Κόμπος-Albudaiwi: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΚΔ και ΓΓ ΣΣΚ - Τι προνοεί

Ο κ. Κόμπος είχε συνάντηση και με τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τον Κόλπο, Λουίτζι ντι Μάιο.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Κόμπος αναφέρεται στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την καθιέρωση διαβουλεύσεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας του ΣΣΚ.

Ο Υπουργός κάνει αναφορά σε συνεργασία σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πολιτικά, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, εμπόριο, επενδύσεις, βιομηχανία και άλλοι οικονομικοί τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, εκπαίδευση, πολιτισμός, τουρισμός, περιβάλλον, και γεωργία.

«Επαναλάβαμε τη δέσμευσή μας για την εμβάθυνση των δεσμών Κύπρου-ΣΣΚ», σημειώνει ο κ. Κόμπος.

Ο Υπουργός, ο οποίος βρίσκεται στο Κουβέιτ για το 29ο Κοινό Συμβούλιο μεταξύ του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και της ΕΕ, είχε συνάντηση με τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τον Κόλπο, Λουίτζι ντι Μάιο.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση στο Χ, ο κ. Κόμπος αναφέρει ότι κατά την συνάντησή του με τον κ. ντι Μάιο, είχαν μια «έγκαιρη ανταλλαγή απόψεων» με επίκεντρο την εμβάθυνση των δεσμών και των στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ ΕΕ και ΣΣΚ, την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και περιφερειακές εξελίξεις.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ