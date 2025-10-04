Ecommbx
Στο κελί 30χρονος - Τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση για κατοχή πέραν του ενός κιλού κάνναβης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο κελί 30χρονος - Τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση για κατοχή πέραν του ενός κιλού κάνναβης

 04.10.2025 - 12:50
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης για οκτώ ημέρες εναντίον άνδρα ηλικίας 30 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης εισαγωγής και κατοχής πέραν του ενός κιλού κάνναβης.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο των ενεργειών της Αστυνομίας – Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, για τον εντοπισμό προσώπων που εισάγουν στην Κύπρο ναρκωτικές ουσίες, το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, έπειτα από υπόδειξη μελών της ΥΚΑΝ, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, υπέβαλαν σε έλεγχο 30χρονο, ο οποίος αφίχθηκε στην Κύπρο από χώρα του εξωτερικού».

Κατά την έρευνα που έγινε στην αποσκευή που είχε στην κατοχή του «εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο πλαστικές συσκευασίες οι οποίες περιείχαν κάνναβη μεικτού βάρους 1072 γραμμαρίων, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα».

Εξάλλου «σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του στη Λάρνακα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρεις νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν καφέ συμπαγή ουσία ρητίνης κάνναβης, μεικτού βάρους 57 γραμμαρίων, τρεις νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη μεικτού βάρους οκτώ γραμμαρίων και μία ζυγαριά ακριβείας».

Ο 30χρονος συνελήφθη. Το Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας της ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

Για τις μεγάλες του αδυναμίες και τη ζωή μετά το Προεδρικό με έμφαση στην υγεία του μιλάει στην κάμερα του ThemaOnline o τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

