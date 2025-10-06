Ecommbx
Νέα φωτιά στο GSI από Ελλάδα: «Δεν εκβιάζουμε, μιλάμε θεσμικά» - «Ο Κεραυνός κρατά μελέτες για τη βιωσιμότητα και δεν τις δείχνει»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα φωτιά στο GSI από Ελλάδα: «Δεν εκβιάζουμε, μιλάμε θεσμικά» - «Ο Κεραυνός κρατά μελέτες για τη βιωσιμότητα και δεν τις δείχνει»

 06.10.2025 - 10:29
Νέα φωτιά στο GSI από Ελλάδα: «Δεν εκβιάζουμε, μιλάμε θεσμικά» - «Ο Κεραυνός κρατά μελέτες για τη βιωσιμότητα και δεν τις δείχνει»

Μήνυμα στην Κυπριακή Δημοκρατία να λυθούν όλες οι εκκρεμότητες που την αφορούν  στο έργο του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ έστειλε ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα πως «οι σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου είναι αδιάρρηκτες, θεμέλια του ελληνισμού και έκφραση ενότητας υπεράνω από οποιοδήποτε έργο».

Μιλώντας στην τηλεόραση του Οpen, ο κ. Παπασταύρου ανέφερρε: «Το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει. Μιλάει μόνο θεσμικά».

Ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε ότι στο έργο του GSI «έχουμε διαρκώς αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα από την κυπριακή πλευρά». «Ο Υπουργός Οικονομικών αμφισβητεί την βιωσιμότητα του έργου, πριν και μετά την συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Λέει ότι δεν πρέπει να γίνει και δεν είναι βιώσιμο και αναφέρεται σε δυο μελέτες που δεν τις δείχνει στον Υπουργό Περιβάλλοντος της Κύπρου», ανέφερε.

Έχουμε ένα έργο για το οποίο έχουμε συμφωνήσει, είπε ο κ. Παπασταύρου και ο κ. Κεραυνός διαμηνύει τώρα στην ΕΕ ότι δεν πρόκειται να τηρήσει τις αποφάσεις της ΡΑΕΚ. «Όλο αυτό δημιουργεί εμπόδια. Το έργο κολλάει σε μια διαρκή αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του», σημείωσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα βάλει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα βοηθήσει να μειωθούν οι τιμές ενέργειας που είναι οι υψηλότερες στην Ευρωπαική Ένωση. «Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ. Για να το χρηματοδοτεί η ΕΕ προφανώς το θεωρεί βιώσιμο. Είναι ένα έργο που η Ελλάδα και η Κύπρος αιτήθηκαν να χρηματοδοτηθεί από την Ένωση. Και έχει κοστίσει μέχρι τώρα 300 εκατ. που έχει πληρώσει ο ΑΔΜΗΕ εξολοκλήρου». Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε επίσης ότι δεν έχει μεταβιβαστεί ακόμη στον ΑΔΜΗΕ από πλευράς Κύπρου, δυο χρόνια μετά την ανάληψη του έργου από τον Έλληνα Διαχιεριστή, η άδεια του έργου.

«Πρέπει να αρθούν οι επιφυλάξεις για να προχωρήσει το έργο. Είναι αναγκαία συνθήκη να αρθούν οι επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητά του και να επιλυθούν όλα τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα. Το έργο είναι σημαντικό και πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να επιλυθούν άμεσα όλες οι εκκρεμότητες», διεμήνυσε ο κ. Παπασταύρου, εξηγώντας πως σε 10 μέρες θα πραγματοποιηθεί Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ και εκεί το καλώδιο θα είναι αντικείμενο συζήτησης του ιδίου με τον Κύπριο ομόλογό του.

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

