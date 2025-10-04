Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Μπίμπι, αυτή είναι η μόνη σου ευκαιρία για νίκη: Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου να δεχτεί το σχέδιο για τη Γάζα

 04.10.2025 - 20:56
Μπίμπι, αυτή είναι η μόνη σου ευκαιρία για νίκη: Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου να δεχτεί το σχέδιο για τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι προέτρεψε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δεχθεί το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς. «Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη» του είπε, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Channel 12, αναφέροντας ότι το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι την Παρασκευή, πριν από τη δημόσια έκκλησή του για παύση των επιθέσεων, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατά την οποία ο Νετανιάχου εξέφρασε αρχικά επιφυλάξεις, αλλά τελικά συμφώνησε να προχωρήσει. «Του είπα: “Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη”. Και ήταν εντάξει με αυτό – έπρεπε να είναι, δεν υπήρχε άλλη επιλογή», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Μαζί μου, πρέπει να συμφωνείς».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και τον τερματισμό των συγκρούσεων. «Είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «όλες οι χώρες υποστηρίζουν το σχέδιο».

Μετά την παρέμβαση Τραμπ, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για την αναστολή της επιχείρησης κατάληψης της πόλης της Γάζας και τη διακοπή των αεροπορικών επιδρομών, ώστε να προετοιμαστεί «η άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ».

Την ίδια στιγμή, στην Αίγυπτο μεταβαίνουν ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για να συζητήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες της απελευθέρωσης των ομήρων και ενός «διαρκούς ειρηνευτικού σχεδίου».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι «ήταν πολύ βοηθητικός» στην πίεση προς τη Χαμάς να προχωρήσει στη συμφωνία. «Ο Ερντογάν είναι σκληρός, αλλά φίλος μου – και ήταν εξαιρετικός», ανέφερε.

Τέλος, δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα είχε απομονώσει το Ισραήλ στη διεθνή σκηνή και τόνισε ότι ένας από τους στόχους του για τον τερματισμό του πολέμου ήταν η αποκατάσταση της διεθνούς θέσης του Ισραήλ: «Ο Μπίμπι το παράκανε και το Ισραήλ έχασε την υποστήριξη από τον κόσμο. Τώρα θα επαναφέρω όλη αυτή την υποστήριξη» δήλωσε ο Τραμπ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Για τις μεγάλες του αδυναμίες και τη ζωή μετά το Προεδρικό με έμφαση στην υγεία του μιλάει στην κάμερα του ThemaOnline o τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

