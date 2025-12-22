Ecommbx
LIKE ONLINE

VIDEO - Πανικός σε πανεπιστήμιο: Κυλιόμενη σκάλα «έτρεχε» με ιλιγγιώδη ταχύτητα

 22.12.2025 - 13:21
Σκάλα... τα έπαιξε, ενώ ήταν γεμάτη με φοιτητές και προκάλεσε πανικό σε πανεπιστημιούπολη στο Μπαγκλαντές!

Στιγμές πανικού βίωσαν φοιτητές στην πανεπιστημιούπολη BRAC του Μπανγκλαντές, όταν μια κυλιόμενη σκάλα παρουσίασε σοβαρή βλάβη και άρχισε ξαφνικά να κινείται με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε τη Δευτέρα (15/12) και καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε έντονη συζήτηση για την ασφάλεια των υποδομών του πανεπιστημίου και τη συντήρηση των μηχανολογικών του συστημάτων.Άνθρωποι προσπαθούσαν να κρατηθούν όρθιοι: Δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Στο βίντεο φαίνεται η κυλιόμενη σκάλα να επιταχύνει απότομα λόγω τεχνικής βλάβης. Φοιτητές χάνουν την ισορροπία τους, προσπαθούν να κρατηθούν από τα κιγκλιδώματα, ενώ άλλοι τρέχουν να απομακρυνθούν μόλις φτάνουν στο τέλος για να μην πέσουν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Ωστόσο, η διοίκηση του πανεπιστημίου δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια της δυσλειτουργίας ούτε έχει διευκρινιστεί αν η σκάλα τέθηκε εκτός λειτουργίας για έλεγχο.

 

