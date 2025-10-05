Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤο κινητό που αξίζει… περισσότερα από ένα αυτοκίνητο - Τυχεροί όσοι το έχουν - Δείτε φωτογραφία
LIKE ONLINE

Το κινητό που αξίζει… περισσότερα από ένα αυτοκίνητο - Τυχεροί όσοι το έχουν - Δείτε φωτογραφία

 05.10.2025 - 19:50
Το κινητό που αξίζει… περισσότερα από ένα αυτοκίνητο - Τυχεροί όσοι το έχουν - Δείτε φωτογραφία

Ο όρος antech χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιοδήποτε τεχνολογικό προϊόν παλαιότερο από δύο γενιές τεχνολογίας. Σύμφωνα με την online αγορά, το ενδιαφέρον για antech αυξάνεται.

Τα μοντέλα κινητών τηλεφώνων που πιθανότατα αξίζουν μεγάλα ποσά είναι συνήθως το πρώτο μοντέλο σε μια σειρά ή τηλέφωνα με ασυνήθιστο σχεδιασμό ή που έχουν συσχετιστεί με αξεπέραστες ταινίες ή εκείνα που κατασκευάζονται από πολυτελή υλικά.

Oι ειδικοί της τεχνολογίας λένε ότι μερικά από τα παλαιότερα μοντέλα θα μπορούσαν να αξίζουν μια μικρή περιουσία σήμερα.

Και δεν έχουν άδικο. Το It’s Possible έκανε το ψάξιμο στο ebay. Και όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος, πολλά παλιά κινητά πωλούνται σε υψηλές τιμές. Ειδικά αν είναι σε καλή κατάσταση ή μέσα στο κουτί τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πρώτου iPhone. Το εμβληματικό κινητό, σφραγισμένο στο κουτί, πωλείται σε τιμές έως 80.889 ευρώ! Δηλαδή περίπου όσο ένα διαμέρισμα. Μάλιστα κατά καιρούς έχουμε δει την τιμή του να σκαρφαλώνει και ακόμα πιο πάνω.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη για τον χαμό του Απολλωνίστα Αλέκου: «Της Θύρα 1 παιδί - Αλήτης και αλάνι...» - Δείτε φωτογραφία
Ξαφνικό λουκέτο σε ακόμη μία αεροπορική εταιρεία - Εξυπηρετούσε και προορισμούς προς Κύπρο-Ελλάδα
Άνοιξε νέο cafe στην επαρχία Λευκωσίας και είναι το... μοναδικό στο είδος του - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες
Βίντεο - Η συγκλονιστική ιστορία Κύπριας μάνας που έφυγε στη Γερμανία για να σώσει τον μικρό Μαρίνο – Χωρίς λεφτά, χωρίς γάλα
Αυξάνονται και ... πληθύνονται οι «γάροι»: Πάρκαραν σε πεζοδρόμια και «έκοψαν» τους πάντες - Δείτε φωτογραφίες
Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Απεβίωσε πρώην βουλευτής - Το συλλυπητήριο μήνυμα
Το νέο σας iPhone 17 έχει γρατσουνιές; Η Apple προτείνει να το… τρίψετε – Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Ευριπίδου-Μιχόπουλος: Ο απίστευτος τρόπος που επέλεξαν να βολτάρουν στους δρόμους του Παρισιού

 05.10.2025 - 19:28
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ: Η Κυβέρνηση προχωρεί με την ενίσχυση τομέων της ναυτιλίας - Ενέργειες και για ανάπτυξη της κρουαζιέρας

 05.10.2025 - 20:08
Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

O Νίκος Αναστασιάδης στην πολιτική του καριέρα έζησε, άκουσε και είδε πολλά. Σε συνέντευξή του στην κάμερα του ThemaOnline μίλησε μεταξύ άλλων για τις στιγμές διχασμού στον Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και τη δυναμική που παρουσιάζει για ισχυρή συσπείρωση όταν πρέπει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Η σχέση σήμερα με τον Αβέρωφ, η στήριξη στην Αννίτα και ο «εμμονικός» Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Δείτε βίντεο

  •  05.10.2025 - 07:28
ΠτΔ: Η Κυβέρνηση προχωρεί με την ενίσχυση τομέων της ναυτιλίας - Ενέργειες και για ανάπτυξη της κρουαζιέρας

ΠτΔ: Η Κυβέρνηση προχωρεί με την ενίσχυση τομέων της ναυτιλίας - Ενέργειες και για ανάπτυξη της κρουαζιέρας

  •  05.10.2025 - 20:08
VIDEO - Ηλεκτρική διασύνδεση: Το χρονικό, τα αναπάντητα ερωτήματα και τα πολλά εκατομμύρια

VIDEO - Ηλεκτρική διασύνδεση: Το χρονικό, τα αναπάντητα ερωτήματα και τα πολλά εκατομμύρια

  •  05.10.2025 - 20:58
Στη Βουλή το ζήτημα των διαδηλώσεων μετά τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ - Ζητούν εξηγήσεις από Χαρτσιώτη και Αρναούτη

Στη Βουλή το ζήτημα των διαδηλώσεων μετά τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ - Ζητούν εξηγήσεις από Χαρτσιώτη και Αρναούτη

  •  05.10.2025 - 16:45
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Το ηλεκτρικό σύρμα να μη βραχυκυκλώσει το εθνικό καλώδιο» - Προειδοποίηση για τις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Το ηλεκτρικό σύρμα να μη βραχυκυκλώσει το εθνικό καλώδιο» - Προειδοποίηση για τις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας

  •  05.10.2025 - 15:31
Διαμαρτυρία λίγο πριν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας στο Ακάκι - Παρέδωσαν επιστολή στον ΠτΔ

Διαμαρτυρία λίγο πριν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας στο Ακάκι - Παρέδωσαν επιστολή στον ΠτΔ

  •  05.10.2025 - 16:15
Συνελήφθη στην Κύπρο Ισραηλινός ρωσικής καταγωγής - Εκκρεμούσε εναντίον του διεθνές ένταλμα σύλληψης

Συνελήφθη στην Κύπρο Ισραηλινός ρωσικής καταγωγής - Εκκρεμούσε εναντίον του διεθνές ένταλμα σύλληψης

  •  05.10.2025 - 17:02
Χαμάς: Συμφωνούμε να παραδώσουμε τα όπλα σε όργανο με διεθνή εποπτεία

Χαμάς: Συμφωνούμε να παραδώσουμε τα όπλα σε όργανο με διεθνή εποπτεία

  •  05.10.2025 - 19:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα