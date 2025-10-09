Ηλεκτρική διασύνδεση: Επιτάχυνση του έργου συζήτησαν Παπαναστασίου με Παπασταύρου

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από ελληνικές κυβερνητικές πηγές η πορεία υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου-Ισραήλ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης.

Αναφέρθηκε ότι συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα με στόχο την επιτάχυνση του έργου ενώ επισημάνθηκε ότι η συνεργασία των δύο πλευρών εντάσσεται στο πλαίσιο που χάραξαν πρόσφατα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για κοινό συντονισμό και ταχεία πρόοδο στην υλοποίηση της διασύνδεσης.

Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να συνεχιστούν οι τεχνικές και θεσμικές συνεννοήσεις στο προσεχές διάστημα, με στόχο την άμεση προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη των επόμενων φάσεων του έργου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, καθώς και ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης.

ΚΥΠΕ