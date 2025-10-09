Αβέρωφ Νεοφύτου: «Η συμφωνία για τη Γάζα μπορεί να γίνει οδηγός και για την επίλυση του Κυπριακού»

Ο κ. Νεοφύτου συνεχάρη τους πρωταγωνιστές της διαδικασίας, εκφράζοντας την ευχή να ολοκληρωθεί πλήρως η συμφωνία, «για το καλό του Ισραήλ, των Παλαιστινίων αλλά και όλων των λαών της ευρύτερης περιοχής μας».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η τελική συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για την επανεκκίνηση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού, προς όφελος όλων των Κυπρίων – Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

«Εμείς στην Κύπρο γνωρίζουμε βιωματικά ότι ο δρόμος που οδηγεί στη λεωφόρο της ειρήνης είναι δύσκολος», ανέφερε, τονίζοντας ότι «απαιτούνται θαρραλέες επιλογές που διασφαλίζουν το μέλλον του τόπου, χωρίς υπολογισμό του πολιτικού κόστους».

Καταλήγοντας, ο Αβέρωφ Νεοφύτου υπογράμμισε πως «οι καρποί της ειρήνης αξίζουν πολύ περισσότερο από τη βολική επανάπαυση σ’ ένα στάτους κβο που συντηρεί την αβεβαιότητα και προοιωνίζεται εθνικούς κινδύνους».