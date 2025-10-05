Το κινητό που αξίζει… περισσότερα από ένα αυτοκίνητο - Τυχεροί όσοι το έχουν - Δείτε φωτογραφία

Τα μοντέλα κινητών τηλεφώνων που πιθανότατα αξίζουν μεγάλα ποσά είναι συνήθως το πρώτο μοντέλο σε μια σειρά ή τηλέφωνα με ασυνήθιστο σχεδιασμό ή που έχουν συσχετιστεί με αξεπέραστες ταινίες ή εκείνα που κατασκευάζονται από πολυτελή υλικά.

Oι ειδικοί της τεχνολογίας λένε ότι μερικά από τα παλαιότερα μοντέλα θα μπορούσαν να αξίζουν μια μικρή περιουσία σήμερα.

Και δεν έχουν άδικο. Το It’s Possible έκανε το ψάξιμο στο ebay. Και όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος, πολλά παλιά κινητά πωλούνται σε υψηλές τιμές. Ειδικά αν είναι σε καλή κατάσταση ή μέσα στο κουτί τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πρώτου iPhone. Το εμβληματικό κινητό, σφραγισμένο στο κουτί, πωλείται σε τιμές έως 80.889 ευρώ! Δηλαδή περίπου όσο ένα διαμέρισμα. Μάλιστα κατά καιρούς έχουμε δει την τιμή του να σκαρφαλώνει και ακόμα πιο πάνω.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr