ΠτΔ: Η Κυβέρνηση προχωρεί με την ενίσχυση τομέων της ναυτιλίας - Ενέργειες και για ανάπτυξη της κρουαζιέρας

Κατά τη συνάντηση του με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Caravel Δρα Harry Banga, ο οποίος είναι και ο Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου στο Χονγκ Κονγκ, σημειώθηκε το ενδιαφέρον της εταιρείας για δραστηριοποίηση στην Κύπρο, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ευχαριστίες για τη διαρκή στήριξη του Δρος. Banga στην κυπριακή ναυτιλία.

Εξάλλου, σε συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με διευθυντικά στελέχη της Royal Caribbean επιβεβαιώθηκε η ισχυρή συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την εταιρεία που αποτελεί μία εκ των μεγαλύτερων ναυτιλιακών εταιρειών παγκοσμίως.

Συζητήθηκαν, επίσης, οι προοπτικές περεταίρω ενίσχυσης της συνεργασίας,, στο πλαίσιο και της Εθνικής Στρατηγικής για τις Κρουαζιέρες που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στο μεγάλο ποσοστό που αποτελεί στο ΑΕΠ της Κύπρου η ναυτιλία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στα επόμενα χρόνια.

Επεσήμανε, ακόμη, τον τεράστιο γεωστρατηγικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση προχωρεί με την ενίσχυση και παρεμφερών τομέων της ναυτιλίας, καθώς και με ενέργειες για ανάπτυξη της κρουαζιέρας, ενώ επεσήμανε τη σημασία του Συνεδρίου Ναυτιλιακή Κύπρος, οι εργασίες του οποίου αρχίζουν αύριο στη Λεμεσό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Επίτροπος της ΕΕ για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό κ. Απόστολο Τζιτζικώστα.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο κ. Τζιτζικώστας είναι επικεφαλής ενός τόσο σημαντικού χαρτοφυλακίου και ότι, ήδη, η πολύ καλή δουλειά που κάνει φέρνει αποτελέσματα, όπως είπε.

Πρόσθεσε ότι «είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ειδικότερα στον τομέα της ναυτιλίας, η ΕΕ να διεκδικεί τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει. Η ναυτιλία ειδικότερα σήμερα έχει μια τεράστια γεωπολιτική διάσταση και είμαστε τυχεροί που βρίσκεσαι σε αυτό το πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο που καλύπτει φυσικά και άλλους σημαντικούς τομείς για την Κύπρο, όπως ο τουρισμός κ.ά. Και αυτό δικαιολογημένα με κάνει και μένα περήφανο όπως, είμαι σίγουρος, κάνει και τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την εξαιρετική δουλειά που κάνεις».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι προσβλέπει στη συνεργασία με τον Επίτροπο, ειδικότερα κατά την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, τονίζοντας ότι η ναυτιλία θα είναι μία εκ των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας. Πρόσθεσε ότι το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ναυτιλίας θα γίνει στη Λευκωσία, σημειώνοντας ότι η παρουσία του κ. Τζιτζικώστα ως επικεφαλής του χαρτοφυλακίου αυτού είναι πολύ θετική συγκυρία.

Από πλευράς του ο κ. Τζιτζικώστας είπε, μεταξύ άλλων, ότι είναι η πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Επιτρόπου της ΕΕ, προσθέτοντας πως έχει άριστη συνεργασία με τους Υπουργούς της Κυπριακής Κυβέρνησης, προκειμένου να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα προς όφελος των Κυπρίων πολιτών.

Σημείωσε, επίσης, ότι η επικείμενη Προεδρία της στην ΕΕ αποτελεί μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την Κύπρο «να επανασυστηθεί στην παγκόσμια σκηνή ως μια Δημοκρατία σύγχρονη, ως δύναμη μεταρρυθμιστική, καθώς διαθέτει πια ένα από τους πιο σύγχρονους και δυναμικούς ηγέτες πανευρωπαϊκά».

Επεσήμανε, ακόμη, ότι στην Κύπρο γίνονται μεταρρυθμιστικά άλματα που βελτιώνουν τη λειτουργία του κράτους και υπογράμμισε ότι η Κύπρος μπορεί

να βασίζεται στη στήριξη του, φέροντας ως παράδειγμα την έγκριση κονδυλίου ύψους 18 εκ. ευρώ για το λιμάνι του Βασιλικού, ενώ σημείωσε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε τον ΓΓ του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) κ. Arsenio Dominguez.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας της Κύπρου με τον ΙΜΟ, καθώς και η παρούσα κατάσταση στον τομέα της ναυτιλίας υπό τη σκιά των γεωπολιτικών εξελίξεων τόσο στην περιοχή όσο και διεθνώς.

Αυτούσιος ο χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας, στο Δείπνο με την ευκαιρία του Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος 2025»:

«Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στο Προεδρικό Μέγαρο, στο αποψινό δείπνο που διοργανώνεται επί τη ευκαιρία του Συνεδρίου ‘Ναυτιλιακή Κύπρος 2025’. Ένα συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1989 και έχει πλέον εδραιωθεί και καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός, τόσο στα Κυπριακά όσο και στα διεθνή ναυτιλιακά δρώμενα. Ένα συνέδριο που τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά και είμαι βέβαιος ότι και φέτος θα είναι αντάξιο των προσδοκιών όλων των συμμετεχόντων, από κάθε γωνιά του κόσμου.

Η στήριξή σας, είναι χωρίς αμφιβολία ψήφος εμπιστοσύνης στην Κυπριακή ναυτιλία και στις πολιτικές μας, οι οποίες πάντοτε έχουν γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να μου επιτρέψετε να εκφράσω την τεράστια ευγνωμοσύνη της πολιτείας και του ιδίου προσωπικά για το πολυδιάστατο έργο σας, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στις ναυτιλιακές δραστηριότητες, αλλά εκτείνεται κοινωνικά και πολιτισμικά μέσω των συνεχών φιλανθρωπικών σας δράσεων για τις οποίες θα ήθελα να σας ευχαριστήσω.

Η παγκόσμια ναυτιλία, όπως εσείς γνωρίζετε καλύτερα, συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις, πολλές εκ των οποίων οφείλονται σε γεγονότα που δεν σχετίζονται άμεσα με τον τομέα της ναυτιλίας, αλλά είναι αποτέλεσμα γεωπολιτικών εξελίξεων. Την ίδια στιγμή, όμως, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τη διαχρονική ανθεκτικότητα της ναυτιλίας, η οποία χάριν σε εσάς, της εργατικότητας και διορατικότητάς σας, προσαρμόζεται και συνεχίζει να διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη διεθνή οικονομία.

Στη βάση αυτών των δεδομένων, είναι επιτακτική ανάγκη, όσο ποτέ άλλοτε, η συνεργασία μας, η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, των Κυβερνήσεων και των σχετικών Διεθνών Οργανισμών, σε όλα τα επίπεδα. Μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, από όπου και αν αυτές προέρχονται και γιατί όχι, να τις μετατρέψουμε σε ευκαιρίες.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, το εξειδικευμένο όργανο των Ηνωμένων Εθνών, αρμόδιο για τη ρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου της παγκόσμιας ναυτιλίας. Σήμερα, έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού, ο φίλος Arsenio, που γνωρίζω προσωπικά από το 2002 που υπηρετούσα ως Διπλωμάτης στο Λονδίνο, και θα ήθελα, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και προσωπικά, να τον ευχαριστήσω για την παρουσία και συνεισφορά του στο πλαίσιο του συνεδρίου, αλλά και γενικότερα τον Οργανισμό για τη διαχρονική στήριξη στο συνέδριο ‘Ναυτιλιακή Κύπρος’. Αποτελεί ισχυρή πολιτική μας δέσμευση η ενεργός και ουσιαστική μας συμμετοχή στο έργο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και στο όραμα του Γενικού Γραμματέα, ως μέλος και του Συμβουλίου στο οποίο η Κύπρος εκλέγεται ανελλιπώς από το 1987.

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, και μπορώ να πω και περήφανος για το γεγονός ότι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Κυβέρνησής μας, που ήταν η ποιοτική και περαιτέρω ενίσχυση του Κυπριακού νηολογίου πλοίων, έχει επιτευχθεί, σημειώνοντας αύξηση τα τελευταία δύο χρόνια που πλησιάζει το 20%. Αυτό το επίτευγμα σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ενίσχυση της συνεργασίας που πετύχαμε με την πλοιοκτητική κοινότητα της Ελλάδας και των ναυτιλιακών εταιρειών που εδρεύουν στην Κύπρο, αλλά και τη σταθερή στήριξη των Κύπριων πλοιοκτητών. Ένα ισχυρό Κυπριακό νηολόγιο πλοίων, ενισχύει τη θέση της Κύπρου στον ναυτιλιακό χάρτη, ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύει και την προβολή της πατρίδας μας σε διεθνές επίπεδο, με πλοία να φέρουν την Κυπριακή σημαία που ταξιδεύουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Και αυτό έχει ακόμη περισσότερη σημασία για μάς, ένα Κράτος που εδώ και 51 χρόνια βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή.

Η σταθερή, λοιπόν, στήριξή σας σε μια αξιόπιστη σημαία, ενός κυρίαρχου κράτους, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είστε σίγουροι αναγνωρίζεται δεόντως και έχει μακροπρόθεσμα οφέλη, και προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας. Αποτελεί ξεκάθαρη πολιτική μας βούληση η περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση του πλαισίου των υπηρεσιών που παρέχουμε στις ναυτιλιακές εταιρείες, έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε πλήρως και αποτελεσματικά στο απαιτητικό πλαίσιο λειτουργίας του ναυτιλιακού κλάδου.

Εξάλλου, για τη Διακυβέρνησή μας, η ενίσχυση του ναυτιλιακού συμπλέγματος, (του ναυτιλιακού cluster) στην Κύπρο, το οποίο αποτελεί μια ισχυρή βιομηχανία με πολυδιάστατη συνεισφορά, είναι βασική προτεραιότητά μας. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι τα έσοδα που προκύπτουν από τον κλάδο της διαχείρισης πλοίων, κατά το 2ο εξάμηνο του 2024, ανήλθαν στα 918 εκατομμύρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 5.28% του ΑΕΠ της Κύπρου, συνεισφορά η οποία σε σχέση με το 2ο εξάμηνο του 2023 σημείωσε αύξηση της τάξεως του 27%. Το γεγονός αυτό καθιστά τον κλάδο της πλοιοδιαχείρισης ένα ισχυρά αναπτυσσόμενο παράγοντα της κυπριακής οικονομίας. Την ίδια στιγμή, η αύξηση των εταιρειών που είναι ενταγμένες στο Κυπριακό σύστημα φόρου χωρητικότητας κατά 15% τα τελευταία δύο χρόνια, καταδεικνύει τα πλεονεκτήματα που παρέχει το κανονιστικό μας πλαίσιο, αλλά και τις προοπτικές που υπάρχουν. Φυσικά, για μάς, και το έχω αναφέρει ξανά δημόσια, ένα ναυτιλιακό cluster δεν είναι μόνο οι εταιρείες πλοιοκτησίας και πλοιοδιαχείρισης, αλλά και όλες οι εταιρίες που προσφέρουν παρεμφερείς υπηρεσίες του κλάδου, και οι οποίες παρατηρούμε με ικανοποίηση ότι σταθερά επιλέγουν την Κύπρο ως χώρα εγκατάστασης των δραστηριοτήτων τους. Η ενίσχυση, λοιπόν, του ναυτιλιακού συμπλέγματος στην Κύπρο, αποτελεί προτεραιότητά μας και με πολιτικές, όπως είναι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται αλλά και η ενίσχυση άλλων, όπως για παράδειγμα η μονοθυριδική εξυπηρέτηση (one stop shipping centre), είμαστε πεπεισμένοι ότι θα πετύχουμε να καταστεί η Κύπρος ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τις εταιρείες αυτές.

Η Κύπρος, όπως γνωρίζετε, αναλαμβάνει από την 1η Ιανουαρίου 2026, σε λιγότερο από 90 μέρες, την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται, χωρίς αμφιβολία για μια εθνική αποστολή, την οποία είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι θα εκπληρώσουμε με επιτυχία. Η ναυτιλία, δεν θα μπορούσε να μην αποτελεί μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει την πρότασή της για τη νέα ναυτιλιακή βιομηχανική Στρατηγική της ΕΕ, η οποία θα συζητηθεί στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Είμαι βέβαιος ότι η νέα αυτή στρατηγική θα επικεντρώνεται στην ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας της ΕΕ, με τέτοιο τρόπο που θα την καθιστά πρωταγωνιστή και θα διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι σήμερα μαζί μας ο αρμόδιος Επίτροπος, ο πολύ καλός μου φίλος, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική δουλειά (και αυτή δεν είναι μόνο προσωπική μου εκτίμηση, αλλά και συμπέρασμα από συζητήσεις μου με ομολόγους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) και ο οποίος έχει θέσει το θέμα της Ναυτιλίας υψηλά στις προτεραιότητές του.

Φίλε Απόστολε, θέλω να σε ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνεις να παρευρίσκεσαι στην Κύπρο με αφορμή το συνέδριο ‘Ναυτιλιακή Κύπρος 2025’, αλλά και για τον πολυδιάστατό σου ρόλο στο Κολλέγιο των Επιτρόπων. Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρω ότι η Κύπρος θα αναλάβει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας να αναδείξει και άλλες μεγάλες προκλήσεις του κλάδου της Ναυτιλίας, το θέμα της έλλειψης αξιωματικών εμπορικού ναυτικού, τις ανάγκες επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων των ναυτικών, καθώς και την ενίσχυση του πλαισίου που θα επιτρέπει την ισότιμη αντιμετώπιση των γυναικών στην αγορά εργασίας στο ναυτικό επάγγελμα. Και σε αυτό το πλαίσιο, αναμένουμε να υιοθετηθεί και σχετική διακήρυξη κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών αρμόδιων για θέματα θαλάσσιων Μεταφορών, που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τον ερχόμενο Απρίλιο.

Κλείνω, λέγοντας ότι η ναυτιλία είναι μια παγκόσμια βιομηχανία χωρίς σύνορα, η οποία λειτουργεί σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον με ιδιαιτερότητες και σημαντικές προκλήσεις. Στη βάση αυτών των δεδομένων, θα ήθελα να υπογραμμίσω, για άλλη μια φορά, ότι απαιτείται συνεργασία και συνεχής διάλογος όλων μας και σας διαβεβαιώνω ότι από δικής μας πλευράς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντός του πλαισίου αυτού.

Καλωσορίσατε και πάλι, και σας εύχομαι ένα παραγωγικό συνέδριο, μια ευχάριστη διαμονή στην πατρίδα μας».