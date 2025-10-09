Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θρήνος για τον θάνατο σπουδαίου Κύπριου ιατρού - «Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό» - Δείτε φωτογραφία

 09.10.2025 - 18:58
Θρήνος για τον θάνατο σπουδαίου Κύπριου ιατρού - «Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό» - Δείτε φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια, στους φίλους και σε όλους όσους τον γνώρισαν και τον αγάπησαν σκόρπισε η είδηση θανάτου του  Δρ. Κωνσταντίνου Παρπέρη.

Με ανακοίνωση του, ο Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου αποχαιρετά τον Δρ. Κωνσταντίνο Παρπέρη, «έναν εξαίρετο επιστήμονα, αφοσιωμένο ιατρό και σπάνιο άνθρωπο».

«Η προσφορά του στον χώρο των ρευματοπαθειών υπήρξε ανεκτίμητη. Υπήρξε σταθερός υποστηρικτής του Συνδέσμου μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στο πρόγραμμα Ο Ειδικός Ασθενής, ενώ μέσω του EUPATI Cyprus προώθησε την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των ασθενών στις αποφάσεις που αφορούν την υγεία τους. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, όμως το έργο και το ήθος του θα αποτελούν για πάντα πηγή έμπνευσης και παρακαταθήκη ανθρωπιάς», αναφέρει η ανακοίνωση.

