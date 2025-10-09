Στην αντεπίθεση το «Άλμα»: Απαντά σε Χασαπόπουλο και «πυροβολεί» ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ - «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης»

Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 09.10.2025 - 18:33
Με έντονο ύφος απάντησε το Κίνημα «Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο» στις επικρίσεις που δέχεται από τον ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ, στον απόηχο όσων κατήγγειλε για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και το νεοσύστατο κίνημα του ο Ανδρέας Χασαπόπουλος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Επίθεση» Χασαπόπουλου σε Οδυσσέα με σοβαρές καταγγελίες - «Δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα Κίνημα όπου υπάρχουν διεφθαρμένοι»

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα κάνει λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα πραγματικά σκάνδαλα που ταλανίζουν τη χώρα και αναφέρει ότι «κόμματα που δημιούργησαν το θεσμικό φυτώριο της διαφθοράς εμφανίζονται σήμερα να κόπτονται για την ηθική και τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο».

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «ο ΔΗΣΥ αποφάσισε να παραδώσει μαθήματα καταπολέμησης της διαφθοράς. Τους ευχαριστούμε, αλλά δεν τα χρειαζόμαστε». Το «Άλμα» υποστηρίζει ότι οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι ευθύνονται για φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα «χρυσά διαβατήρια», την κατάρρευση του Συνεργατισμού και τα σκάνδαλα στον Βασιλικό.

Παράλληλα, το Κίνημα τονίζει πως «ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ δεν θα βρουν τη διαφθορά στο Άλμα, αλλά στο εσωτερικό τους», υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να πρωτοστατεί «στον αγώνα για θεσμική αναγέννηση και κάθαρση». 

Όπως επισημαίνει, σύντομα θα παρουσιάσει «το πιο ρηξικέλευθο πρόγραμμα αναθέσμισης του κράτους που έχει ποτέ προταθεί στην Κύπρο».

Αναφερόμενο στις πρόσφατες αναφορές περί προσώπων που συμμετείχαν στην ιδρυτική παρουσίαση του κινήματος, το «Άλμα» κάνει λόγο για «γελοίες και ατεκμηρίωτες κατηγορίες», σημειώνοντας ότι «η ηγεσία του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ επιχειρεί να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις».

«Δεν γεννηθήκαμε χθες. Έχουμε νου και μνήμη», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, καταλήγοντας ότι το Κίνημα θα συνεχίσει «με μαχητικότητα, υπευθυνότητα και καθαρό προγραμματικό λόγο».

«Η κοινωνία δεν χρειάζεται άλλες στημένες αντιπαραθέσεις και ψεύτικα λόγια. Χρειάζεται εμπιστοσύνη, καθαρότητα, σοβαρότητα, λογοδοσία και κάθαρση. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς θόρυβος για να σκεπάσουν την αλήθεια», καταλήγει το «Άλμα».

Να συνεχιστούν οι τεχνικές και θεσμικές συνεννοήσεις στο προσεχές διάστημα, με στόχο την άμεση προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη των επόμενων φάσεων του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, συμφώνησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, σε συνάντηση που είχαν, την Πέμπτη, στην Αθήνα.

