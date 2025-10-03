Ζητά έρευνα κατά αστυνομικών το ΑΚΕΛ - Έστειλε επιστολή στον Αρχηγό ο Στεφάνου

Αυτούσια η επιστολή:

«Τα επεισόδια που προκάλεσαν χθες βράδυ δυνάμεις της αντιοχλαγωγικής ομάδας της Αστυνομίας και η βία που ασκήθηκε σε βάρος διαδηλωτών θυμίζουν απολυταρχικά καθεστώτα και πρακτικές που όζουν φασισμού. Το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να μετατρέψει την Κύπρο σ’ ένα καθεστώς που κάνουν κουμάντο τα γκλομπς.

Είναι απαίτησή μας να ενημερωθούμε για το ποιοι έδωσαν οδηγίες και ποιες, στη συγκεκριμένη ομάδα που βρισκόταν έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη και διεξοδική έρευνα για πράξεις και ενέργειες αστυνομικών που επιτέθηκαν σωματικά σε διαδηλωτές που ειρηνικά διαδήλωναν χτες βράδυ και οι οποίες συνιστούν, κατά την άποψή μας, υπέρβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας.

Κύριε Αρχηγέ,

Το ΑΚΕΛ δεν θα επιτρέψει η Αστυνομία να μετατραπεί σε εργαλείο καταστολής και καταστρατήγησης δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Σας ενημερώνω ότι απόψε στις 6 το απόγευμα το ΑΚΕΛ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στην αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό της Αστυνομίας της οποίας έχετε την ευθύνη».