κυβέρνησης»

  •  22.12.2025 - 13:39
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

  •  22.12.2025 - 14:00
Έπεσε βαρύς ο πέλεκυς σε 27χρονο - Προσπάθησε να εισάγει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στην Κύπρο

Έπεσε βαρύς ο πέλεκυς σε 27χρονο - Προσπάθησε να εισάγει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στην Κύπρο

  •  22.12.2025 - 12:43
Επιστρέφει στις ελεύθερες περιοχές Ε/κ - Πλήρωσε χιλιάδες ευρώ στο «δικαστήριο»

Επιστρέφει στις ελεύθερες περιοχές Ε/κ - Πλήρωσε χιλιάδες ευρώ στο «δικαστήριο»

  •  22.12.2025 - 14:33
VIDEO - Πανικός σε πανεπιστήμιο: Κυλιόμενη σκάλα «έτρεχε» με ιλιγγιώδη ταχύτητα

VIDEO - Πανικός σε πανεπιστήμιο: Κυλιόμενη σκάλα «έτρεχε» με ιλιγγιώδη ταχύτητα

  •  22.12.2025 - 13:21
Ήταν στραβό το κλήμα, το έφαγε κι ο γάρος (της ημέρας) 

Ήταν στραβό το κλήμα, το έφαγε κι ο γάρος (της ημέρας) 

  •  22.12.2025 - 13:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα