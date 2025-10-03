Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΖητά έρευνα κατά αστυνομικών το ΑΚΕΛ - Έστειλε επιστολή στον Αρχηγό ο Στεφάνου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζητά έρευνα κατά αστυνομικών το ΑΚΕΛ - Έστειλε επιστολή στον Αρχηγό ο Στεφάνου

 03.10.2025 - 10:40
Ζητά έρευνα κατά αστυνομικών το ΑΚΕΛ - Έστειλε επιστολή στον Αρχηγό ο Στεφάνου

Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου απέστειλε σήμερα επιστολή στον Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου σε σχέση με τα ψεσινά επεισόδια που προκάλεσαν δυνάμεις της αντιοχλαγωγικής ομάδας της Αστυνομίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα.

Αυτούσια η επιστολή:

«Τα επεισόδια που προκάλεσαν χθες βράδυ δυνάμεις της αντιοχλαγωγικής ομάδας της Αστυνομίας και η βία που ασκήθηκε σε βάρος διαδηλωτών θυμίζουν απολυταρχικά καθεστώτα και πρακτικές που όζουν φασισμού. Το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να μετατρέψει την Κύπρο σ’ ένα καθεστώς που κάνουν κουμάντο τα γκλομπς.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Απέναντι στην υποτέλεια της Κυβέρνησης» - Διοργανώνει νέα διαμαρτυρία έξω από το ΥΠΕΞ το ΑΚΕΛ

Είναι απαίτησή μας να ενημερωθούμε για το ποιοι έδωσαν οδηγίες και ποιες, στη συγκεκριμένη ομάδα που βρισκόταν έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη και διεξοδική έρευνα για πράξεις και ενέργειες αστυνομικών που επιτέθηκαν σωματικά σε διαδηλωτές που ειρηνικά διαδήλωναν χτες βράδυ και οι οποίες συνιστούν, κατά την άποψή μας, υπέρβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας.

Κύριε Αρχηγέ,

Το ΑΚΕΛ δεν θα επιτρέψει η Αστυνομία να μετατραπεί σε εργαλείο καταστολής και καταστρατήγησης δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Σας ενημερώνω ότι απόψε στις 6 το απόγευμα το ΑΚΕΛ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στην αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό της Αστυνομίας της οποίας έχετε την ευθύνη».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λετυμπιώτης: Σκάφος που κατέπλεε προς τη Γάζα προσέγγισε την Κύπρο - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε άμεσα και υπεύθυνα»
Κατερίνα Αγαπητού: Το λογοπαίγνιο με τον Κώστα Νάνο - «Θα σου έλεγα τι έπιασα» - Δείτε βίντεο
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Αρνείται να δώσει στοιχεία για τα αίτια του καβγά ο συλληφθείς – «Σιγή ιχθύος» και από το θύμα – Η κατάσταση της υγείας του
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Από σήμερα μένουν χωρίς ΜΟΤ χιλιάδες οχήματα - Ποιοι παίρνουν παράταση και τι ισχύει για τα αναπηρικά
Τι άλλο έρχεται στο e-kalathi και πώς ήδη ρίχνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ
Στη γειτονιά των αγγέλων η Δώρα Πετρίδου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο «Γάρος της ημέρας»: Στάθμευσε σε πεζοδρόμιο - Η επική απάντηση που έδωσε οταν της είπαν να το μετακινήσει - Δείτε φωτογραφία

 03.10.2025 - 10:31
Επόμενο άρθρο

Ιωάννα Τούνη: Την τσάκωσαν σε τρυφερά φιλιά στα χείλη με τον νέο της σύντροφο

 03.10.2025 - 11:20
Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Χωρίς κανένα φίλτρο, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, άνοιξε τις πόρτες του γραφείου του στην κάμερα του ThemaOnline και μίλησε στον Τάσο Θεοδώρου για όλα και… όλους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

  •  03.10.2025 - 06:55
Λετυμπιώτης για ΑΤΑ: Συντονισμός ΠτΔ με αρμόδιους Υπουργούς για μεγάλα ζητήματα - Οι εταίροι θα επιδείξουν υπευθυνότητα

Λετυμπιώτης για ΑΤΑ: Συντονισμός ΠτΔ με αρμόδιους Υπουργούς για μεγάλα ζητήματα - Οι εταίροι θα επιδείξουν υπευθυνότητα

  •  03.10.2025 - 12:42
Κύκλωμα βαρυποινίτη: Εκκρεμεί η απόφαση Ανωτάτου - Πήρε αναβολή η υπόθεση

Κύκλωμα βαρυποινίτη: Εκκρεμεί η απόφαση Ανωτάτου - Πήρε αναβολή η υπόθεση

  •  03.10.2025 - 12:08
Πήρε θέση για τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ η Αστυνομία - «Άγνωστες οι προθέσεις των διαδηλωτών, δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις»

Πήρε θέση για τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ η Αστυνομία - «Άγνωστες οι προθέσεις των διαδηλωτών, δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις»

  •  03.10.2025 - 13:17
Έντονη καταδίκη: Άσκηση αστυνομικής βίας σε βάρος δημοσιογράφου σε διαδήλωση – Τι λέει η Αστυνομία

Έντονη καταδίκη: Άσκηση αστυνομικής βίας σε βάρος δημοσιογράφου σε διαδήλωση – Τι λέει η Αστυνομία

  •  03.10.2025 - 12:58
Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του θανάτου 82χρονης: Φώναζε «ψατζιή, ψατζιή» - Απεβίωσε μετά από κατάποση αντισηπτικού στο νοσοκομείο – Το συμπέρασμα του θανατικού ανακριτή

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του θανάτου 82χρονης: Φώναζε «ψατζιή, ψατζιή» - Απεβίωσε μετά από κατάποση αντισηπτικού στο νοσοκομείο – Το συμπέρασμα του θανατικού ανακριτή

  •  03.10.2025 - 10:28
Τα γλυκά του αρχιμανδρίτη Νεκτάριου που τρέλαναν το Facebook – «Ξεχειλίζουν από απόλαυση!»

Τα γλυκά του αρχιμανδρίτη Νεκτάριου που τρέλαναν το Facebook – «Ξεχειλίζουν από απόλαυση!»

  •  03.10.2025 - 10:23
Καταγγελία πολίτη: Πανάκριβο το ταξί στο αεροδρόμιο Πάφου - «Ας πάει με τα πόθκια αν δεν του αρέσκει» η αντίδραση του οδηγού - Ανύπαρκτη η νυχτερινή συγκοινωνία

Καταγγελία πολίτη: Πανάκριβο το ταξί στο αεροδρόμιο Πάφου - «Ας πάει με τα πόθκια αν δεν του αρέσκει» η αντίδραση του οδηγού - Ανύπαρκτη η νυχτερινή συγκοινωνία

  •  03.10.2025 - 09:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα