Βαθιά θλίψη για ΠτΔ: «Η Καίτη Κληρίδου άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα του έργου της στην κυπριακή κοινωνία»

«Η Καίτη Κληρίδου, θυγατέρα του αείμνηστου Γλαύκου Κληρίδη, ενός εκ των σημαντικότερων πολιτικών ηγετών της Κυπριακής Δημοκρατίας, χάραξε τη δική της διακριτή πορεία. Με πνεύμα προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας, συνέβαλε ουσιαστικά τόσο μέσα από τη δράση της στην πολιτική ζωή όσο και μέσα από την πολυδιάστατη φιλανθρωπική της δραστηριότητα.

Διετέλεσε δημοτική σύμβουλος και βουλευτής, αφήνοντας πίσω της έργο που χαρακτηρίζεται από εργατικότητα και αυθεντική αγάπη για τον συνάνθρωπο. Υπήρξε από τις πρώτες γυναίκες που διεκδίκησαν ενεργό ρόλο στην πολιτική, ανοίγοντας δρόμους με το παράδειγμα της.

Η παρουσία και η προσφορά της θα παραμείνουν σημείο αναφοράς για όσους πιστεύουν στη δύναμη της κοινωνικής αλληλεγγύης και της δημόσιας ευθύνης.

Εκ μέρους της Κυβέρνησης και εμού προσωπικά, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τους οικείους της».