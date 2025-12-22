Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεραυνός για φορολογική μεταρρύθμιση - «Ελπίζω να υπάρξει μια απόφαση σήμερα»

 22.12.2025 - 13:19
Κεραυνός για φορολογική μεταρρύθμιση - «Ελπίζω να υπάρξει μια απόφαση σήμερα»

"Ελπίζω και εύχομαι ότι θα υπάρξει μια απόφαση σήμερα" για τη φορολογική μεταρρύθμιση, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, κληθείς να σχολιάσει την επικείμενη ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στο πλαίσιο δηλώσεων του, μετά τη συνάντησή του με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλο Πατσαλίδη, ο κ. Κεραυνός είπε ότι "αυτή τη στιγμή που συζητούμε εδώ, γίνεται συζήτηση στη Βουλή για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Ελπίζω και εύχομαι ότι θα υπάρξει μια απόφαση σήμερα στο πλαίσιο που έχει οριοθετηθεί και από την Κυβέρνηση και από τα κόμματα".

Επομένως, ανέφερε, "νομίζω ότι από την 1.1.2026 θα έχουμε και τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, που θα δώσει μια νέα ώθηση και δυναμική στην οικονομία μας, την ανθεκτικότητα της, στην πορεία ανάπτυξής της, και βεβαίως μια ανακούφιση στην κοινωνία γενικά, λόγω της δικαιότερης κατανομής του φορολογικού βάρους".

