ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Η συμφωνία για τη Γάζα μπορεί να γίνει οδηγός και για την επίλυση του Κυπριακού»

 09.10.2025 - 18:14
Με αφορμή τα θετικά νέα για το πρώτο μέρος της συμφωνίας ειρήνης στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων, ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξέφρασε την ικανοποίησή του, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «ελπιδοφόρο βήμα» για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Νεοφύτου συνεχάρη τους πρωταγωνιστές της διαδικασίας, εκφράζοντας την ευχή να ολοκληρωθεί πλήρως η συμφωνία, «για το καλό του Ισραήλ, των Παλαιστινίων αλλά και όλων των λαών της ευρύτερης περιοχής μας».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η τελική συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για την επανεκκίνηση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού, προς όφελος όλων των Κυπρίων – Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

«Εμείς στην Κύπρο γνωρίζουμε βιωματικά ότι ο δρόμος που οδηγεί στη λεωφόρο της ειρήνης είναι δύσκολος», ανέφερε, τονίζοντας ότι «απαιτούνται θαρραλέες επιλογές που διασφαλίζουν το μέλλον του τόπου, χωρίς υπολογισμό του πολιτικού κόστους».

Καταλήγοντας, ο Αβέρωφ Νεοφύτου υπογράμμισε πως «οι καρποί της ειρήνης αξίζουν πολύ περισσότερο από τη βολική επανάπαυση σ’ ένα στάτους κβο που συντηρεί την αβεβαιότητα και προοιωνίζεται εθνικούς κινδύνους».

