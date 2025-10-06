Τατάρ «πυροβολεί» Χριστοδουλίδη: «Αλαζονικός και εκτός πραγματικότητας»

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε ανακοίνωση του «εκλογικού» του γραφείου αναφέρεται ότι «η Τουρκία είναι το πιο ισχυρό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την Τουρκία. Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τη βούληση του Τουρκοκυπριακού λαού».

Όπως ισχυρίζεται «τα λόγια του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν αποτελούν μια επίκαιρη προειδοποίηση, που καταδεικνύει τόσο την υπομονή όσο και την αποφασιστικότητα της Τουρκίας. Όλες οι αποκλειστικές συμμαχίες σε αυτήν την περιοχή είναι παιχνίδια ευκολίας για τον άξονα Ελληνοκυπρίων-Ελλάδας-Ισραήλ. Ο πιο σημαντικός λόγος που δεν μας θέλουν είναι επειδή εμείς ματαιώσαμε αυτό το παιχνίδι».

Ο κ. Τατάρ αναφέρθηκε επίσης τους εξοπλισμούς της ΚΔ τα τελευταία χρόνια λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως «ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά ζητά διεθνές δίκαιο και ειρήνη, μετατρέπει το νησί σε ζώνη συγκρούσεων με δισεκατομμύρια δολάρια σε αγορές όπλων. Ο τουρκοκυπριακός λαός δεν θα υποκύψει ποτέ σε αυτές τις απειλές και ο ελληνοκυπριακός οπλισμός τελικά θα βλάψει μόνο τον εαυτό του».

Δεν θα ανεχθούν, πρόσθεσε, κανένα βήμα που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του τουρκοκυπριακού «λαού», η θέληση του οποίου είναι ισχυρότερη από τα πιο προηγμένα συστήματα όπλων.

«Η εγγύηση της ασφάλειάς μας είναι η εγγυητική ιδιότητα της Τουρκίας και το κυρίαρχο κράτος του τουρκοκυπριακού λαού. Ούτε τα όπλα, ούτε οι απειλές ούτε τα διπλωματικά παιχνίδια μπορούν να αλλάξουν αυτήν την πραγματικότητα», ισχυρίστηκε ο κ. Τατάρ επαναλαμβάνοντας ότι μια λύση δεν μπορεί να επιτευχθεί υπό απειλή, «αλλά στη βάση της ισότητας».