ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΚΥπΥ και γιατροί συμφώνησαν για τα κίνητρα 2025-2027 - Πέφτουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι υπογραφές

 09.10.2025 - 19:16
ΟΚΥπΥ και γιατροί συμφώνησαν για τα κίνητρα 2025-2027 - Πέφτουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι υπογραφές

O Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε σημερινή του συνεδρία, ενέκρινε την υπογραφή Συμφωνίας με τις Συντεχνίες των Ιατρών για την παραχώρηση κινήτρων για την τριετία 2025–2027.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

O Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο σε σημερινή του συνεδρία , ενέκρινε την υπογραφή Συμφωνίας με τις Συντεχνίες των Ιατρών, για την παραχώρηση κινήτρων για τα έτη 2025 – 2027, η οποία θα υπογραφεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Η συμφωνία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον υπολογισμό των κινήτρων που θα παραχωρούνται και θα βασίζεται σε επίτευξη συγκεκριμένων στόχων βάση απόδοσης και θα ενδυναμώσει περαιτέρω το Σχέδιο Δράσης του Οργανισμού, με απώτερο σκοπό την αυτονόμηση του.

Η υπογραφή της Συμφωνίας, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το μέλλον του Οργανισμού και τη σχέση του με τους Ιατρούς των Νοσηλευτηριων.

Με την υπογραφή της Συμφωνίας, θα καταβληθει άμεσα και το υπολοιπόμενο ποσό των €2,3 εκ για τα έτη 2023-2024, όπως συμφωνήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025.

Υπ. Ενέργειας: «Αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για τον GSI - Το συντομότερο θα διευθετηθεί συνάντηση»

Υπ. Ενέργειας: «Αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για τον GSI - Το συντομότερο θα διευθετηθεί συνάντηση»

Τα επόμενα βήματα για την προώθηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ Great Sea Interconnector (GSI) αποφασίστηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργου Παπαναστασίου με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Παπαναστασίου, σημειώνοντας παράλληλα ότι συμφωνήθηκε το συντομότερο να διευθετηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο ρυθμιστών και του φορέα υλοποίησης ενώ την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη για το θέμα με την συμμετοχή του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ.

