ΟΚΥπΥ και γιατροί συμφώνησαν για τα κίνητρα 2025-2027 - Πέφτουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι υπογραφές

Αυτούσια η ανακοίνωση:

O Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο σε σημερινή του συνεδρία , ενέκρινε την υπογραφή Συμφωνίας με τις Συντεχνίες των Ιατρών, για την παραχώρηση κινήτρων για τα έτη 2025 – 2027, η οποία θα υπογραφεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Η συμφωνία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον υπολογισμό των κινήτρων που θα παραχωρούνται και θα βασίζεται σε επίτευξη συγκεκριμένων στόχων βάση απόδοσης και θα ενδυναμώσει περαιτέρω το Σχέδιο Δράσης του Οργανισμού, με απώτερο σκοπό την αυτονόμηση του.

Η υπογραφή της Συμφωνίας, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το μέλλον του Οργανισμού και τη σχέση του με τους Ιατρούς των Νοσηλευτηριων.

Με την υπογραφή της Συμφωνίας, θα καταβληθει άμεσα και το υπολοιπόμενο ποσό των €2,3 εκ για τα έτη 2023-2024, όπως συμφωνήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025.