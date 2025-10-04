Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΠρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γλίτωσε χρήματα λόγω του ChatGPT
LIKE ONLINE

Πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γλίτωσε χρήματα λόγω του ChatGPT

 04.10.2025 - 19:40
Πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γλίτωσε χρήματα λόγω του ChatGPT

Η τεχνητή νοημοσύνη δείχνει πως μπορεί να αποτελέσει… απειλή για τους παραδοσιακούς μάνατζερ. Ο 28χρονος Ντεμέτρι Μίτσελ, πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποκάλυψε πρόσφατα πώς χρησιμοποίησε το ChatGPT για να διαπραγματευτεί το νέο του συμβόλαιο με τη Λέιτον Όριεντ, ομάδα της τρίτης κατηγορίας της Αγγλίας (EFL), γλιτώνοντας παράλληλα τις προμήθειες ενός μάνατζερ.

«Η Όριεντ μου έστειλε μια προσφορά και χρησιμοποίησα το ChatGPT για να ρωτήσω πώς έπρεπε να διαπραγματευτώ και τι έπρεπε να πω. Είπα: "Αυτό κέρδισα την περασμένη σεζόν. Θα πρέπει να μετακομίσω στο Λονδίνο. Πόσο θα κοστίσει η ζωή; Η γυναίκα μου θα έρθει μαζί μου, με το παιδί μας". Ένιωθα ότι άξιζα λίγο περισσότερο, αλλά δεν ήθελα να πω: "Νομίζω ότι το αξίζω". Και επειδή δεν χρησιμοποίησα μάνατζερ, κατέληξα να λάβω και μια αμοιβή μεταγραφής», τόνισε στο podcast «From My Left».

Ο Άγγλος μπακ-χαφ συνέχισε, αναδεικνύοντας την πρακτική αξία του ψηφιακού «μάνατζερ»:

«Το ChatGPT είναι ο καλύτερος μάνατζερ που είχα ποτέ στην καριέρα μου. Οι προμήθειες είναι 5%, το ChatGPT μου κόστιζε 15 λίρες το μήνα. Ο κόσμος πιστεύει ότι οι παίκτες πληρώνονται πολύ καλά και ότι είμαστε τυχεροί. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ κάποιου που κερδίζει δύο ή τρεις χιλιάδες ως επαγγελματίας παίκτης και κάποιου που κερδίζει το ίδιο ως γιατρός. Ο μισθός ενός γιατρού είναι πρακτικά εγγυημένος μέχρι τα 65 του. Ένας παίκτης στις χαμηλότερες κατηγορίες συνήθως έχει μονοετή ή διετή συμβόλαια.

Ας υποθέσουμε ότι κερδίζετε τρεις χιλιάδες την εβδομάδα: αφαιρείτε το 45% και πρέπει να δώσετε το 5% στον ατζέντη. Παίρνετε μόνο τα μισά. Μην με παρεξηγήσετε, είναι ένας καλός μισθός, αλλά όταν έχετε στεγαστικό δάνειο και αυτοκίνητο, και η γυναίκα σας δεν μπορεί να εργαστεί επειδή είναι μακριά από το Μάντσεστερ, τα έξοδα είναι υψηλά»

Ας υποθέσουμε ότι κερδίζετε τρεις χιλιάδες την εβδομάδα: αφαιρείτε το 45% και πρέπει να δώσετε το 5% στον ατζέντη. Παίρνετε μόνο τα μισά. Μην με παρεξηγήσετε, είναι ένας καλός μισθός, αλλά όταν έχετε στεγαστικό δάνειο και αυτοκίνητο, και η γυναίκα σας δεν μπορεί να εργαστεί επειδή είναι μακριά από το Μάντσεστερ, τα έξοδα είναι υψηλά».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες - Ανατράπηκε επανειλημμένα το όχημα του 26χρονου - Δεν έφερε ζώνη ασφαλείας
Στιγμές τρόμου: Φίδι βγαίνει από... τουαλέτα στην Κύπρο - Το επικό σχόλιο του Γιάννη Αγγελή - Δείτε φωτογραφία
Θλίψη για το ξαφνικό θάνατο της 67χρονης Άντρης - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
VIDΕΟ: Παντρεύτηκε στη Λεμεσό δημοφιλής Κύπρια τραγουδίστρια - Το ιδιαίτερο νυφικό της που εντυπωσίασε
Σημαντικό: Σου ανήκει ένα από αυτά τα οχήματα; Γιατί δεν μπορείς να το οδηγάς και τι πρέπει να κάνεις
Ώρες αγωνίας για 19χρονο Κύπριο - Τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από επεισόδιο στα Λαδάδικα
Ελένη Φουρέιρα: Η έντονη μελανιά στο πόδι της και το επικό σχόλιo - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ω, τι κράτος μπαμπά!

 04.10.2025 - 19:33
Επόμενο άρθρο

Video: Δείτε πως ο Ολυμπιακός πήρε την «μπουκιά από το στόμα» της ΕΝΠ στις καθυστερήσεις

 04.10.2025 - 20:11
Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Το «φάρμακο», τα «ιπτάμενα» τασάκια, η σιέστα και το… γυμναστήριο – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Το «φάρμακο», τα «ιπτάμενα» τασάκια, η σιέστα και το… γυμναστήριο – Δείτε βίντεο

Για τις μεγάλες του αδυναμίες και τη ζωή μετά το Προεδρικό με έμφαση στην υγεία του μιλάει στην κάμερα του ThemaOnline o τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Το «φάρμακο», τα «ιπτάμενα» τασάκια, η σιέστα και το… γυμναστήριο – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Το «φάρμακο», τα «ιπτάμενα» τασάκια, η σιέστα και το… γυμναστήριο – Δείτε βίντεο

  •  04.10.2025 - 07:32
Απάντησε στην κριτική του ΑΚΕΛ ο ΠτΔ - «Η Κυβέρνηση δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο στις Βουλευτικές»

Απάντησε στην κριτική του ΑΚΕΛ ο ΠτΔ - «Η Κυβέρνηση δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο στις Βουλευτικές»

  •  04.10.2025 - 18:17
Τραμπ: Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα αλλιώς όλα είναι ανοιχτά, δεν θα ανεχθώ καθυστέρηση

Τραμπ: Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα αλλιώς όλα είναι ανοιχτά, δεν θα ανεχθώ καθυστέρηση

  •  04.10.2025 - 18:40
Ο Ερχιουρμάν ζητά συνάντηση με ΠτΔ, εφόσον «εκλεγεί» - Προτεραιότητα ο διάλογος μετά τις «εκλογές»

Ο Ερχιουρμάν ζητά συνάντηση με ΠτΔ, εφόσον «εκλεγεί» - Προτεραιότητα ο διάλογος μετά τις «εκλογές»

  •  04.10.2025 - 16:02
Σοκαριστική υπόθεση διαδικτυακής εκμετάλλευσης ανηλίκων - Στο στόχαστρο της Europol Κύπριος 24χρονος

Σοκαριστική υπόθεση διαδικτυακής εκμετάλλευσης ανηλίκων - Στο στόχαστρο της Europol Κύπριος 24χρονος

  •  04.10.2025 - 19:10
VIDEO: Άρπαξαν την ελληνική σημαία από οίκημα του ΠΑΟ στη Λεμεσό και έγιναν «καπνός»

VIDEO: Άρπαξαν την ελληνική σημαία από οίκημα του ΠΑΟ στη Λεμεσό και έγιναν «καπνός»

  •  04.10.2025 - 14:40
Ω, τι κράτος μπαμπά!

Ω, τι κράτος μπαμπά!

  •  04.10.2025 - 19:33
Κυπριακό φαγητό ανάμεσα στα καλύτερα πιάτα του κόσμου - Στη δεύτερη θέση της λίστας του TasteAtlas

Κυπριακό φαγητό ανάμεσα στα καλύτερα πιάτα του κόσμου - Στη δεύτερη θέση της λίστας του TasteAtlas

  •  04.10.2025 - 16:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα