ΔΙΕΘΝΗ

Συνεχίζονται οι διασώσεις στο Έβερεστ για τους εκατοντάδες εγκλωβισμένους μετά τη χιονοθύελλα

 06.10.2025 - 14:51
Μία απρόσμενη χιονοθύελλα έπληξε την περιοχή του Έβερεστ, εγκλωβίζοντας εκατοντάδες ορειβάτες και πεζοπόρους σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από 200 παραμένουν εγκλωβισμένοι στις ανατολικές πλαγιές του Έβερεστ στο Θιβέτ, ενώ, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Η χιονόπτωση ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και εντάθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εκατοντάδες κάτοικοι και διασώστες έχουν κινητοποιηθεί για να απομακρύνουν το χιόνι που έχει αποκλείσει τους δρόμους στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων. Μέχρι στιγμής, 350 άτομα έχουν οδηγηθεί με ασφάλεια στο χωριό Κουντάνγκ, ενώ οι Αρχές δηλώνουν ότι βρίσκονται σε επαφή με όλους τους πεζοπόρους που παραμένουν παγιδευμένοι.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Ο φωτογράφος Ντονγκ Σουτσάνγκ, ένας από τους εκατοντάδες τουρίστες που επισκέφθηκαν την περιοχή, περιέγραψε την εμπειρία του ως εφιαλτική. «Οι αστραπές και οι βροντές δεν σταματούσαν. Το χιόνι έπεφτε τόσο πυκνό που δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε», είπε. Η ομάδα του, αποτελούμενη από είκοσι άτομα, αποφάσισε να επιστρέψει όταν έφτασε σε υψόμετρο 4.600 μέτρων. «Τα αδιάβροχα δεν μας πρoστάτευαν. Ήμασταν όλοι μουσκεμένοι και πολλοί έδειχναν σημάδια υποθερμίας» δήλωσε ο 27χρονος, που έχει επισκεφθεί τα Ιμαλάια περισσότερες από δώδεκα φορές. «Ποτέ δεν έχω βιώσει τέτοιο καιρό» πρόσθεσε.

Η ομάδα του κατόρθωσε να καταφύγει σε ξενοδοχείο του Κουντάνγκ, όπου πέρασαν τη νύχτα χωρίς ρεύμα, στηριζόμενοι σε γεννήτρια. Το επόμενο πρωί, η χιονοθύελλα είχε κοπάσει. «Είμαστε απλώς ανακουφισμένοι που λάβαμε βοήθεια» είπε ο Ντονγκ.

Μέλος της ίδιας ομάδας, η Τσεν Γκεσουάνγκ, περιέγραψε ότι το χιόνι είχε φτάσει σχεδόν το ένα μέτρο όταν ξεκίνησαν την επιστροφή τους. «Όλοι είμαστε έμπειροι ορειβάτες, αλλά αυτή η χιονοθύελλα ήταν ακραία. Ήμουν τυχερή που βγήκα ζωντανή» δήλωσε η 29χρονη.

Άλλη γυναίκα, που μίλησε στο BBC χωρίς να αποκαλύψει το όνομά της, είπε ότι ο σύζυγός της παραμένει στο βουνό και επιχειρεί να κατέβει με δυσκολία λόγω του πυκνού χιονιού. «Ακόμη και για τους διασώστες είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να ανοίγουν μονοπάτι μέσα στο χιόνι. Ελπίζω η ομάδα του να φτάσει ασφαλής» δήλωσε η ίδια.

Από την πλευρά του, ο ορειβάτης Έρικ Ουέν ανέφερε στο Reuters ότι τρία άτομα της ομάδας του υπέστησαν υποθερμία, παρότι ήταν καλά εξοπλισμένοι. «Χιόνιζε τόσο δυνατά που έπρεπε να καθαρίζουμε τις σκηνές κάθε δέκα λεπτά για να μην καταρρεύσουν» σημείωσε.

