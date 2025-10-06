Νέα φωτιά στο GSI από Ελλάδα: «Δεν εκβιάζουμε, μιλάμε θεσμικά» - «Ο Κεραυνός κρατά μελέτες για τη βιωσιμότητα και δεν τις δείχνει»

Μιλώντας στην τηλεόραση του Οpen, ο κ. Παπασταύρου ανέφερρε: «Το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει. Μιλάει μόνο θεσμικά».

Ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε ότι στο έργο του GSI «έχουμε διαρκώς αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα από την κυπριακή πλευρά». «Ο Υπουργός Οικονομικών αμφισβητεί την βιωσιμότητα του έργου, πριν και μετά την συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Λέει ότι δεν πρέπει να γίνει και δεν είναι βιώσιμο και αναφέρεται σε δυο μελέτες που δεν τις δείχνει στον Υπουργό Περιβάλλοντος της Κύπρου», ανέφερε.

Έχουμε ένα έργο για το οποίο έχουμε συμφωνήσει, είπε ο κ. Παπασταύρου και ο κ. Κεραυνός διαμηνύει τώρα στην ΕΕ ότι δεν πρόκειται να τηρήσει τις αποφάσεις της ΡΑΕΚ. «Όλο αυτό δημιουργεί εμπόδια. Το έργο κολλάει σε μια διαρκή αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του», σημείωσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα βάλει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα βοηθήσει να μειωθούν οι τιμές ενέργειας που είναι οι υψηλότερες στην Ευρωπαική Ένωση. «Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ. Για να το χρηματοδοτεί η ΕΕ προφανώς το θεωρεί βιώσιμο. Είναι ένα έργο που η Ελλάδα και η Κύπρος αιτήθηκαν να χρηματοδοτηθεί από την Ένωση. Και έχει κοστίσει μέχρι τώρα 300 εκατ. που έχει πληρώσει ο ΑΔΜΗΕ εξολοκλήρου». Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε επίσης ότι δεν έχει μεταβιβαστεί ακόμη στον ΑΔΜΗΕ από πλευράς Κύπρου, δυο χρόνια μετά την ανάληψη του έργου από τον Έλληνα Διαχιεριστή, η άδεια του έργου.

«Πρέπει να αρθούν οι επιφυλάξεις για να προχωρήσει το έργο. Είναι αναγκαία συνθήκη να αρθούν οι επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητά του και να επιλυθούν όλα τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα. Το έργο είναι σημαντικό και πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να επιλυθούν άμεσα όλες οι εκκρεμότητες», διεμήνυσε ο κ. Παπασταύρου, εξηγώντας πως σε 10 μέρες θα πραγματοποιηθεί Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ και εκεί το καλώδιο θα είναι αντικείμενο συζήτησης του ιδίου με τον Κύπριο ομόλογό του.